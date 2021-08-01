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Более 300 автомобилей стоят в очереди на западной границе Украины
Более 300 автомобилей стоят в очереди на западной границе Украины - РИА Новости, 01.08.2021
Более 300 автомобилей стоят в очереди на западной границе Украины
Более 300 автомобилей стоят в очереди на границе Украины с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, сообщила в воскресенье пресс-служба западного управления... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T18:48
2021-08-01T18:48
2021-08-01T18:48
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КИЕВ, 1 авг – РИА Новости. Более 300 автомобилей стоят в очереди на границе Украины с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, сообщила в воскресенье пресс-служба западного управления государственной пограничной службы Украины."Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 18:00. Республика Польша: "Грушев" – 40, "Краковец" – 90. Словацкая Республика: "Малый Березный" – 25, "Ужгород" – 65. Венгрия: "Тиса" – 60, "Лужанка" – 40. Румыния: "Дьяково" – 15", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.Причины скопления автомобилей не уточняются.
https://ria.ru/20210801/lovushka-1743824185.html
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в мире, украина, венгрия, словакия, румыния, польша
Более 300 автомобилей стоят в очереди на западной границе Украины
Погранслужба Украины: более 300 автомобилей стоят в очереди на западной границе