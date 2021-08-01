https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743860865.html

Толстой назвал Засурского тонким и интеллигентным человеком

Толстой назвал Засурского тонким и интеллигентным человеком - РИА Новости, 01.08.2021

Толстой назвал Засурского тонким и интеллигентным человеком

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой выразил соболезнования в связи со смертью президента журфака МГУ Ясена Засурского, отметив его профессионализм и назвав его... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T13:35

2021-08-01T13:35

2021-08-01T13:35

общество

госдума рф

петр толстой

ясен засурский

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой выразил соболезнования в связи со смертью президента журфака МГУ Ясена Засурского, отметив его профессионализм и назвав его тонким и интеллигентным человеком.Президент журфака МГУ Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета."Десятилетия во главе самого сложного гуманитарного факультета, в те времена, когда журналистика была только в МГУ, когда лучшие преподаватели старой школы читали лекции многим поколениям студентов, ныне работающих отнюдь не только в журналистике. Он был блестящим знатоком американской литературы и советской действительности, тонким и интеллигентным человеком, умевшим находить компромисс в самых сложных ситуациях", - написал Толстой в своём Telegram-канале."Мне повезло знать его лично, учиться у него и общаться с ним. Спасибо, Ясен Николаевич. Светлая память", - добавил он.

https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743857059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, петр толстой, ясен засурский