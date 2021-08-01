https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743869017.html
Засурский был человеком блестящего интеллекта, заявил Мишустин
Засурский был человеком блестящего интеллекта, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.08.2021
Засурский был человеком блестящего интеллекта, заявил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной президента журфака МГУ Ясена Засурского и отметил, что он был... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T14:59
2021-08-01T14:59
2021-08-01T14:59
общество
михаил мишустин
ясен засурский
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной президента журфака МГУ Ясена Засурского и отметил, что он был человеком блестящего интеллекта, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на соответствующую телеграмму.Президент журфака МГУ Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета."Ясен Николаевич Засурский прожил яркую и достойную жизнь, был человеком блестящего интеллекта и эрудиции, большого, открытого сердца. Благодаря ему была создана уникальная научная школа, подготовлено не одно поколение талантливых профессионалов", - говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что Засурский всегда с большой любовью и вниманием относился к своим студентам, в каждом умел разглядеть личность."Ясена Николаевича Засурского больше нет с нами. Но осталось его богатейшее научное наследие, книги и монографии, ученики, которые будут продолжать дело своего наставника. Осталась добрая память об этом светлом, душевно щедром человеке", - приводятся слова Мишустина в сообщении.
https://ria.ru/20210801/rogozin-1743861812.html
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общество, михаил мишустин, ясен засурский
Засурский был человеком блестящего интеллекта, заявил Мишустин
Премьер Михаил Мишустин: Засурский был человеком блестящего интеллекта и большого сердца
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Председатель правительства Михаил Мишустин
выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной президента журфака МГУ Ясена Засурского
и отметил, что он был человеком блестящего интеллекта, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на соответствующую телеграмму.
Президент журфака МГУ Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета.
"Ясен Николаевич Засурский прожил яркую и достойную жизнь, был человеком блестящего интеллекта и эрудиции, большого, открытого сердца. Благодаря ему была создана уникальная научная школа, подготовлено не одно поколение талантливых профессионалов", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что Засурский всегда с большой любовью и вниманием относился к своим студентам, в каждом умел разглядеть личность.
"Ясена Николаевича Засурского больше нет с нами. Но осталось его богатейшее научное наследие, книги и монографии, ученики, которые будут продолжать дело своего наставника. Осталась добрая память об этом светлом, душевно щедром человеке", - приводятся слова Мишустина в сообщении.