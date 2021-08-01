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Санта-Клаус побывал в пункте вакцинации в Финляндии
Санта-Клаус побывал в пункте вакцинации в Финляндии - РИА Новости, 01.08.2021
Санта-Клаус побывал в пункте вакцинации в Финляндии
Санта-Клаус и мистер Лорди побывали в воскресенье в финском пункте вакцинации от коронавируса по месту своего проживания - в городе Рованиеми, сообщает мэрия... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T20:26
2021-08-01T20:26
распространение коронавируса
в мире
санта-клаус
коронавирус covid-19
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг — РИА Новости. Санта-Клаус и мистер Лорди побывали в воскресенье в финском пункте вакцинации от коронавируса по месту своего проживания - в городе Рованиеми, сообщает мэрия города.При этом мистер Лорди - известный финский музыкант Томи Путаансуу, основатель и лидер рок-группы Lordi, победитель конкурса "Евровидение" 2006 года - получил вторую дозу вакцины. Получил ли вакцину от коронавируса Санта-Клаус не уточняется. Мэрия лишь напоминает, что "Санта достаточно взрослый для получения прививки".Фотографии вакцинации мистера Лорди и визита Санта-Клауса в пункт вакцинации размещены в социальных сетях мэрии Рованиеми, которая напомнила жителям, что пункт вакцинации также открыт по воскресеньям с 12 до 16 часов.
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в мире, санта-клаус, коронавирус covid-19
20:26 01.08.2021
 
Санта-Клаус побывал в пункте вакцинации в Финляндии

Санта-Клаус побывал в пункте вакцинации в Финляндии

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГость из Лапландии, финский Дед Мороз – Йоулупукки в аэропорту Пулково
Гость из Лапландии, финский Дед Мороз – Йоулупукки в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг — РИА Новости. Санта-Клаус и мистер Лорди побывали в воскресенье в финском пункте вакцинации от коронавируса по месту своего проживания - в городе Рованиеми, сообщает мэрия города.
При этом мистер Лорди - известный финский музыкант Томи Путаансуу, основатель и лидер рок-группы Lordi, победитель конкурса "Евровидение" 2006 года - получил вторую дозу вакцины. Получил ли вакцину от коронавируса Санта-Клаус не уточняется. Мэрия лишь напоминает, что "Санта достаточно взрослый для получения прививки".
Фотографии вакцинации мистера Лорди и визита Санта-Клауса в пункт вакцинации размещены в социальных сетях мэрии Рованиеми, которая напомнила жителям, что пункт вакцинации также открыт по воскресеньям с 12 до 16 часов.
 
Распространение коронавирусаВ миреСанта-КлаусКоронавирус COVID-19
 
 
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