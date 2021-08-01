https://ria.ru/20210801/pozhar-1743849697.html

На складах в Одесской области вспыхнул крупный пожар

На складах в Одесской области вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 01.08.2021

На складах в Одесской области вспыхнул крупный пожар

Крупный пожар произошел на складах в селе Нерубайском в Одесской области на Украине, с огнем борются 70 спасателей, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T11:35

2021-08-01T11:35

2021-08-01T11:45

в мире

украина

одесский район

одесская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149935/17/1499351769_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_222de815a67c4ceb1a23ef07b51381ae.jpg

КИЕВ, 1 авг – РИА Новости. Крупный пожар произошел на складах в селе Нерубайском в Одесской области на Украине, с огнем борются 70 спасателей, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Госслужбы по ЧС."В селе Нерубайском, Одесского района, крупный пожар на складах. Тушение пожара осложняется в связи с порывистым ветром и распространением огня внутри панелей. Сейчас с огнем борются 70 спасателей", - сообщается в Facebook ведомства.Площадь возгорания на данный момент не указывается.По данным местного издания "Думская", пожар произошел в складском комплексе сети супермаркетов АТБ, общая площадь которого 37,8 тысячи квадратных метров.Позже в Госслужбе по ЧС уточнили, что площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров: "По состоянию на 10.10 (совпадает с мск – ред.) площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

https://ria.ru/20210402/vzryv-1603912596.html

украина

одесский район

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, одесский район, одесская область