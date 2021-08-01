https://ria.ru/20210801/vostok-1743854235.html
Неверов назвал поддержку Дальнего Востока стратегической задачей России
Неверов назвал поддержку Дальнего Востока стратегической задачей России - РИА Новости, 01.08.2021
Неверов назвал поддержку Дальнего Востока стратегической задачей России
Развитие Дальнего Востока - это стратегическая задача России, нельзя останавливаться на уже работающих инициативах и проектах, сказал руководитель фракции... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T12:32
2021-08-01T12:32
2021-08-01T12:32
экономика
сергей неверов
единая россия
госдума рф
дальний восток
россия
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 1 авг - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока - это стратегическая задача России, нельзя останавливаться на уже работающих инициативах и проектах, сказал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов."Для нас это стратегическая задача. Я имею в виду для руководства, для страны - поддержка Дальнего востока, предоставление возможностей, тех возможностей, которые есть в других регионах: работать, учиться, проводить досуг, развивать социальные объекты", - рассказал Неверов в ходе Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".Он отметил, что важно дать людям возможность для комфортного проживания на территориях Крайнего севера, инициативы уже работают."Естественно все программы - "Дальневосточный гектар", другие, они дали определённый свой вклад, внесли серьёзную поддержку для регионов, создание множества предприятий, большое привлечение инвестиций, форум, который проходит, Дальневосточный, в котором участвует президент нашей страны. Азиатско- Тихоокеанский регион - для нас это крайне важно", - заключил он.Также Неверов отметил, что существующих инициатив может быть недостаточно, поэтому предложил вносить всем желающим свои предложения в программу, с которой партия пойдёт на выборы."Совсем недавно председателем правительства (РФ - ред.) была подписана новая программа "Стратегия развития Дальнего Востока". Там очень много предложений. Эти предложения, кстати, и вы можете озвучить и внести к в Программу, с которой мы пойдем на выборы", - сказал Неверов."Проблема сохранения и поддержки молодежи в территориях – это реальная государственная, политическая задача", - добавил он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://realty.ria.ru/20210705/dfo-1739864191.html
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экономика, сергей неверов, единая россия, госдума рф, дальний восток, россия
Неверов назвал поддержку Дальнего Востока стратегической задачей России
Глава фракции ЕР Неверов назвал поддержку Дальнего Востока стратегической задачей России
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 1 авг - РИА Новости.
Развитие Дальнего Востока
- это стратегическая задача России, нельзя останавливаться на уже работающих инициативах и проектах, сказал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов
.
"Для нас это стратегическая задача. Я имею в виду для руководства, для страны - поддержка Дальнего востока, предоставление возможностей, тех возможностей, которые есть в других регионах: работать, учиться, проводить досуг, развивать социальные объекты", - рассказал Неверов в ходе Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".
Он отметил, что важно дать людям возможность для комфортного проживания на территориях Крайнего севера, инициативы уже работают.
"Естественно все программы - "Дальневосточный гектар", другие, они дали определённый свой вклад, внесли серьёзную поддержку для регионов, создание множества предприятий, большое привлечение инвестиций, форум, который проходит, Дальневосточный, в котором участвует президент нашей страны. Азиатско- Тихоокеанский регион - для нас это крайне важно", - заключил он.
Также Неверов отметил, что существующих инициатив может быть недостаточно, поэтому предложил вносить всем желающим свои предложения в программу, с которой партия пойдёт на выборы.
"Совсем недавно председателем правительства (РФ - ред.) была подписана новая программа "Стратегия развития Дальнего Востока". Там очень много предложений. Эти предложения, кстати, и вы можете озвучить и внести к в Программу, с которой мы пойдем на выборы", - сказал Неверов.
"Проблема сохранения и поддержки молодежи в территориях – это реальная государственная, политическая задача", - добавил он.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.