В РПЦ высказались о диалоге властей с противниками вакцин
© РИА Новости / Алексей МайшевПосетители делают прививки в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Отказ властей от диалога с противниками вакцинации, чья позиция аргументирована, выглядит признаком слабости и усиливает конфликт, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя демонстрации против обязательной вакцинации во Франции.
"Я считаю неприемлемым резкое отторжение "провакцинаторами" "антивакцинаторов": к интенциям последних не стоит относиться невнимательно (за исключением тех, кто несут бред про жидкий чип и тому подобный — ну да и к больненьким надо снисходительно относиться). Что же касается причин создавшейся ситуации, то... отказ власть имущих от уважительного диалога на равных с благонамеренными людьми (вот отмахиваться от оголтелых крикунов вполне уместно) – это признак слабости и источник усиления конфликта", - написал он в воскресенье в своем канале в Telegram.
Несколько акций протеста против введения во Франции санитарных пропусков прошли 31 июля в Париже. Одна из манифестаций стартовала у станции метро "Вилье" в 17-м округе столицы и закончилась на площади Бастилии.
Он отметил, что многие ощущают, что вместе с временными неудобствами в быту идет насаждение в жизни человечества неприемлемых для свободного сознания форм контроля, учета и распоряжения действиями людей. "Именно это ощущение, разогреваемое резкими и толком не разъясненными "цифровыми" решениями, становится причиной возгласов: "сопротивление" и "свобода", - пояснил епископ.
Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил, что влияние с помощью вакцинации на душу человека невозможно, и религиозной составляющей в вопросе прививки нет.
В июне для священников московских приходов в принадлежащей церкви Центральной клинической больнице имени святителя Алексия митрополита Московского, согласно циркуляру управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, началась бесплатная вакцинация.