https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743896420.html

Главный инфекционист США объяснил скачок заболеваемости COVID-19

Главный инфекционист США объяснил скачок заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2021

Главный инфекционист США объяснил скачок заболеваемости COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи с сожалением констатировал, что порядка 100 миллионов американцев до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса, и... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T19:20

2021-08-01T19:20

2021-08-01T19:20

распространение коронавируса

в мире

сша

флорида

коронавирус covid-19

энтони фаучи

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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи с сожалением констатировал, что порядка 100 миллионов американцев до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса, и недавний резкий скачок заболеваемости в стране связан именно с этой группой граждан.Он отметил, что с точки зрения тяжести переносимых симптомов эта группа населения США "особенно уязвима", поскольку привитые "по большей части защищены от тяжелого течения болезни". В текущих условиях, указал Фаучи, непривитые от COVID-19 американцы становятся причиной новых вспышек коронавируса, что "в конечном счете затрагивает всех".Накануне газета Washington Post со ссылкой на специалистов опубликовала прогноз, согласно которому суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США может вырасти в августе до 140-300 тысяч. Только за последнюю неделю среднесуточный показатель заболеваемости в стране увеличился на 60%, отмечают эксперты.Наиболее серьезная ситуация наблюдается в американском штате Флорида, где, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в воскресенье был зарегистрирован антирекорд по суточному числу заразившихся – 21 683 человека.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 34,9 миллиона человек, скончались более 613 тысяч.

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743822318.html

сша

флорида

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в мире, сша, флорида, коронавирус covid-19, энтони фаучи