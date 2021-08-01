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В Варшаве отметили годовщину антифашистского восстания
В Варшаве отметили годовщину антифашистского восстания - РИА Новости, 01.08.2021
В Варшаве отметили годовщину антифашистского восстания
Сигнальные сирены включили в столице Польши в память 77-й годовщины Варшавского восстания, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T19:01
2021-08-01T19:01
в мире
варшава
польша
вторая мировая война (1939-1945)
анджей дуда
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ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Сигнальные сирены включили в столице Польши в память 77-й годовщины Варшавского восстания, передает корреспондент РИА Новости.По традиции ровно в полдень по местному времени (13.00 мск) над польской столицей раздались звуки сирен. Одновременно остановилось дорожное движение, водители транспортных средств вслед за сиренами давали сигналы клаксонами.В этот день жители польской столицы несут цветы к различным памятникам и памятным таблицам.Президент Польши Анджей Дуда заранее принял участие в нескольких мероприятиях, посвященных годовщине восстания – встретился с участниками этого события, вручил государственные награды военнослужащим.Торжественные мероприятия по случаю 77-й годовщины начала Варшавского восстания проходят по всей стране - собрания, богослужения, чествования ветеранов.Кульминацией торжеств по традиции является "Час W" - в 17.00 (18.00 мск) в Варшаве в память об участниках восстания включаются сирены, останавливается уличное движение, водители дают звуковые сигналы.В этот час на площади Романа Дмовского традиционно собрались несколько тысяч человек с национальными флагами Польши. Здесь звучат тематические песни, речи произносят представители организаций националистов, звуковой фон двигателями мотоциклов создают байкеры. После выключения сирен люди торжественным маршем проследуют к площади Красиньских.Варшавское восстание - антифашистское вооруженное выступление в оккупированной польской столице 1 августа - 2 октября 1944 года во время Второй мировой войны. Восстание было организовано руководителями Армии Крайовой (АК), ориентированной на польское эмигрантское правительство в Лондоне, с целью овладеть Варшавой до подхода советских войск и обеспечить эмигрантскому правительству возможность вернуться в Польшу.Восстание, длившееся 63 дня, потерпело поражение. В ходе боев погибли 18 тысяч повстанцев, 25 тысяч были ранены, потери гражданского населения составили свыше 200 тысяч убитыми. Немецкие войска потеряли около 17 тысяч убитыми и пропавшими без вести и около 9 тысяч ранеными. Левобережная Варшава почти на 90% была разрушена.Варшава была освобождена советскими войсками совместно с первой армией Войска Польского 17 января 1945 года.
https://ria.ru/20210731/ss-1743806507.html
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в мире, варшава, польша, вторая мировая война (1939-1945), анджей дуда
19:01 01.08.2021
 
В Варшаве отметили годовщину антифашистского восстания

В Варшаве включили сирены в годовщину антифашистского восстания 1944 года

© Фото : public domainОгнеметчики восставших среди баррикад. Варшава, начало августа 1944
Огнеметчики восставших среди баррикад. Варшава, начало августа 1944 - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Фото : public domain
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ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Сигнальные сирены включили в столице Польши в память 77-й годовщины Варшавского восстания, передает корреспондент РИА Новости.
По традиции ровно в полдень по местному времени (13.00 мск) над польской столицей раздались звуки сирен. Одновременно остановилось дорожное движение, водители транспортных средств вслед за сиренами давали сигналы клаксонами.
В этот день жители польской столицы несут цветы к различным памятникам и памятным таблицам.
Президент Польши Анджей Дуда заранее принял участие в нескольких мероприятиях, посвященных годовщине восстания – встретился с участниками этого события, вручил государственные награды военнослужащим.
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Торжественные мероприятия по случаю 77-й годовщины начала Варшавского восстания проходят по всей стране - собрания, богослужения, чествования ветеранов.
Кульминацией торжеств по традиции является "Час W" - в 17.00 (18.00 мск) в Варшаве в память об участниках восстания включаются сирены, останавливается уличное движение, водители дают звуковые сигналы.
В этот час на площади Романа Дмовского традиционно собрались несколько тысяч человек с национальными флагами Польши. Здесь звучат тематические песни, речи произносят представители организаций националистов, звуковой фон двигателями мотоциклов создают байкеры. После выключения сирен люди торжественным маршем проследуют к площади Красиньских.
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Варшавское восстание - антифашистское вооруженное выступление в оккупированной польской столице 1 августа - 2 октября 1944 года во время Второй мировой войны. Восстание было организовано руководителями Армии Крайовой (АК), ориентированной на польское эмигрантское правительство в Лондоне, с целью овладеть Варшавой до подхода советских войск и обеспечить эмигрантскому правительству возможность вернуться в Польшу.
Восстание, длившееся 63 дня, потерпело поражение. В ходе боев погибли 18 тысяч повстанцев, 25 тысяч были ранены, потери гражданского населения составили свыше 200 тысяч убитыми. Немецкие войска потеряли около 17 тысяч убитыми и пропавшими без вести и около 9 тысяч ранеными. Левобережная Варшава почти на 90% была разрушена.
Варшава была освобождена советскими войсками совместно с первой армией Войска Польского 17 января 1945 года.
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