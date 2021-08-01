https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743861652.html
Засурский прожил профессиональную жизнь достойно, заявил Третьяков
Засурский прожил профессиональную жизнь достойно, заявил Третьяков - РИА Новости, 01.08.2021
Засурский прожил профессиональную жизнь достойно, заявил Третьяков
Ясен Засурский прожил свою профессиональную жизнь более чем достойно, именно он сложил факультет журналистики МГУ, рассказал РИА Новости журналист и политолог... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T13:46
2021-08-01T13:46
2021-08-01T13:46
общество
виталий третьяков
ясен засурский
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ясен Засурский прожил свою профессиональную жизнь более чем достойно, именно он сложил факультет журналистики МГУ, рассказал РИА Новости журналист и политолог Виталий Третьяков.Президент журфака МГУ Ясен Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета."Печально, что он ушёл из жизни. В очень-очень преклонном возрасте, прожив свою профессиональную жизнь более чем достойно. Я сам выпускник факультета журналистики Московского университета, после окончания многократно с ним встречался и хорошо его знаю. И никто никогда не ставил под сомнения синонимичность двух понятий: журфак МГУ и Ясена Николаевича", - рассказал Третьяков.Именно Засурский, по словам журналиста, сложил факультет журналистики как систему кафедр и когорту преподавателей."Он пользовался почти беспрекословным авторитетом в это время, в советское время безусловно. Многие мечтали учиться у Засурского", - добавил Третьяков.
https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743860865.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, виталий третьяков, ясен засурский
Засурский прожил профессиональную жизнь достойно, заявил Третьяков
Журналист и политолог Виталий Третьяков: именно Ясен Засурский сложил факультет журналистики МГУ
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ясен Засурский
прожил свою профессиональную жизнь более чем достойно, именно он сложил факультет журналистики МГУ, рассказал РИА Новости журналист и политолог Виталий Третьяков
.
Президент журфака МГУ Ясен Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета.
"Печально, что он ушёл из жизни. В очень-очень преклонном возрасте, прожив свою профессиональную жизнь более чем достойно. Я сам выпускник факультета журналистики Московского университета, после окончания многократно с ним встречался и хорошо его знаю. И никто никогда не ставил под сомнения синонимичность двух понятий: журфак МГУ и Ясена Николаевича", - рассказал Третьяков.
Именно Засурский, по словам журналиста, сложил факультет журналистики как систему кафедр и когорту преподавателей.
"Он пользовался почти беспрекословным авторитетом в это время, в советское время безусловно. Многие мечтали учиться у Засурского", - добавил Третьяков.