Санта-Клаус побывал в пункте вакцинации в Финляндии
Санта-Клаус побывал в пункте вакцинации в Финляндии
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГость из Лапландии, финский Дед Мороз – Йоулупукки в аэропорту Пулково
ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг — РИА Новости. Санта-Клаус и мистер Лорди побывали в воскресенье в финском пункте вакцинации от коронавируса по месту своего проживания - в городе Рованиеми, сообщает мэрия города.
При этом мистер Лорди - известный финский музыкант Томи Путаансуу, основатель и лидер рок-группы Lordi, победитель конкурса "Евровидение" 2006 года - получил вторую дозу вакцины. Получил ли вакцину от коронавируса Санта-Клаус не уточняется. Мэрия лишь напоминает, что "Санта достаточно взрослый для получения прививки".
Mr. Lordi @LORDIOFFICIAL sai tänään Rovaniemellä jo toisen piikin käsivarteensa. Joulupukki kertoi saaneensa ikänsä ansiosta koronarokotteen aivan ensimmäisten joukossa. Rovaniemeläiset innostuivat mahdollisuudesta saada rokote viikonloppuna ilman ajanvarausta. #rovaniemi pic.twitter.com/8ldgjoLxqg— Rovaniemen kaupunki (@Roikaupunki) August 1, 2021
Фотографии вакцинации мистера Лорди и визита Санта-Клауса в пункт вакцинации размещены в социальных сетях мэрии Рованиеми, которая напомнила жителям, что пункт вакцинации также открыт по воскресеньям с 12 до 16 часов.