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"Казалось, что он будет всегда". Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский
"Казалось, что он будет всегда". Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский - РИА Новости, 01.08.2021
"Казалось, что он будет всегда". Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский
В ночь на 1 августа скончался легенда российской журналистики Ясен Засурский. Выдающемуся преподавателю был 91 год. По сути, благодаря ему факультет... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T17:52
2021-08-01T18:26
иван засурский
мгу имени м. в. ломоносова
дарья спиридонова
аркадий мамонтов
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В ночь на 1 августа скончался легенда российской журналистики Ясен Засурский. Выдающемуся преподавателю был 91 год. По сути, благодаря ему факультет журналистики МГУ обрел престиж и непререкаемый авторитет. Засурский работал там с начала 50-х. Был заведующим кафедрой, потом заместителем декана, 42 года деканом, с последние 14 лет — президентом факультета. Выпускниками журфака "эпохи Засурского" стали десятки тысяч человек."Константа журфака""Казалось, что он будет всегда, что он — такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский — последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны, — отреагировал на новость о смерти Ясена Засурского доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Григорий Прутцков. — Менялись президенты страны, а президент журфака оставался неизменным. Его деканство вместило в себя эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов. От Брежнева до Путина".Ученый, литературовед, доктор филологических наук, профессор, Ясен Засурский родился в Москве. Окончив экстерном школу, он уже в 14 лет — за год до окончания Великой Отечественной войны — поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза. Окончил его в 18, еще через пять лет защитил кандидатскую диссертацию. Некоторое время проработал научным редактором в Издательстве иностранной литературы. Потом начался его роман с МГУ, продолжавшийся до конца жизни.Туда он пришел в 1952-м — еще при Сталине. Во времена Хрущева Ясен Николаевич стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. "На лекциях он рассказывал много интересного из истории зарубежной журналистики и литературы, о своих путешествиях за границу, с какими людьми встречался в США и Европе. Мы слушали все это с нескрываемым интересом. Он был интеллектуалом, не кичившимся своими знаниями, абсолютно не высокомерным человеком. У него была приятная особенность — он всегда целовал женщинам руки при встрече", — вспоминает о своем преподавателе руководитель студии "Авторская программа Аркадия Мамонтова" телеканала "Россия 1" Аркадий Мамонтов. В 1988-м он с отличием окончил журфак МГУ.По словам тележурналиста, Засурский "был отцом студенчества". "Главное его достоинство в том, что он любил своих подопечных, видел в них будущее, продолжение своего дела. Будучи деканом самого главного идеологического факультета, он сделал так, что его факультет был островком свободы. А еще он старался вступиться за каждого, поддержать", — рассказывает собеседник агентства.Любимец поколенийМамонтов вспоминает историю, произошедшую в 1985-м. Тогда 13-я телевизионная группа, в которой он учился, оказалась на грани отчисления. "Одна из наших сокурсниц на семинаре по истории Компартии предположила, что Сталин мог быть причастен к покушению на убийство (секретаря ЦК ВКП(б) Сергея) Кирова. Преподавательница была убежденной коммунисткой, сталинисткой, поэтому написала на нас жалобу в партком МГУ. В то время это было очень серьезно. Негласно Ясен Николаевич защитил нашу группу. Нас не выгнали", — рассказал журналист.Деканом факультета журналистики МГУ Засурский был более 40 лет. В 2007-м он стал президентом факультета. Три года назад Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного журналиста России. За годы карьеры он написал более двухсот научных работ, из них 16 монографий и 17 учебников. Своим ученикам Ясен Николаевич всегда говорил: "Журналистом можно родиться, а можно стать в силу сложившихся обстоятельств. Главное, это талант и прирожденный дар человека, который будит других и заставляет думать".Выпускники Засурского вспоминают его в первую очередь как интеллектуала. "Впечатление о Ясене Николаевиче — как об очень образованном, вежливом, эрудированном и заботливом человеке. Казалось, какая-то жесткость была для него неприемлема. Во главу угла всегда были поставлены терпение и стремление к мастерству", — рассказывает РИА Новости редакционный директор "Рамблер Медиа" Константин Еловский.С ним согласен и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. В 1993 году он окончил международное отделение журфака МГУ, впоследствии вел многие информационно-политические передачи и общественно-политические ток-шоу на Первом канале."Профессор Засурский был человеком уникальных знаний, редкой эрудиции. Его любили и уважали многие поколения журналистов. Будучи деканом журфака МГУ, он сумел сохранить этот факультет как кузницу свободолюбивых, ярких, одаренных личностей, сплотить вокруг себя профессоров разного толка и разных поколений", — отметил собеседник агентства."Научил принимать жизнь"Телеведущая Дарья Спиридонова училась на журфаке в 90-е. Она отмечает, что, хотя к тому времени Засурский уже был легендой факультета, двери его кабинета всегда были открыты для студентов."Можно было зайти в любую минуту и обсудить с ним вопрос, который интересовал или беспокоил. Я не училась лично у Ясена Николаевича, но именно занятия зарубежной литературой и журналистикой — а это поле его интересов — оставили самые яркие впечатления. Джонатана Свифта и Даниэля Дефо как блестящих (и невероятно современных даже сегодня) полемистов открыл для меня именно журфак", — пояснила она.В свою очередь, депутат Госдумы, а в прошлом директор дирекции информационных программ телеканала "Россия 1" Евгений Ревенко уверен, что Засурский научил своих студентов главному: "Любить жизнь, понимать и принимать ее в самых разных проявлениях, уважать разные точки зрения. Он объединял всех нас, работников государственных и частных СМИ, потому что все мы — птенцы его гнезда. Ясен Николаевич — это совесть журналистики, тонкий, неподражаемый человек с прекрасным чувством юмора. Он олицетворял собой факультет журналистики ведущего вуза страны. Я не могу представить себе журналистику без него", — делится Ревенко в беседе с РИА Новости.Как написал своем микроблоге доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Григорий Прутцков, Засурский олицетворял собой Учителя, способного увлечь многочисленных учеников, руководителя, вырастившего сотни кандидатов и десятки докторов наук, человека, который мог поддержать в трудную минуту, разрядить напряженную обстановку доброй шуткой.У выдающегося преподавателя остались сын и двое внуков. Один из них — Иван Засурский — пошел по стопам деда. Сейчас он возглавляет кафедру новых медиа и теории коммуникации на журфаке МГУ.
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иван засурский, мгу имени м. в. ломоносова, дарья спиридонова, аркадий мамонтов
17:52 01.08.2021 (обновлено: 18:26 01.08.2021)
 

"Казалось, что он будет всегда". Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрофессор Ясен Николаевич Засурский
Профессор Ясен Николаевич Засурский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В ночь на 1 августа скончался легенда российской журналистики Ясен Засурский. Выдающемуся преподавателю был 91 год. По сути, благодаря ему факультет журналистики МГУ обрел престиж и непререкаемый авторитет. Засурский работал там с начала 50-х. Был заведующим кафедрой, потом заместителем декана, 42 года деканом, с последние 14 лет — президентом факультета. Выпускниками журфака "эпохи Засурского" стали десятки тысяч человек.

"Константа журфака"

"Казалось, что он будет всегда, что он — такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский — последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны, — отреагировал на новость о смерти Ясена Засурского доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Григорий Прутцков. — Менялись президенты страны, а президент журфака оставался неизменным. Его деканство вместило в себя эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов. От Брежнева до Путина".
Ученый, литературовед, доктор филологических наук, профессор, Ясен Засурский родился в Москве. Окончив экстерном школу, он уже в 14 лет — за год до окончания Великой Отечественной войны — поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза. Окончил его в 18, еще через пять лет защитил кандидатскую диссертацию. Некоторое время проработал научным редактором в Издательстве иностранной литературы. Потом начался его роман с МГУ, продолжавшийся до конца жизни.
Туда он пришел в 1952-м — еще при Сталине. Во времена Хрущева Ясен Николаевич стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. "На лекциях он рассказывал много интересного из истории зарубежной журналистики и литературы, о своих путешествиях за границу, с какими людьми встречался в США и Европе. Мы слушали все это с нескрываемым интересом. Он был интеллектуалом, не кичившимся своими знаниями, абсолютно не высокомерным человеком. У него была приятная особенность — он всегда целовал женщинам руки при встрече", — вспоминает о своем преподавателе руководитель студии "Авторская программа Аркадия Мамонтова" телеканала "Россия 1" Аркадий Мамонтов. В 1988-м он с отличием окончил журфак МГУ.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДекан факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) Ясен Николаевич Засурский
Декан факультета журналистики Московского Государственного университете имени М.В. Ломоносова ((МГУ) Ясен Николаевич Засурский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Декан факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) Ясен Николаевич Засурский
По словам тележурналиста, Засурский "был отцом студенчества". "Главное его достоинство в том, что он любил своих подопечных, видел в них будущее, продолжение своего дела. Будучи деканом самого главного идеологического факультета, он сделал так, что его факультет был островком свободы. А еще он старался вступиться за каждого, поддержать", — рассказывает собеседник агентства.

Любимец поколений

Мамонтов вспоминает историю, произошедшую в 1985-м. Тогда 13-я телевизионная группа, в которой он учился, оказалась на грани отчисления. "Одна из наших сокурсниц на семинаре по истории Компартии предположила, что Сталин мог быть причастен к покушению на убийство (секретаря ЦК ВКП(б) Сергея) Кирова. Преподавательница была убежденной коммунисткой, сталинисткой, поэтому написала на нас жалобу в партком МГУ. В то время это было очень серьезно. Негласно Ясен Николаевич защитил нашу группу. Нас не выгнали", — рассказал журналист.
Деканом факультета журналистики МГУ Засурский был более 40 лет. В 2007-м он стал президентом факультета. Три года назад Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного журналиста России. За годы карьеры он написал более двухсот научных работ, из них 16 монографий и 17 учебников. Своим ученикам Ясен Николаевич всегда говорил: "Журналистом можно родиться, а можно стать в силу сложившихся обстоятельств. Главное, это талант и прирожденный дар человека, который будит других и заставляет думать".
Выпускники Засурского вспоминают его в первую очередь как интеллектуала. "Впечатление о Ясене Николаевиче — как об очень образованном, вежливом, эрудированном и заботливом человеке. Казалось, какая-то жесткость была для него неприемлема. Во главу угла всегда были поставлены терпение и стремление к мастерству", — рассказывает РИА Новости редакционный директор "Рамблер Медиа" Константин Еловский.
С ним согласен и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. В 1993 году он окончил международное отделение журфака МГУ, впоследствии вел многие информационно-политические передачи и общественно-политические ток-шоу на Первом канале.
"Профессор Засурский был человеком уникальных знаний, редкой эрудиции. Его любили и уважали многие поколения журналистов. Будучи деканом журфака МГУ, он сумел сохранить этот факультет как кузницу свободолюбивых, ярких, одаренных личностей, сплотить вокруг себя профессоров разного толка и разных поколений", — отметил собеседник агентства.

"Научил принимать жизнь"

Телеведущая Дарья Спиридонова училась на журфаке в 90-е. Она отмечает, что, хотя к тому времени Засурский уже был легендой факультета, двери его кабинета всегда были открыты для студентов.
"Можно было зайти в любую минуту и обсудить с ним вопрос, который интересовал или беспокоил. Я не училась лично у Ясена Николаевича, но именно занятия зарубежной литературой и журналистикой — а это поле его интересов — оставили самые яркие впечатления. Джонатана Свифта и Даниэля Дефо как блестящих (и невероятно современных даже сегодня) полемистов открыл для меня именно журфак", — пояснила она.
В свою очередь, депутат Госдумы, а в прошлом директор дирекции информационных программ телеканала "Россия 1" Евгений Ревенко уверен, что Засурский научил своих студентов главному: "Любить жизнь, понимать и принимать ее в самых разных проявлениях, уважать разные точки зрения. Он объединял всех нас, работников государственных и частных СМИ, потому что все мы — птенцы его гнезда. Ясен Николаевич — это совесть журналистики, тонкий, неподражаемый человек с прекрасным чувством юмора. Он олицетворял собой факультет журналистики ведущего вуза страны. Я не могу представить себе журналистику без него", — делится Ревенко в беседе с РИА Новости.
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Путин выразил соболезнования из-за смерти президента журфака МГУ Засурского
Как написал своем микроблоге доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Григорий Прутцков, Засурский олицетворял собой Учителя, способного увлечь многочисленных учеников, руководителя, вырастившего сотни кандидатов и десятки докторов наук, человека, который мог поддержать в трудную минуту, разрядить напряженную обстановку доброй шуткой.
У выдающегося преподавателя остались сын и двое внуков. Один из них — Иван Засурский — пошел по стопам деда. Сейчас он возглавляет кафедру новых медиа и теории коммуникации на журфаке МГУ.
 
Иван ЗасурскийМГУ имени М. В. ЛомоносоваДарья СпиридоноваАркадий Мамонтов
 
 
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