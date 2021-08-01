https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743823384.html

Эксперт оценила, приведет ли обязательная вакцинация к массовым увольнениям

Эксперт оценила, приведет ли обязательная вакцинация к массовым увольнениям - РИА Новости, 01.08.2021

Эксперт оценила, приведет ли обязательная вакцинация к массовым увольнениям

Введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для сотрудников некоторых отраслей не приведет к массовым увольнениям или переходу работников в... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T06:16

2021-08-01T06:16

2021-08-01T06:16

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

мария игнатова

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для сотрудников некоторых отраслей не приведет к массовым увольнениям или переходу работников в другие сферы, считает руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.Ряд регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан по решению своих главных государственных санитарных врачей.В пресс-офисе HeadHunter отметили, что вопрос мотивации сотрудников к вакцинации стоит для работодателей особенно остро. Ряд регионов акцентировали внимание на необходимости привиться работникам определенных сфер, однако не все сотрудники готовы к таким мерам."Скорее всего, массового перехода работников из таких сфер в другие не будет, как и массовых увольнений. Во-первых, рынок труда в России сегодня переживает существенный дефицит кадров, на который сказывается и текущая демографическая ситуация, и общее снижение миграционного потока в страну, а также отложенный спрос на персонал в 2020 году", - отметила Игнатова РИА Новости.По словам директора ярославского филиала компании Ирины Котусенко, в данном вопросе нет "волшебной таблетки", здесь надо исходить из корпоративной культуры. Если в компании выраженные директивные методы, то заигрывание с сотрудниками вызовет обратную реакцию. Если же у компании демократичная корпоративная культура, то и говорить, и мотивировать необходимо открыто, добавила она.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мария игнатова