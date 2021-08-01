https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743850613.html

Садовничий назвал Засурского мерилом нравственной основы журналистики

Садовничий назвал Засурского мерилом нравственной основы журналистики - РИА Новости, 01.08.2021

Садовничий назвал Засурского мерилом нравственной основы журналистики

Президент журфака Ясен Засурский был и будет безусловным авторитетом, мерилом нравственной основы профессии журналиста, убежден ректор Московского... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T11:45

2021-08-01T11:45

2021-08-01T11:45

общество

мгу имени м. в. ломоносова

виктор садовничий

ясен засурский

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент журфака Ясен Засурский был и будет безусловным авторитетом, мерилом нравственной основы профессии журналиста, убежден ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.Ранее сообщалось, что президент журфака МГУ Ясен Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей работавших на факультете со дня его основания."Именно такие люди как Ясен Николаевич олицетворяют собой идеалы подлинной гражданственности, служения интересам страны, переходящего в миссию высочайшего профессионализма. Для поколений отечественных медиаспециалистов Ясен Николаевич Засурский был и будет безусловным авторитетом, мерилом нравственной основы профессии, эталоном формы, стиля и содержания работы со словом", - заявил Садовничий журналистам.Он добавил, что наследие Засурского еще предстоит осмыслить, жить оно будет в его учениках и "продолжателях дела, имя которому - факультет журналистики Московского университета".

https://ria.ru/20210801/zhurfak-1743836897.html

https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743849237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, ясен засурский