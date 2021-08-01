https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743905858.html

В РПЦ высказались о диалоге властей с противниками вакцин

В РПЦ высказались о диалоге властей с противниками вакцин - РИА Новости, 01.08.2021

В РПЦ высказались о диалоге властей с противниками вакцин

Отказ властей от диалога с противниками вакцинации, чья позиция аргументирована, выглядит признаком слабости и усиливает конфликт, заявил заместитель... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T22:01

2021-08-01T22:01

2021-08-01T22:01

религия

париж

франция

московская патриархия

владимир легойда

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Отказ властей от диалога с противниками вакцинации, чья позиция аргументирована, выглядит признаком слабости и усиливает конфликт, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя демонстрации против обязательной вакцинации во Франции.Несколько акций протеста против введения во Франции санитарных пропусков прошли 31 июля в Париже. Одна из манифестаций стартовала у станции метро "Вилье" в 17-м округе столицы и закончилась на площади Бастилии.Он отметил, что многие ощущают, что вместе с временными неудобствами в быту идет насаждение в жизни человечества неприемлемых для свободного сознания форм контроля, учета и распоряжения действиями людей. "Именно это ощущение, разогреваемое резкими и толком не разъясненными "цифровыми" решениями, становится причиной возгласов: "сопротивление" и "свобода", - пояснил епископ.Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил, что влияние с помощью вакцинации на душу человека невозможно, и религиозной составляющей в вопросе прививки нет.В июне для священников московских приходов в принадлежащей церкви Центральной клинической больнице имени святителя Алексия митрополита Московского, согласно циркуляру управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, началась бесплатная вакцинация.

https://ria.ru/20210707/antiprivivochniki-1740232888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, франция, московская патриархия, владимир легойда