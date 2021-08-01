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В Госдуме оценили заявление американского адмирала о "провокациях" России
В Госдуме оценили заявление американского адмирала о "провокациях" России - РИА Новости, 01.08.2021
В Госдуме оценили заявление американского адмирала о "провокациях" России
"Провокации" в Черном море, в которых обвиняют Москву, не более чем охрана собственных границ, сказал РИА Новости член комиссии Госдумы по расследованию фактов... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T20:52
2021-08-01T22:10
безопасность
сша
нато
госдума рф
военно-морские силы сша
адальби шхагошев
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Провокации" в Черном море, в которых обвиняют Москву, не более чем охрана собственных границ, сказал РИА Новости член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Адальби Шхагошев.Ранее командующий американскими ВМС в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что Россия "провоцирует" США на атаку. Как подчеркнул военный, он не будет требовать от своих командиров "принимать первый удар в челюсть".Как указал Шхагошев, если в Черноморском регионе будут действовать профессионалы, то никаких проблем не будет."Провокации — вообще это не российский почерк. Абсолютно очевидно, что в последнее время провокации — это почерк американский, и он абсолютно не совпадает, этот почерк. У нас он очень разборчивый", — констатировал он.По словам парламентария, Россия очень серьезно относится к охране государственных рубежей."Если они на это реагируют как на провокацию, в этом случае начинаются эти "сопровождения" и реакция с нашей стороны. Это дело профессионалов и с той и с другой стороны", — отметил депутат.Как считает Шхагошев, все критические высказывания в адрес Москвы по этому поводу объясняются тем, что американцы не могут вести себя в крымской акватории как дома.В конце июня силы Североатлантического альянса совершили несколько провокаций у берегов Крыма. Министерство обороны сообщило, что 23 июня эсминец Defender ВМС Великобритании пересек границу страны в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы выпроводить нарушителя.На следующий день фрегат Военно-морских сил Нидерландов Evertsen, находившийся в нейтральных водах, начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ России, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого корабль изменил курс.
https://ria.ru/20210729/proval-1743485186.html
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безопасность, сша, нато, госдума рф, военно-морские силы сша, адальби шхагошев, россия
20:52 01.08.2021 (обновлено: 22:10 01.08.2021)
 
В Госдуме оценили заявление американского адмирала о "провокациях" России

Депутат Шхагошев: провокации в Черном море — это не российский почерк

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Провокации" в Черном море, в которых обвиняют Москву, не более чем охрана собственных границ, сказал РИА Новости член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Адальби Шхагошев.
Ранее командующий американскими ВМС в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что Россия "провоцирует" США на атаку. Как подчеркнул военный, он не будет требовать от своих командиров "принимать первый удар в челюсть".
Как указал Шхагошев, если в Черноморском регионе будут действовать профессионалы, то никаких проблем не будет.
"Провокации — вообще это не российский почерк. Абсолютно очевидно, что в последнее время провокации — это почерк американский, и он абсолютно не совпадает, этот почерк. У нас он очень разборчивый", — констатировал он.
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По словам парламентария, Россия очень серьезно относится к охране государственных рубежей.
"Если они на это реагируют как на провокацию, в этом случае начинаются эти "сопровождения" и реакция с нашей стороны. Это дело профессионалов и с той и с другой стороны", — отметил депутат.
Как считает Шхагошев, все критические высказывания в адрес Москвы по этому поводу объясняются тем, что американцы не могут вести себя в крымской акватории как дома.

"Черное море больше наш дом, а не американский и не НАТО", — заключил он.

В конце июня силы Североатлантического альянса совершили несколько провокаций у берегов Крыма. Министерство обороны сообщило, что 23 июня эсминец Defender ВМС Великобритании пересек границу страны в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы выпроводить нарушителя.
На следующий день фрегат Военно-морских сил Нидерландов Evertsen, находившийся в нейтральных водах, начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ России, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого корабль изменил курс.
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БезопасностьСШАНАТОГосдума РФВоенно-морские силы СШААдальби ШхагошевРоссия
 
 
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