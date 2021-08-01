https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743910717.html
Британцы смогут получить за прохождение вакцинации скидки на такси и пиццу
Британцы смогут получить за прохождение вакцинации скидки на такси и пиццу - РИА Новости, 01.08.2021
Британцы смогут получить за прохождение вакцинации скидки на такси и пиццу
Жители Великобритании смогут получить за прохождение вакцинации от COVID-19 скидки от сервисов такси и общепита, следует из совместной инициативы британского... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T23:45
2021-08-01T23:45
2021-08-01T23:45
распространение коронавируса
в мире
великобритания
uber
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600989526_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_22133e9998c93801d6774c5a0dc7971b.jpg
ЛОНДОН, 1 авг - РИА Новости. Жители Великобритании смогут получить за прохождение вакцинации от COVID-19 скидки от сервисов такси и общепита, следует из совместной инициативы британского минздрава и бизнеса."Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims входят в число известных компаний, которые будут предлагать скидки и льготы клиентам, которые получат вакцину от COVID-19 и помогут защитить страну от вируса", - говорится в сообщении британского правительства.Uber, например, в августе будет рассылать напоминания всем пользователям, призывая их пройти вакцинацию, и предлагать скидки на поездки и доставку еды для молодёжи, получившей вакцину. Ранее Uber предлагал бесплатные поездки в центры вакцинации в начале этого года и для сотрудников NHS в разгар пандемии. Bolt также будет предлагать бесплатные поездки в центры вакцинации.Среди других обсуждаемых стимулов - ваучеры или скидки для людей, посещающих всплывающими сайты и бронирующих прививки через NHS, а также конкурсы в социальных сетях и рекламные предложения для ресторанов.На сегодняшний день в Великобритании было введено 85 миллионов 196 тысяч 986 доз вакцины, при этом 46 миллионов 851 тысяч 145 человек получили первую дозу (88,6%) и 38 миллионов 345 тысяч 841 человек получили обе дозы (72,5%).Ранее сообщалось, что все взрослые граждане Великобритании могут получить обе дозы к середине сентября.
https://ria.ru/20210801/santa-klaus-1743900582.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600989526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ecada3459e26917376835f29e9993475.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, uber, коронавирус covid-19
Британцы смогут получить за прохождение вакцинации скидки на такси и пиццу
Британцы смогут получить за прохождение вакцинации скидки на такси и пиццу
ЛОНДОН, 1 авг - РИА Новости.
Жители Великобритании
смогут получить за прохождение вакцинации от COVID-19 скидки от сервисов такси и общепита, следует из совместной инициативы британского минздрава и бизнеса.
"Uber
, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims входят в число известных компаний, которые будут предлагать скидки и льготы клиентам, которые получат вакцину от COVID-19 и помогут защитить страну от вируса", - говорится в сообщении британского правительства.
Uber, например, в августе будет рассылать напоминания всем пользователям, призывая их пройти вакцинацию, и предлагать скидки на поездки и доставку еды для молодёжи, получившей вакцину. Ранее Uber предлагал бесплатные поездки в центры вакцинации в начале этого года и для сотрудников NHS в разгар пандемии. Bolt также будет предлагать бесплатные поездки в центры вакцинации.
Среди других обсуждаемых стимулов - ваучеры или скидки для людей, посещающих всплывающими сайты и бронирующих прививки через NHS, а также конкурсы в социальных сетях и рекламные предложения для ресторанов.
На сегодняшний день в Великобритании было введено 85 миллионов 196 тысяч 986 доз вакцины, при этом 46 миллионов 851 тысяч 145 человек получили первую дозу (88,6%) и 38 миллионов 345 тысяч 841 человек получили обе дозы (72,5%).
Ранее сообщалось, что все взрослые граждане Великобритании могут получить обе дозы к середине сентября.