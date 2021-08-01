https://ria.ru/20210801/svyaz-1743843253.html
Правительство направит средства на улучшение связи в Псковской области
Правительство направит средства на улучшение связи в Псковской области - РИА Новости, 01.08.2021
Правительство направит средства на улучшение связи в Псковской области
Правительство направит 200 миллионов рублей на создание инфраструктуры для устойчивой мобильной связи в малонаселённых сёлах и деревнях Псковской области,... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T10:34
2021-08-01T10:34
2021-08-01T10:34
общество
псковская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство направит 200 миллионов рублей на создание инфраструктуры для устойчивой мобильной связи в малонаселённых сёлах и деревнях Псковской области, сообщила пресс-служба кабмина."На обеспечение устойчивой мобильной связи в малонаселённых сёлах и деревнях Псковской области будет выделено 200 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства пойдут на сооружение антенн, базовых сотовых станций и другой телекоммуникационной инфраструктуры. Это поможет обеспечить качественной связью не менее 48 малочисленных населённых пунктов, среди которых Заполье, Островцы, Чернецово, Ларино и другие.Добавляется, что решение принято по итогам встречи Мишустина с пенсионерами и представителями общественных организаций Псковской области. Он пообещал местным жителям решить проблему со связью в малонаселённых сёлах и деревнях.
https://ria.ru/20210729/pensionery-1743441518.html
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псковская область
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общество, псковская область, михаил мишустин
Правительство направит средства на улучшение связи в Псковской области
Правительство направит 200 миллионов рублей на устойчивую мобильную связь в Псковской области