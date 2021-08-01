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На складах в Одесской области вспыхнул крупный пожар
На складах в Одесской области вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 01.08.2021
На складах в Одесской области вспыхнул крупный пожар
Крупный пожар произошел на складах в селе Нерубайском в Одесской области на Украине, с огнем борются 70 спасателей, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:35
2021-08-01T11:45
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КИЕВ, 1 авг – РИА Новости. Крупный пожар произошел на складах в селе Нерубайском в Одесской области на Украине, с огнем борются 70 спасателей, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Госслужбы по ЧС."В селе Нерубайском, Одесского района, крупный пожар на складах. Тушение пожара осложняется в связи с порывистым ветром и распространением огня внутри панелей. Сейчас с огнем борются 70 спасателей", - сообщается в Facebook ведомства.Площадь возгорания на данный момент не указывается.По данным местного издания "Думская", пожар произошел в складском комплексе сети супермаркетов АТБ, общая площадь которого 37,8 тысячи квадратных метров.Позже в Госслужбе по ЧС уточнили, что площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров: "По состоянию на 10.10 (совпадает с мск – ред.) площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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в мире, украина, одесский район, одесская область
11:35 01.08.2021 (обновлено: 11:45 01.08.2021)
 
На складах в Одесской области вспыхнул крупный пожар

На складах в селе Нерубайском в Одесской области вспыхнул пожар, с огнем борются 70 спасателей

© РИА НовостиПожарная машина в Киеве
Пожарная машина в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 авг – РИА Новости. Крупный пожар произошел на складах в селе Нерубайском в Одесской области на Украине, с огнем борются 70 спасателей, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Госслужбы по ЧС.
"В селе Нерубайском, Одесского района, крупный пожар на складах. Тушение пожара осложняется в связи с порывистым ветром и распространением огня внутри панелей. Сейчас с огнем борются 70 спасателей", - сообщается в Facebook ведомства.
Площадь возгорания на данный момент не указывается.
По данным местного издания "Думская", пожар произошел в складском комплексе сети супермаркетов АТБ, общая площадь которого 37,8 тысячи квадратных метров.
Позже в Госслужбе по ЧС уточнили, что площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров: "По состоянию на 10.10 (совпадает с мск – ред.) площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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