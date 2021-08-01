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В Мосгордуме оценили возможность увековечить память Ясена Засурского
В Мосгордуме оценили возможность увековечить память Ясена Засурского - РИА Новости, 01.08.2021
В Мосгордуме оценили возможность увековечить память Ясена Засурского
Память президента журфака МГУ Ясена Засурского могут увековечить по предложению журналистов или университета, сообщил РИА Новости председатель комиссии по... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T10:50
2021-08-01T10:50
общество
евгений герасимов
московская городская дума
ясен засурский
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Память президента журфака МГУ Ясена Засурского могут увековечить по предложению журналистов или университета, сообщил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.В воскресенье стало известно, что президент журфака МГУ Ясен Засурский, более 40 лет (1965-2007) являвшийся деканом факультета, скончался на 92-м году жизни."Я его лично хорошо не знал, но я знаю, что это человек, который в журналистике много сделал, в культуре и в целом в социуме нашем. Я думаю, что если журналисты и МГУ выйдут с предложением (об увековечении памяти - ред.), все зависит от жителей дома (если будет инициатива о мемориальной табличке по месту жительства – ред.). Я считаю, что человек много сделал, у него много учеников, он достоин, с моей точки зрения", - сказал Герасимов.
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общество, евгений герасимов, московская городская дума, ясен засурский
10:50 01.08.2021
 
В Мосгордуме оценили возможность увековечить память Ясена Засурского

Депутат Мосгордумы Герасимов: память Засурского могут увековечить по предложению журналистов или МГУ

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрезидент журфака МГУ имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский
Президент журфака МГУ имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Память президента журфака МГУ Ясена Засурского могут увековечить по предложению журналистов или университета, сообщил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.
В воскресенье стало известно, что президент журфака МГУ Ясен Засурский, более 40 лет (1965-2007) являвшийся деканом факультета, скончался на 92-м году жизни.
"Я его лично хорошо не знал, но я знаю, что это человек, который в журналистике много сделал, в культуре и в целом в социуме нашем. Я думаю, что если журналисты и МГУ выйдут с предложением (об увековечении памяти - ред.), все зависит от жителей дома (если будет инициатива о мемориальной табличке по месту жительства – ред.). Я считаю, что человек много сделал, у него много учеников, он достоин, с моей точки зрения", - сказал Герасимов.
Президент факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова профессор Ясен Засурский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 09:36
Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский
 
ОбществоЕвгений ГерасимовМосковская городская думаЯсен Засурский
 
 
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