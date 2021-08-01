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В США заявили о риске неконтролируемой ядерной войны
В США заявили о риске неконтролируемой ядерной войны - РИА Новости, 01.08.2021
В США заявили о риске неконтролируемой ядерной войны
Гонка ядерных вооружений между сверхдержавами грозит человечеству неконтролируемым военным конфликтом, заявил директор по политике разоружения и уменьшения... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T19:15
2021-08-01T19:30
в мире
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Гонка ядерных вооружений между сверхдержавами грозит человечеству неконтролируемым военным конфликтом, заявил директор по политике разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф.Эксперт заявил, что сейчас нет гонки вооружений, аналогичной той, что была в годы холодной войны, когда СССР и США произвели десятки тысяч единиц атомного оружия."Мы наблюдаем новый виток ядерного соперничества крупных держав, которое в ближайшем будущем может стать еще более масштабным и опасным, если мы не предпримем шаги для того, чтобы этому воспрепятствовать", — сказал он в комментарии The Sun.Ядерная гонка представляет угрозу для национальной безопасности США и союзников, предупредил Рейф."Это вызывает обеспокоенность по поводу эскалации конфликта до ядерного уровня, а также озабоченность в связи с необоснованной уверенностью крупных держав в том, что ядерный конфликт можно ограничить или контролировать", — подчеркнул он.Эксперт добавил, что соперничество между сверхдержавами эволюционирует и стороны в качестве ответа на действия конкурента выбирают увеличение размера, разнообразия и возможностей своего арсенала.
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в мире, сша
19:15 01.08.2021 (обновлено: 19:30 01.08.2021)
 
В США заявили о риске неконтролируемой ядерной войны

Американский эксперт по вооружениям Рейф заявил о риске неконтролируемой ядерной войны

© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Depositphotos / curraheeshutter
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Гонка ядерных вооружений между сверхдержавами грозит человечеству неконтролируемым военным конфликтом, заявил директор по политике разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф.
Эксперт заявил, что сейчас нет гонки вооружений, аналогичной той, что была в годы холодной войны, когда СССР и США произвели десятки тысяч единиц атомного оружия.
"Мы наблюдаем новый виток ядерного соперничества крупных держав, которое в ближайшем будущем может стать еще более масштабным и опасным, если мы не предпримем шаги для того, чтобы этому воспрепятствовать", — сказал он в комментарии The Sun.
Ядерная гонка представляет угрозу для национальной безопасности США и союзников, предупредил Рейф.
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"Это вызывает обеспокоенность по поводу эскалации конфликта до ядерного уровня, а также озабоченность в связи с необоснованной уверенностью крупных держав в том, что ядерный конфликт можно ограничить или контролировать", — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что соперничество между сверхдержавами эволюционирует и стороны в качестве ответа на действия конкурента выбирают увеличение размера, разнообразия и возможностей своего арсенала.
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