https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743880840.html

Собянин назвал Засурского выдающимся ученым и педагогом

Собянин назвал Засурского выдающимся ученым и педагогом - РИА Новости, 01.08.2021

Собянин назвал Засурского выдающимся ученым и педагогом

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким президента факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Ясена Засурского, отметив, что... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T16:41

2021-08-01T16:41

2021-08-01T16:41

общество

калининград

москва

сергей собянин

мгу имени м. в. ломоносова

ясен засурский

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким президента факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Ясена Засурского, отметив, что его мудрость снискала ему глубокое уважение в журналистском сообществе страны.Соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте мэра столицы.Ранее сообщалось, что президент журфака МГУ Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета.Мэр Москвы также отметил, что с именем Засурского связано создание и развитие факультета журналистики МГУ, который отличается особой университетской атмосферой, согревающей "сердца выпускников, служащих журналистике и обществу от Калининграда до Владивостока".

https://ria.ru/20210801/falkov-1743877397.html

https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743860865.html

калининград

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, калининград, москва, сергей собянин, мгу имени м. в. ломоносова, ясен засурский