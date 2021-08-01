https://ria.ru/20210801/pozhar-1743849697.html
На складах в Одесской области вспыхнул крупный пожар
На складах в Одесской области вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 01.08.2021
На складах в Одесской области вспыхнул крупный пожар
Крупный пожар произошел на складах в селе Нерубайском в Одесской области на Украине, с огнем борются 70 спасателей, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:35
2021-08-01T11:35
2021-08-01T11:45
в мире
украина
одесский район
одесская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149935/17/1499351769_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_222de815a67c4ceb1a23ef07b51381ae.jpg
КИЕВ, 1 авг – РИА Новости. Крупный пожар произошел на складах в селе Нерубайском в Одесской области на Украине, с огнем борются 70 спасателей, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Госслужбы по ЧС."В селе Нерубайском, Одесского района, крупный пожар на складах. Тушение пожара осложняется в связи с порывистым ветром и распространением огня внутри панелей. Сейчас с огнем борются 70 спасателей", - сообщается в Facebook ведомства.Площадь возгорания на данный момент не указывается.По данным местного издания "Думская", пожар произошел в складском комплексе сети супермаркетов АТБ, общая площадь которого 37,8 тысячи квадратных метров.Позже в Госслужбе по ЧС уточнили, что площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров: "По состоянию на 10.10 (совпадает с мск – ред.) площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
https://ria.ru/20210402/vzryv-1603912596.html
украина
одесский район
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149935/17/1499351769_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_62799f532f79037ce8e811fe5498bdf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесский район, одесская область
11:35 01.08.2021 (обновлено: 11:45 01.08.2021)
На складах в Одесской области вспыхнул крупный пожар
На складах в селе Нерубайском в Одесской области вспыхнул пожар, с огнем борются 70 спасателей