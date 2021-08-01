https://ria.ru/20210801/pravila-1743853331.html

Правительство одобрило правила труда иностранцев на мероприятиях

Правительство одобрило правила труда иностранцев на мероприятиях - РИА Новости, 01.08.2021

Правительство одобрило правила труда иностранцев на мероприятиях

Правительство России на заседании в пятницу одобрило установление единых правил труда иностранцев, привлекаемых для подготовки и проведения международных... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T12:21

2021-08-01T12:21

2021-08-01T12:21

общество

правительство рф

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило установление единых правил труда иностранцев, привлекаемых для подготовки и проведения международных мероприятий в РФ, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроектом устанавливаются единые правила осуществления трудовой деятельности иностранцами, привлекаемыми для подготовки и проведения международных мероприятий в РФ организаторами, а также работодателями и заказчиками работ, которые осуществляют подготовку или проведение мероприятий по договору с организаторами.

https://ria.ru/20210731/bezrabotnye-1743736938.html

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общество, правительство рф, россия