https://ria.ru/20210801/svyaz-1743843253.html

Правительство направит средства на улучшение связи в Псковской области

Правительство направит средства на улучшение связи в Псковской области - РИА Новости, 01.08.2021

Правительство направит средства на улучшение связи в Псковской области

Правительство направит 200 миллионов рублей на создание инфраструктуры для устойчивой мобильной связи в малонаселённых сёлах и деревнях Псковской области,... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T10:34

2021-08-01T10:34

2021-08-01T10:34

общество

псковская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство направит 200 миллионов рублей на создание инфраструктуры для устойчивой мобильной связи в малонаселённых сёлах и деревнях Псковской области, сообщила пресс-служба кабмина."На обеспечение устойчивой мобильной связи в малонаселённых сёлах и деревнях Псковской области будет выделено 200 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства пойдут на сооружение антенн, базовых сотовых станций и другой телекоммуникационной инфраструктуры. Это поможет обеспечить качественной связью не менее 48 малочисленных населённых пунктов, среди которых Заполье, Островцы, Чернецово, Ларино и другие.Добавляется, что решение принято по итогам встречи Мишустина с пенсионерами и представителями общественных организаций Псковской области. Он пообещал местным жителям решить проблему со связью в малонаселённых сёлах и деревнях.

https://ria.ru/20210729/pensionery-1743441518.html

https://ria.ru/20210204/svyaz-1595940398.html

псковская область

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общество, псковская область, михаил мишустин