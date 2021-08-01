https://ria.ru/20210801/provokatsii-1743902501.html

В Госдуме оценили заявление американского адмирала о "провокациях" России

В Госдуме оценили заявление американского адмирала о "провокациях" России - РИА Новости, 01.08.2021

В Госдуме оценили заявление американского адмирала о "провокациях" России

"Провокации" в Черном море, в которых обвиняют Москву, не более чем охрана собственных границ, сказал РИА Новости член комиссии Госдумы по расследованию фактов... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T20:52

2021-08-01T20:52

2021-08-01T22:10

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сша

нато

госдума рф

военно-морские силы сша

адальби шхагошев

россия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Провокации" в Черном море, в которых обвиняют Москву, не более чем охрана собственных границ, сказал РИА Новости член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Адальби Шхагошев.Ранее командующий американскими ВМС в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что Россия "провоцирует" США на атаку. Как подчеркнул военный, он не будет требовать от своих командиров "принимать первый удар в челюсть".Как указал Шхагошев, если в Черноморском регионе будут действовать профессионалы, то никаких проблем не будет."Провокации — вообще это не российский почерк. Абсолютно очевидно, что в последнее время провокации — это почерк американский, и он абсолютно не совпадает, этот почерк. У нас он очень разборчивый", — констатировал он.По словам парламентария, Россия очень серьезно относится к охране государственных рубежей."Если они на это реагируют как на провокацию, в этом случае начинаются эти "сопровождения" и реакция с нашей стороны. Это дело профессионалов и с той и с другой стороны", — отметил депутат.Как считает Шхагошев, все критические высказывания в адрес Москвы по этому поводу объясняются тем, что американцы не могут вести себя в крымской акватории как дома.В конце июня силы Североатлантического альянса совершили несколько провокаций у берегов Крыма. Министерство обороны сообщило, что 23 июня эсминец Defender ВМС Великобритании пересек границу страны в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы выпроводить нарушителя.На следующий день фрегат Военно-морских сил Нидерландов Evertsen, находившийся в нейтральных водах, начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ России, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого корабль изменил курс.

https://ria.ru/20210729/proval-1743485186.html

https://ria.ru/20210801/voyna-1743895882.html

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безопасность, сша, нато, госдума рф, военно-морские силы сша, адальби шхагошев, россия