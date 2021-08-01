Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743823384.html
Эксперт оценила, приведет ли обязательная вакцинация к массовым увольнениям
Эксперт оценила, приведет ли обязательная вакцинация к массовым увольнениям - РИА Новости, 01.08.2021
Эксперт оценила, приведет ли обязательная вакцинация к массовым увольнениям
Введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для сотрудников некоторых отраслей не приведет к массовым увольнениям или переходу работников в... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T06:16
2021-08-01T06:16
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
мария игнатова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_a61392f46397b86f3ec61e6b30f8ff09.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для сотрудников некоторых отраслей не приведет к массовым увольнениям или переходу работников в другие сферы, считает руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.Ряд регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан по решению своих главных государственных санитарных врачей.В пресс-офисе HeadHunter отметили, что вопрос мотивации сотрудников к вакцинации стоит для работодателей особенно остро. Ряд регионов акцентировали внимание на необходимости привиться работникам определенных сфер, однако не все сотрудники готовы к таким мерам."Скорее всего, массового перехода работников из таких сфер в другие не будет, как и массовых увольнений. Во-первых, рынок труда в России сегодня переживает существенный дефицит кадров, на который сказывается и текущая демографическая ситуация, и общее снижение миграционного потока в страну, а также отложенный спрос на персонал в 2020 году", - отметила Игнатова РИА Новости.По словам директора ярославского филиала компании Ирины Котусенко, в данном вопросе нет "волшебной таблетки", здесь надо исходить из корпоративной культуры. Если в компании выраженные директивные методы, то заигрывание с сотрудниками вызовет обратную реакцию. Если же у компании демократичная корпоративная культура, то и говорить, и мотивировать необходимо открыто, добавила она.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_a70f7310640b53d46a120493f27a10f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мария игнатова
06:16 01.08.2021
 
Эксперт оценила, приведет ли обязательная вакцинация к массовым увольнениям

В службе HeadHunter считают, что обязательная вакцинация не приведет к массовым увольнениям

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для сотрудников некоторых отраслей не приведет к массовым увольнениям или переходу работников в другие сферы, считает руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.
Ряд регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан по решению своих главных государственных санитарных врачей.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
В пресс-офисе HeadHunter отметили, что вопрос мотивации сотрудников к вакцинации стоит для работодателей особенно остро. Ряд регионов акцентировали внимание на необходимости привиться работникам определенных сфер, однако не все сотрудники готовы к таким мерам.
"Скорее всего, массового перехода работников из таких сфер в другие не будет, как и массовых увольнений. Во-первых, рынок труда в России сегодня переживает существенный дефицит кадров, на который сказывается и текущая демографическая ситуация, и общее снижение миграционного потока в страну, а также отложенный спрос на персонал в 2020 году", - отметила Игнатова РИА Новости.
По словам директора ярославского филиала компании Ирины Котусенко, в данном вопросе нет "волшебной таблетки", здесь надо исходить из корпоративной культуры. Если в компании выраженные директивные методы, то заигрывание с сотрудниками вызовет обратную реакцию. Если же у компании демократичная корпоративная культура, то и говорить, и мотивировать необходимо открыто, добавила она.
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМария Игнатова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Эксперт: COVID-19 через несколько лет может стать как обычный насморк
07:04Инфекционист рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом
06:31На Украине заявили о попадании Зеленского "в ловушку"
06:16Эксперт оценила, приведет ли обязательная вакцинация к массовым увольнениям
06:11Эксперт рассказала, почему бухгалтерам в России придется учиться заново
06:06В США заявили о новом "эпицентре" распространения коронавируса
05:15В США назвали причину отказа Байдена от санкций по "Северному потоку — 2"
04:37США и Израиль договорились о расследовании инцидента с судном Mercer Street
04:10Россиян призвали не прятаться от зноя в машинах с кондиционером
03:14Диетолог развеяла основные мифы о питье воды
03:13Кинолог рассказал, почему собаки начинают странно себя вести
03:05Эксперт: вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года
02:40Выплаты на школьников, ОСАГО: что изменится в жизни россиян в августе
02:13Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона
02:10Россиянам рассказали, как лучше планировать путешествие в пандемию
01:49На крещении подлодки в США бутылку шампанского разбили лишь с третьего раза
01:33В Нижнем Новгороде ликвидировали пожар в общежитии
01:12Эксперт назвал валюту, которая заменит россиянам доллар
01:05В Германии пригрозили России санкциями из-за Украины
00:58В России вступил в силу закон о "спортивном" налоговом вычете
Лента новостейМолния