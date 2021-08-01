https://ria.ru/20210801/zasyrskiy-1743886001.html

"Казалось, что он будет всегда". Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

"Казалось, что он будет всегда". Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский - РИА Новости, 01.08.2021

"Казалось, что он будет всегда". Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

В ночь на 1 августа скончался легенда российской журналистики Ясен Засурский. Выдающемуся преподавателю был 91 год. По сути, благодаря ему факультет... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T17:52

2021-08-01T17:52

2021-08-01T18:26

иван засурский

мгу имени м. в. ломоносова

дарья спиридонова

аркадий мамонтов

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В ночь на 1 августа скончался легенда российской журналистики Ясен Засурский. Выдающемуся преподавателю был 91 год. По сути, благодаря ему факультет журналистики МГУ обрел престиж и непререкаемый авторитет. Засурский работал там с начала 50-х. Был заведующим кафедрой, потом заместителем декана, 42 года деканом, с последние 14 лет — президентом факультета. Выпускниками журфака "эпохи Засурского" стали десятки тысяч человек."Константа журфака""Казалось, что он будет всегда, что он — такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский — последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны, — отреагировал на новость о смерти Ясена Засурского доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Григорий Прутцков. — Менялись президенты страны, а президент журфака оставался неизменным. Его деканство вместило в себя эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов. От Брежнева до Путина".Ученый, литературовед, доктор филологических наук, профессор, Ясен Засурский родился в Москве. Окончив экстерном школу, он уже в 14 лет — за год до окончания Великой Отечественной войны — поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза. Окончил его в 18, еще через пять лет защитил кандидатскую диссертацию. Некоторое время проработал научным редактором в Издательстве иностранной литературы. Потом начался его роман с МГУ, продолжавшийся до конца жизни.Туда он пришел в 1952-м — еще при Сталине. Во времена Хрущева Ясен Николаевич стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. "На лекциях он рассказывал много интересного из истории зарубежной журналистики и литературы, о своих путешествиях за границу, с какими людьми встречался в США и Европе. Мы слушали все это с нескрываемым интересом. Он был интеллектуалом, не кичившимся своими знаниями, абсолютно не высокомерным человеком. У него была приятная особенность — он всегда целовал женщинам руки при встрече", — вспоминает о своем преподавателе руководитель студии "Авторская программа Аркадия Мамонтова" телеканала "Россия 1" Аркадий Мамонтов. В 1988-м он с отличием окончил журфак МГУ.По словам тележурналиста, Засурский "был отцом студенчества". "Главное его достоинство в том, что он любил своих подопечных, видел в них будущее, продолжение своего дела. Будучи деканом самого главного идеологического факультета, он сделал так, что его факультет был островком свободы. А еще он старался вступиться за каждого, поддержать", — рассказывает собеседник агентства.Любимец поколенийМамонтов вспоминает историю, произошедшую в 1985-м. Тогда 13-я телевизионная группа, в которой он учился, оказалась на грани отчисления. "Одна из наших сокурсниц на семинаре по истории Компартии предположила, что Сталин мог быть причастен к покушению на убийство (секретаря ЦК ВКП(б) Сергея) Кирова. Преподавательница была убежденной коммунисткой, сталинисткой, поэтому написала на нас жалобу в партком МГУ. В то время это было очень серьезно. Негласно Ясен Николаевич защитил нашу группу. Нас не выгнали", — рассказал журналист.Деканом факультета журналистики МГУ Засурский был более 40 лет. В 2007-м он стал президентом факультета. Три года назад Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного журналиста России. За годы карьеры он написал более двухсот научных работ, из них 16 монографий и 17 учебников. Своим ученикам Ясен Николаевич всегда говорил: "Журналистом можно родиться, а можно стать в силу сложившихся обстоятельств. Главное, это талант и прирожденный дар человека, который будит других и заставляет думать".Выпускники Засурского вспоминают его в первую очередь как интеллектуала. "Впечатление о Ясене Николаевиче — как об очень образованном, вежливом, эрудированном и заботливом человеке. Казалось, какая-то жесткость была для него неприемлема. Во главу угла всегда были поставлены терпение и стремление к мастерству", — рассказывает РИА Новости редакционный директор "Рамблер Медиа" Константин Еловский.С ним согласен и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. В 1993 году он окончил международное отделение журфака МГУ, впоследствии вел многие информационно-политические передачи и общественно-политические ток-шоу на Первом канале."Профессор Засурский был человеком уникальных знаний, редкой эрудиции. Его любили и уважали многие поколения журналистов. Будучи деканом журфака МГУ, он сумел сохранить этот факультет как кузницу свободолюбивых, ярких, одаренных личностей, сплотить вокруг себя профессоров разного толка и разных поколений", — отметил собеседник агентства."Научил принимать жизнь"Телеведущая Дарья Спиридонова училась на журфаке в 90-е. Она отмечает, что, хотя к тому времени Засурский уже был легендой факультета, двери его кабинета всегда были открыты для студентов."Можно было зайти в любую минуту и обсудить с ним вопрос, который интересовал или беспокоил. Я не училась лично у Ясена Николаевича, но именно занятия зарубежной литературой и журналистикой — а это поле его интересов — оставили самые яркие впечатления. Джонатана Свифта и Даниэля Дефо как блестящих (и невероятно современных даже сегодня) полемистов открыл для меня именно журфак", — пояснила она.В свою очередь, депутат Госдумы, а в прошлом директор дирекции информационных программ телеканала "Россия 1" Евгений Ревенко уверен, что Засурский научил своих студентов главному: "Любить жизнь, понимать и принимать ее в самых разных проявлениях, уважать разные точки зрения. Он объединял всех нас, работников государственных и частных СМИ, потому что все мы — птенцы его гнезда. Ясен Николаевич — это совесть журналистики, тонкий, неподражаемый человек с прекрасным чувством юмора. Он олицетворял собой факультет журналистики ведущего вуза страны. Я не могу представить себе журналистику без него", — делится Ревенко в беседе с РИА Новости.Как написал своем микроблоге доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Григорий Прутцков, Засурский олицетворял собой Учителя, способного увлечь многочисленных учеников, руководителя, вырастившего сотни кандидатов и десятки докторов наук, человека, который мог поддержать в трудную минуту, разрядить напряженную обстановку доброй шуткой.У выдающегося преподавателя остались сын и двое внуков. Один из них — Иван Засурский — пошел по стопам деда. Сейчас он возглавляет кафедру новых медиа и теории коммуникации на журфаке МГУ.

https://ria.ru/20210801/putin-1743859803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван засурский, мгу имени м. в. ломоносова, дарья спиридонова, аркадий мамонтов