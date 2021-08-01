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Украинские спасатели локализовали пожар на складах под Одессой
Украинские спасатели локализовали пожар на складах под Одессой - РИА Новости, 01.08.2021
Украинские спасатели локализовали пожар на складах под Одессой
Украинские спасатели локализовали пожар на складах в Одесской области на площади 10 тысяч квадратных метров, жертв в результате происшествия нет, сообщила в... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T12:43
2021-08-01T12:43
2021-08-01T12:43
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одесская область
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КИЕВ, 1 авг – РИА Новости. Украинские спасатели локализовали пожар на складах в Одесской области на площади 10 тысяч квадратных метров, жертв в результате происшествия нет, сообщила в воскресенье днем пресс-служба Госслужбы страны по ЧС.Крупный пожар произошел на складах в селе Нерубайском в Одесской области в воскресенье, на борьбу с огнем были направлены более 70 спасателей."По состоянию на 11.29 (совпадает с мск – ред.) пожар локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным местного издания "Думская" пожар произошел на складах сети супермаркетов АТБ.
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в мире, одесская область
Украинские спасатели локализовали пожар на складах под Одессой
На складах в Одесской области локализовали пожар на площади десяти тысяч квадратных метров