https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743869017.html

Засурский был человеком блестящего интеллекта, заявил Мишустин

Засурский был человеком блестящего интеллекта, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.08.2021

Засурский был человеком блестящего интеллекта, заявил Мишустин

Председатель правительства Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной президента журфака МГУ Ясена Засурского и отметил, что он был... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T14:59

2021-08-01T14:59

2021-08-01T14:59

общество

михаил мишустин

ясен засурский

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной президента журфака МГУ Ясена Засурского и отметил, что он был человеком блестящего интеллекта, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на соответствующую телеграмму.Президент журфака МГУ Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета."Ясен Николаевич Засурский прожил яркую и достойную жизнь, был человеком блестящего интеллекта и эрудиции, большого, открытого сердца. Благодаря ему была создана уникальная научная школа, подготовлено не одно поколение талантливых профессионалов", - говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что Засурский всегда с большой любовью и вниманием относился к своим студентам, в каждом умел разглядеть личность."Ясена Николаевича Засурского больше нет с нами. Но осталось его богатейшее научное наследие, книги и монографии, ученики, которые будут продолжать дело своего наставника. Осталась добрая память об этом светлом, душевно щедром человеке", - приводятся слова Мишустина в сообщении.

https://ria.ru/20210801/rogozin-1743861812.html

https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743860865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, михаил мишустин, ясен засурский