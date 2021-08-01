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Засурского могут похоронить на Троекуровском кладбище, сообщил источник
Засурского могут похоронить на Троекуровском кладбище, сообщил источник - РИА Новости, 01.08.2021
Засурского могут похоронить на Троекуровском кладбище, сообщил источник
Президент журфака МГУ Ясен Засурский, скорее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище, рассказал РИА Новости источник, знакомый ситуацией. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T16:23
2021-08-01T16:23
2021-08-01T16:25
общество
образование - общество
мгу имени м. в. ломоносова
ясен засурский
троекуровское кладбище
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент журфака МГУ Ясен Засурский, скорее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище, рассказал РИА Новости источник, знакомый ситуацией."Троекуровское кладбище скорее всего, там, где похоронены родители Ясена Николаевича ... Пока что нет информации от директора кладбища", - заявил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что президент журфака МГУ Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета.
https://ria.ru/20210801/putin-1743859803.html
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общество, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, ясен засурский, троекуровское кладбище, россия
16:23 01.08.2021 (обновлено: 16:25 01.08.2021)
Засурского могут похоронить на Троекуровском кладбище, сообщил источник
Источник: президента журфака МГУ Засурского могут похоронить на Троекуровском кладбище