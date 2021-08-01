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Санта-Клаус побывал в пункте вакцинации в Финляндии

Санта-Клаус побывал в пункте вакцинации в Финляндии - РИА Новости, 01.08.2021

Санта-Клаус побывал в пункте вакцинации в Финляндии

Санта-Клаус и мистер Лорди побывали в воскресенье в финском пункте вакцинации от коронавируса по месту своего проживания - в городе Рованиеми, сообщает мэрия... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T20:26

2021-08-01T20:26

2021-08-01T20:26

распространение коронавируса

в мире

санта-клаус

коронавирус covid-19

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг — РИА Новости. Санта-Клаус и мистер Лорди побывали в воскресенье в финском пункте вакцинации от коронавируса по месту своего проживания - в городе Рованиеми, сообщает мэрия города.При этом мистер Лорди - известный финский музыкант Томи Путаансуу, основатель и лидер рок-группы Lordi, победитель конкурса "Евровидение" 2006 года - получил вторую дозу вакцины. Получил ли вакцину от коронавируса Санта-Клаус не уточняется. Мэрия лишь напоминает, что "Санта достаточно взрослый для получения прививки".Фотографии вакцинации мистера Лорди и визита Санта-Клауса в пункт вакцинации размещены в социальных сетях мэрии Рованиеми, которая напомнила жителям, что пункт вакцинации также открыт по воскресеньям с 12 до 16 часов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, санта-клаус, коронавирус covid-19