https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743910717.html

Британцы смогут получить за прохождение вакцинации скидки на такси и пиццу

Британцы смогут получить за прохождение вакцинации скидки на такси и пиццу - РИА Новости, 01.08.2021

Британцы смогут получить за прохождение вакцинации скидки на такси и пиццу

Жители Великобритании смогут получить за прохождение вакцинации от COVID-19 скидки от сервисов такси и общепита, следует из совместной инициативы британского... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T23:45

2021-08-01T23:45

2021-08-01T23:45

распространение коронавируса

в мире

великобритания

uber

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 1 авг - РИА Новости. Жители Великобритании смогут получить за прохождение вакцинации от COVID-19 скидки от сервисов такси и общепита, следует из совместной инициативы британского минздрава и бизнеса."Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims входят в число известных компаний, которые будут предлагать скидки и льготы клиентам, которые получат вакцину от COVID-19 и помогут защитить страну от вируса", - говорится в сообщении британского правительства.Uber, например, в августе будет рассылать напоминания всем пользователям, призывая их пройти вакцинацию, и предлагать скидки на поездки и доставку еды для молодёжи, получившей вакцину. Ранее Uber предлагал бесплатные поездки в центры вакцинации в начале этого года и для сотрудников NHS в разгар пандемии. Bolt также будет предлагать бесплатные поездки в центры вакцинации.Среди других обсуждаемых стимулов - ваучеры или скидки для людей, посещающих всплывающими сайты и бронирующих прививки через NHS, а также конкурсы в социальных сетях и рекламные предложения для ресторанов.На сегодняшний день в Великобритании было введено 85 миллионов 196 тысяч 986 доз вакцины, при этом 46 миллионов 851 тысяч 145 человек получили первую дозу (88,6%) и 38 миллионов 345 тысяч 841 человек получили обе дозы (72,5%).Ранее сообщалось, что все взрослые граждане Великобритании могут получить обе дозы к середине сентября.

https://ria.ru/20210801/santa-klaus-1743900582.html

великобритания

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в мире, великобритания, uber, коронавирус covid-19