https://ria.ru/20210801/taliby-1743897926.html

Спецпредставитель ФРГ по Афганистану провел встречу с талибами

Спецпредставитель ФРГ по Афганистану провел встречу с талибами - РИА Новости, 01.08.2021

Спецпредставитель ФРГ по Афганистану провел встречу с талибами

Спецпредставитель ФРГ по Афганистану Яспер Вик провел встречу с представителями радикального движения "Талибан"* (запрещено в России как террористическое) в... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T19:39

2021-08-01T19:39

2021-08-01T19:39

в мире

сша

талибан

доха

мид германии

мвд германии

россия

обострение ситуации в афганистане

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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Спецпредставитель ФРГ по Афганистану Яспер Вик провел встречу с представителями радикального движения "Талибан"* (запрещено в России как террористическое) в Дохе, сообщает издание Bild.По данным издания, со стороны талибов в переговорах участвовал Абдульхак Вазик. Представители движения выразили благодарность немецкой стороне за помощь, которую Германия оказывала для социально-экономического развития Афганистана, и выразили надежду, что эта помощь продолжится, "когда "Талибан"* возьмет власть".Немецкая сторона поднимала другие темы, которые, как пишет газета, были согласованы с США. Речь шла о гарантиях безопасности афганцами, с которыми сотрудничает Германия по гуманитарным программам, а также положение афганцев, сотрудничавших с бундесвером и МВД Германии, большинство из которых, как ожидается, будет эвакуировано с членами их семей. Как пишет газета, Вазик произвел на Вика впечатление "умеренного" представителя "Талибана"*, что, отмечает издание, соответствует стратегии движения в их нынешних контактах с западными странами.В МИД ФРГ подтвердили изданию факт встречи. "Новый спецпосланник федерального правительства по Афганистану и Пакистану Яспер Вик в субботу провел встречи в Дохе как с представителями переговорной группы афганского правительства, так и с представителями переговорной группы "Талибана"*, - цитирует издание ведомство.В ведомстве добавили, что Берлин поддерживает межафганские переговоры, поэтому находится в постоянном контакте с обеими сторонами. Актуальными темами в МИД назвали перемирие в Афганистане и ускорение переговорного процесса.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210729/afganistan-1743404577.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/taliby-1743791247.html

сша

доха

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, доха, мид германии, мвд германии, россия, обострение ситуации в афганистане