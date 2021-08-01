Спецпредставитель ФРГ по Афганистану провел встречу с талибами
Bild: Спецпредставитель ФРГ по Афганистану провел встречу с представителями "Талибана"*
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
© Sputnik
БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Спецпредставитель ФРГ по Афганистану Яспер Вик провел встречу с представителями радикального движения "Талибан"* (запрещено в России как террористическое) в Дохе, сообщает издание Bild.
По данным издания, со стороны талибов в переговорах участвовал Абдульхак Вазик. Представители движения выразили благодарность немецкой стороне за помощь, которую Германия оказывала для социально-экономического развития Афганистана, и выразили надежду, что эта помощь продолжится, "когда "Талибан"* возьмет власть".
Немецкая сторона поднимала другие темы, которые, как пишет газета, были согласованы с США. Речь шла о гарантиях безопасности афганцами, с которыми сотрудничает Германия по гуманитарным программам, а также положение афганцев, сотрудничавших с бундесвером и МВД Германии, большинство из которых, как ожидается, будет эвакуировано с членами их семей. Как пишет газета, Вазик произвел на Вика впечатление "умеренного" представителя "Талибана"*, что, отмечает издание, соответствует стратегии движения в их нынешних контактах с западными странами.
В МИД ФРГ подтвердили изданию факт встречи. "Новый спецпосланник федерального правительства по Афганистану и Пакистану Яспер Вик в субботу провел встречи в Дохе как с представителями переговорной группы афганского правительства, так и с представителями переговорной группы "Талибана"*, - цитирует издание ведомство.
В ведомстве добавили, что Берлин поддерживает межафганские переговоры, поэтому находится в постоянном контакте с обеими сторонами. Актуальными темами в МИД назвали перемирие в Афганистане и ускорение переговорного процесса.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России
31 июля, 18:09В мире"Талибан"* продвинулся к центру афганского Герата