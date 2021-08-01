https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743861652.html

Засурский прожил профессиональную жизнь достойно, заявил Третьяков

Засурский прожил профессиональную жизнь достойно, заявил Третьяков - РИА Новости, 01.08.2021

Засурский прожил профессиональную жизнь достойно, заявил Третьяков

Ясен Засурский прожил свою профессиональную жизнь более чем достойно, именно он сложил факультет журналистики МГУ, рассказал РИА Новости журналист и политолог... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T13:46

2021-08-01T13:46

2021-08-01T13:46

общество

виталий третьяков

ясен засурский

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ясен Засурский прожил свою профессиональную жизнь более чем достойно, именно он сложил факультет журналистики МГУ, рассказал РИА Новости журналист и политолог Виталий Третьяков.Президент журфака МГУ Ясен Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета."Печально, что он ушёл из жизни. В очень-очень преклонном возрасте, прожив свою профессиональную жизнь более чем достойно. Я сам выпускник факультета журналистики Московского университета, после окончания многократно с ним встречался и хорошо его знаю. И никто никогда не ставил под сомнения синонимичность двух понятий: журфак МГУ и Ясена Николаевича", - рассказал Третьяков.Именно Засурский, по словам журналиста, сложил факультет журналистики как систему кафедр и когорту преподавателей."Он пользовался почти беспрекословным авторитетом в это время, в советское время безусловно. Многие мечтали учиться у Засурского", - добавил Третьяков.

https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743860865.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210801/zasurskiy-1743852321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, виталий третьяков, ясен засурский