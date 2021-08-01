https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743857059.html

Медведев назвал Засурского классиком отечественной журналистики

Медведев назвал Засурского классиком отечественной журналистики - РИА Новости, 01.08.2021

Медведев назвал Засурского классиком отечественной журналистики

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким президента факультета журналистики МГУ Ясена... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T13:00

2021-08-01T13:00

2021-08-01T13:00

общество

мгу имени м. в. ломоносова

дмитрий медведев

ясен засурский

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского, сообщили в секретариате заместителя главы Совбеза РФ.Президент журфака МГУ Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета."Примите мои соболезнования в связи с кончиной Ясена Николаевича Засурского, президента факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова", - говорится в обращении Медведева.Зампредседателя Совбеза РФ добавил, что "Ясена Николаевича по праву считали классиком отечественной журналистики, без которого невозможно представить ее историю". "Став деканом знаменитого факультета, он создал выдающуюся научную школу, объединил вокруг себя ведущих преподавателей, открыл студентам широкие возможности для реализации их талантов. В исторических стенах на Моховой учились руководители крупнейших отечественных СМИ, известные журналисты, ученые и политики. Многие выпускники факультета с гордостью называли Ясена Николаевича своим учителем. И всегда твердо знали, что могут рассчитывать на его профессиональную поддержку и дружеское участие", - сказал Медведев."Добрая память о Ясене Николаевиче Засурском, человеке огромного достоинства, интеллигентности и эрудиции, навсегда останется в наших сердцах", - заключил он.

https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743849237.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мгу имени м. в. ломоносова, дмитрий медведев, ясен засурский