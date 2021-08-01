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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743910717.html
Британцы смогут получить за прохождение вакцинации скидки на такси и пиццу
Британцы смогут получить за прохождение вакцинации скидки на такси и пиццу - РИА Новости, 01.08.2021
Британцы смогут получить за прохождение вакцинации скидки на такси и пиццу
Жители Великобритании смогут получить за прохождение вакцинации от COVID-19 скидки от сервисов такси и общепита, следует из совместной инициативы британского... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T23:45
2021-08-01T23:45
распространение коронавируса
в мире
великобритания
uber
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 1 авг - РИА Новости. Жители Великобритании смогут получить за прохождение вакцинации от COVID-19 скидки от сервисов такси и общепита, следует из совместной инициативы британского минздрава и бизнеса."Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims входят в число известных компаний, которые будут предлагать скидки и льготы клиентам, которые получат вакцину от COVID-19 и помогут защитить страну от вируса", - говорится в сообщении британского правительства.Uber, например, в августе будет рассылать напоминания всем пользователям, призывая их пройти вакцинацию, и предлагать скидки на поездки и доставку еды для молодёжи, получившей вакцину. Ранее Uber предлагал бесплатные поездки в центры вакцинации в начале этого года и для сотрудников NHS в разгар пандемии. Bolt также будет предлагать бесплатные поездки в центры вакцинации.Среди других обсуждаемых стимулов - ваучеры или скидки для людей, посещающих всплывающими сайты и бронирующих прививки через NHS, а также конкурсы в социальных сетях и рекламные предложения для ресторанов.На сегодняшний день в Великобритании было введено 85 миллионов 196 тысяч 986 доз вакцины, при этом 46 миллионов 851 тысяч 145 человек получили первую дозу (88,6%) и 38 миллионов 345 тысяч 841 человек получили обе дозы (72,5%).Ранее сообщалось, что все взрослые граждане Великобритании могут получить обе дозы к середине сентября.
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в мире, великобритания, uber, коронавирус covid-19
23:45 01.08.2021
 
Британцы смогут получить за прохождение вакцинации скидки на такси и пиццу

Британцы смогут получить за прохождение вакцинации скидки на такси и пиццу

© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ЛОНДОН, 1 авг - РИА Новости. Жители Великобритании смогут получить за прохождение вакцинации от COVID-19 скидки от сервисов такси и общепита, следует из совместной инициативы британского минздрава и бизнеса.
"Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims входят в число известных компаний, которые будут предлагать скидки и льготы клиентам, которые получат вакцину от COVID-19 и помогут защитить страну от вируса", - говорится в сообщении британского правительства.
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Uber, например, в августе будет рассылать напоминания всем пользователям, призывая их пройти вакцинацию, и предлагать скидки на поездки и доставку еды для молодёжи, получившей вакцину. Ранее Uber предлагал бесплатные поездки в центры вакцинации в начале этого года и для сотрудников NHS в разгар пандемии. Bolt также будет предлагать бесплатные поездки в центры вакцинации.
Среди других обсуждаемых стимулов - ваучеры или скидки для людей, посещающих всплывающими сайты и бронирующих прививки через NHS, а также конкурсы в социальных сетях и рекламные предложения для ресторанов.
На сегодняшний день в Великобритании было введено 85 миллионов 196 тысяч 986 доз вакцины, при этом 46 миллионов 851 тысяч 145 человек получили первую дозу (88,6%) и 38 миллионов 345 тысяч 841 человек получили обе дозы (72,5%).
Ранее сообщалось, что все взрослые граждане Великобритании могут получить обе дозы к середине сентября.
 
Распространение коронавирусаВ миреВеликобританияUberКоронавирус COVID-19
 
 
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