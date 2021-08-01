https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743896420.html
Главный инфекционист США объяснил скачок заболеваемости COVID-19
Главный инфекционист США объяснил скачок заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2021
Главный инфекционист США объяснил скачок заболеваемости COVID-19
Главный инфекционист США Энтони Фаучи с сожалением констатировал, что порядка 100 миллионов американцев до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса, и... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T19:20
2021-08-01T19:20
2021-08-01T19:20
распространение коронавируса
в мире
сша
флорида
коронавирус covid-19
энтони фаучи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581275686_0:55:3121:1811_1920x0_80_0_0_c4419d667b327115075697d4cbb1bf9e.jpg
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи с сожалением констатировал, что порядка 100 миллионов американцев до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса, и недавний резкий скачок заболеваемости в стране связан именно с этой группой граждан.Он отметил, что с точки зрения тяжести переносимых симптомов эта группа населения США "особенно уязвима", поскольку привитые "по большей части защищены от тяжелого течения болезни". В текущих условиях, указал Фаучи, непривитые от COVID-19 американцы становятся причиной новых вспышек коронавируса, что "в конечном счете затрагивает всех".Накануне газета Washington Post со ссылкой на специалистов опубликовала прогноз, согласно которому суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США может вырасти в августе до 140-300 тысяч. Только за последнюю неделю среднесуточный показатель заболеваемости в стране увеличился на 60%, отмечают эксперты.Наиболее серьезная ситуация наблюдается в американском штате Флорида, где, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в воскресенье был зарегистрирован антирекорд по суточному числу заразившихся – 21 683 человека.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 34,9 миллиона человек, скончались более 613 тысяч.
https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743822318.html
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581275686_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_3b5de5d021a00467050d3e735a210c89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, коронавирус covid-19, энтони фаучи
Главный инфекционист США объяснил скачок заболеваемости COVID-19
Главный инфекционист США Фаучи: рост случаев COVID-19 связан с отказом граждан от вакцинации
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи
с сожалением констатировал, что порядка 100 миллионов американцев до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса, и недавний резкий скачок заболеваемости в стране связан именно с этой группой граждан.
"Если вы посмотрите на рост числа заражений, то увидите, что среднесуточный показатель за последнюю неделю значительно вырос. Вы знаете, что нам на самом деле нужно делать – и мы повторяем это снова и снова. Правда в том, что у нас в стране есть 100 миллионов человек, которые имеют право на вакцинацию, но не вакцинируются. Мы наблюдаем вспышку заражений среди непривитых", - сказал Фаучи в интервью телеканалу ABC News
.
Он отметил, что с точки зрения тяжести переносимых симптомов эта группа населения США "особенно уязвима", поскольку привитые "по большей части защищены от тяжелого течения болезни". В текущих условиях, указал Фаучи, непривитые от COVID-19 американцы становятся причиной новых вспышек коронавируса, что "в конечном счете затрагивает всех".
Накануне газета Washington Post со ссылкой на специалистов опубликовала прогноз, согласно которому суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США может вырасти в августе до 140-300 тысяч. Только за последнюю неделю среднесуточный показатель заболеваемости в стране увеличился на 60%, отмечают эксперты.
Наиболее серьезная ситуация наблюдается в американском штате Флорида
, где, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в воскресенье был зарегистрирован антирекорд по суточному числу заразившихся – 21 683 человека.
США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 34,9 миллиона человек, скончались более 613 тысяч.