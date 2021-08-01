https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743850613.html
Садовничий назвал Засурского мерилом нравственной основы журналистики
Садовничий назвал Засурского мерилом нравственной основы журналистики - РИА Новости, 01.08.2021
Садовничий назвал Засурского мерилом нравственной основы журналистики
Президент журфака Ясен Засурский был и будет безусловным авторитетом, мерилом нравственной основы профессии журналиста, убежден ректор Московского... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:45
2021-08-01T11:45
2021-08-01T11:45
общество
мгу имени м. в. ломоносова
виктор садовничий
ясен засурский
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент журфака Ясен Засурский был и будет безусловным авторитетом, мерилом нравственной основы профессии журналиста, убежден ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.Ранее сообщалось, что президент журфака МГУ Ясен Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей работавших на факультете со дня его основания."Именно такие люди как Ясен Николаевич олицетворяют собой идеалы подлинной гражданственности, служения интересам страны, переходящего в миссию высочайшего профессионализма. Для поколений отечественных медиаспециалистов Ясен Николаевич Засурский был и будет безусловным авторитетом, мерилом нравственной основы профессии, эталоном формы, стиля и содержания работы со словом", - заявил Садовничий журналистам.Он добавил, что наследие Засурского еще предстоит осмыслить, жить оно будет в его учениках и "продолжателях дела, имя которому - факультет журналистики Московского университета".
https://ria.ru/20210801/zhurfak-1743836897.html
https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743849237.html
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, ясен засурский
Садовничий назвал Засурского мерилом нравственной основы журналистики
Ректор МГУ Садовничий: Ясен Засурский был и будет мерилом нравственной основы профессии журналиста
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Президент журфака Ясен Засурский
был и будет безусловным авторитетом, мерилом нравственной основы профессии журналиста, убежден ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий
.
Ранее сообщалось, что президент журфака МГУ Ясен Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей работавших на факультете со дня его основания.
"Именно такие люди как Ясен Николаевич олицетворяют собой идеалы подлинной гражданственности, служения интересам страны, переходящего в миссию высочайшего профессионализма. Для поколений отечественных медиаспециалистов Ясен Николаевич Засурский был и будет безусловным авторитетом, мерилом нравственной основы профессии, эталоном формы, стиля и содержания работы со словом", - заявил Садовничий журналистам.
Он добавил, что наследие Засурского еще предстоит осмыслить, жить оно будет в его учениках и "продолжателях дела, имя которому - факультет журналистики Московского университета".