https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743880840.html
Собянин назвал Засурского выдающимся ученым и педагогом
Собянин назвал Засурского выдающимся ученым и педагогом - РИА Новости, 01.08.2021
Собянин назвал Засурского выдающимся ученым и педагогом
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким президента факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Ясена Засурского, отметив, что... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T16:41
2021-08-01T16:41
2021-08-01T16:41
общество
калининград
москва
сергей собянин
мгу имени м. в. ломоносова
ясен засурский
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким президента факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Ясена Засурского, отметив, что его мудрость снискала ему глубокое уважение в журналистском сообществе страны.Соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте мэра столицы.Ранее сообщалось, что президент журфака МГУ Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета.Мэр Москвы также отметил, что с именем Засурского связано создание и развитие факультета журналистики МГУ, который отличается особой университетской атмосферой, согревающей "сердца выпускников, служащих журналистике и обществу от Калининграда до Владивостока".
https://ria.ru/20210801/falkov-1743877397.html
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общество, калининград, москва, сергей собянин, мгу имени м. в. ломоносова, ясен засурский
Собянин назвал Засурского выдающимся ученым и педагогом
Мэр Москвы Собянин: мудрость Засурского снискала ему глубокое уважение в журналистском сообществе