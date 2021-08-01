https://ria.ru/20210801/voyna-1743895882.html

В США заявили о риске неконтролируемой ядерной войны

В США заявили о риске неконтролируемой ядерной войны - РИА Новости, 01.08.2021

В США заявили о риске неконтролируемой ядерной войны

Гонка ядерных вооружений между сверхдержавами грозит человечеству неконтролируемым военным конфликтом, заявил директор по политике разоружения и уменьшения... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T19:15

2021-08-01T19:15

2021-08-01T19:30

в мире

сша

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Гонка ядерных вооружений между сверхдержавами грозит человечеству неконтролируемым военным конфликтом, заявил директор по политике разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф.Эксперт заявил, что сейчас нет гонки вооружений, аналогичной той, что была в годы холодной войны, когда СССР и США произвели десятки тысяч единиц атомного оружия."Мы наблюдаем новый виток ядерного соперничества крупных держав, которое в ближайшем будущем может стать еще более масштабным и опасным, если мы не предпримем шаги для того, чтобы этому воспрепятствовать", — сказал он в комментарии The Sun.Ядерная гонка представляет угрозу для национальной безопасности США и союзников, предупредил Рейф."Это вызывает обеспокоенность по поводу эскалации конфликта до ядерного уровня, а также озабоченность в связи с необоснованной уверенностью крупных держав в том, что ядерный конфликт можно ограничить или контролировать", — подчеркнул он.Эксперт добавил, что соперничество между сверхдержавами эволюционирует и стороны в качестве ответа на действия конкурента выбирают увеличение размера, разнообразия и возможностей своего арсенала.

https://ria.ru/20210710/problema-1740761319.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша