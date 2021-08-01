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Неверов назвал поддержку Дальнего Востока стратегической задачей России
Неверов назвал поддержку Дальнего Востока стратегической задачей России - РИА Новости, 01.08.2021
Неверов назвал поддержку Дальнего Востока стратегической задачей России
Развитие Дальнего Востока - это стратегическая задача России, нельзя останавливаться на уже работающих инициативах и проектах, сказал руководитель фракции... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T12:32
2021-08-01T12:32
экономика
сергей неверов
единая россия
госдума рф
дальний восток
россия
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 1 авг - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока - это стратегическая задача России, нельзя останавливаться на уже работающих инициативах и проектах, сказал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов."Для нас это стратегическая задача. Я имею в виду для руководства, для страны - поддержка Дальнего востока, предоставление возможностей, тех возможностей, которые есть в других регионах: работать, учиться, проводить досуг, развивать социальные объекты", - рассказал Неверов в ходе Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".Он отметил, что важно дать людям возможность для комфортного проживания на территориях Крайнего севера, инициативы уже работают."Естественно все программы - "Дальневосточный гектар", другие, они дали определённый свой вклад, внесли серьёзную поддержку для регионов, создание множества предприятий, большое привлечение инвестиций, форум, который проходит, Дальневосточный, в котором участвует президент нашей страны. Азиатско- Тихоокеанский регион - для нас это крайне важно", - заключил он.Также Неверов отметил, что существующих инициатив может быть недостаточно, поэтому предложил вносить всем желающим свои предложения в программу, с которой партия пойдёт на выборы."Совсем недавно председателем правительства (РФ - ред.) была подписана новая программа "Стратегия развития Дальнего Востока". Там очень много предложений. Эти предложения, кстати, и вы можете озвучить и внести к в Программу, с которой мы пойдем на выборы", - сказал Неверов."Проблема сохранения и поддержки молодежи в территориях – это реальная государственная, политическая задача", - добавил он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://realty.ria.ru/20210705/dfo-1739864191.html
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экономика, сергей неверов, единая россия, госдума рф, дальний восток, россия
12:32 01.08.2021
 
Неверов назвал поддержку Дальнего Востока стратегической задачей России

Глава фракции ЕР Неверов назвал поддержку Дальнего Востока стратегической задачей России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Руководитель фракции "Единой России" в Государственной Думе РФ Сергей Неверов
 Руководитель фракции Единой России в Государственной Думе РФ Сергей Неверов - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 1 авг - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока - это стратегическая задача России, нельзя останавливаться на уже работающих инициативах и проектах, сказал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
"Для нас это стратегическая задача. Я имею в виду для руководства, для страны - поддержка Дальнего востока, предоставление возможностей, тех возможностей, которые есть в других регионах: работать, учиться, проводить досуг, развивать социальные объекты", - рассказал Неверов в ходе Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".
Он отметил, что важно дать людям возможность для комфортного проживания на территориях Крайнего севера, инициативы уже работают.
"Естественно все программы - "Дальневосточный гектар", другие, они дали определённый свой вклад, внесли серьёзную поддержку для регионов, создание множества предприятий, большое привлечение инвестиций, форум, который проходит, Дальневосточный, в котором участвует президент нашей страны. Азиатско- Тихоокеанский регион - для нас это крайне важно", - заключил он.
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Также Неверов отметил, что существующих инициатив может быть недостаточно, поэтому предложил вносить всем желающим свои предложения в программу, с которой партия пойдёт на выборы.
"Совсем недавно председателем правительства (РФ - ред.) была подписана новая программа "Стратегия развития Дальнего Востока". Там очень много предложений. Эти предложения, кстати, и вы можете озвучить и внести к в Программу, с которой мы пойдем на выборы", - сказал Неверов.
"Проблема сохранения и поддержки молодежи в территориях – это реальная государственная, политическая задача", - добавил он.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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ЭкономикаСергей НеверовЕдиная РоссияГосдума РФДальний ВостокРоссия
 
 
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