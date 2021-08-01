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Нарышкин прокомментировал обвинения России во вмешательстве в выборы в США
Нарышкин прокомментировал обвинения России во вмешательстве в выборы в США - РИА Новости, 01.08.2021
Нарышкин прокомментировал обвинения России во вмешательстве в выборы в США
США, обвиняя Россию якобы во вмешательстве в промежуточные выборы 2022 года, готовят аргументы на случай неудачи Демократической партии, заявил директор Службы... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T14:45
2021-08-01T14:45
2021-08-01T14:58
политика
сша
сергей нарышкин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. США, обвиняя Россию якобы во вмешательстве в промежуточные выборы 2022 года, готовят аргументы на случай неудачи Демократической партии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Ранее Байден обвинил РФ во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в конгресс посредством "дезинформации", такое заявление он сделал после посещения офиса директора национальной разведки."Ну, признаться уже скучновато слушать такое. Слишком заезженная пластинка", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1"."Понимаем, зачем и преследуя какие цели об этом говорит американский президент. Демократическая партия готовится к промежуточным выборам 2022 года и, очевидно, чувствует какую-то неуверенность и готовится найти аргументы на случай, если выборы пройдут для Демократической партии, а значит и для президента Байдена не совсем удачно", - пояснил директор СВР.По словам Нарышкина, США "подстилают соломку", хотя такие "аргументы" о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США были затем опровергнуты в американском суде, и принцип "хайли лайкли" не сработал.
https://ria.ru/20210731/bayden-1743800107.html
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политика, сша, сергей нарышкин, россия
14:45 01.08.2021 (обновлено: 14:58 01.08.2021)
Нарышкин прокомментировал обвинения России во вмешательстве в выборы в США
Глава СВР Нарышкин: обвинение России во вмешательстве в выборы в США — заезженная пластинка