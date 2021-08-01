https://ria.ru/20210801/vostok-1743854235.html

Неверов назвал поддержку Дальнего Востока стратегической задачей России

Неверов назвал поддержку Дальнего Востока стратегической задачей России - РИА Новости, 01.08.2021

Неверов назвал поддержку Дальнего Востока стратегической задачей России

Развитие Дальнего Востока - это стратегическая задача России, нельзя останавливаться на уже работающих инициативах и проектах, сказал руководитель фракции... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T12:32

2021-08-01T12:32

2021-08-01T12:32

экономика

сергей неверов

единая россия

госдума рф

дальний восток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285891_0:27:3109:1776_1920x0_80_0_0_4f9fa9002e85ebe7d07f499c840bdd90.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 1 авг - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока - это стратегическая задача России, нельзя останавливаться на уже работающих инициативах и проектах, сказал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов."Для нас это стратегическая задача. Я имею в виду для руководства, для страны - поддержка Дальнего востока, предоставление возможностей, тех возможностей, которые есть в других регионах: работать, учиться, проводить досуг, развивать социальные объекты", - рассказал Неверов в ходе Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".Он отметил, что важно дать людям возможность для комфортного проживания на территориях Крайнего севера, инициативы уже работают."Естественно все программы - "Дальневосточный гектар", другие, они дали определённый свой вклад, внесли серьёзную поддержку для регионов, создание множества предприятий, большое привлечение инвестиций, форум, который проходит, Дальневосточный, в котором участвует президент нашей страны. Азиатско- Тихоокеанский регион - для нас это крайне важно", - заключил он.Также Неверов отметил, что существующих инициатив может быть недостаточно, поэтому предложил вносить всем желающим свои предложения в программу, с которой партия пойдёт на выборы."Совсем недавно председателем правительства (РФ - ред.) была подписана новая программа "Стратегия развития Дальнего Востока". Там очень много предложений. Эти предложения, кстати, и вы можете озвучить и внести к в Программу, с которой мы пойдем на выборы", - сказал Неверов."Проблема сохранения и поддержки молодежи в территориях – это реальная государственная, политическая задача", - добавил он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://realty.ria.ru/20210705/dfo-1739864191.html

https://ria.ru/20210730/mishustin-1743625598.html

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сергей неверов, единая россия, госдума рф, дальний восток, россия