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На крещении подлодки в США бутылку шампанского разбили лишь с третьего раза

На крещении подлодки в США бутылку шампанского разбили лишь с третьего раза - РИА Новости, 01.08.2021

На крещении подлодки в США бутылку шампанского разбили лишь с третьего раза

Бутылку шампанского удалось разбить лишь с третьего раза в ходе церемонии крещения новой ударной атомной подводной лодки ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T01:49

2021-08-01T01:49

2021-08-01T01:49

в мире

сша

general dynamics

военно-морские силы сша

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Бутылку шампанского удалось разбить лишь с третьего раза в ходе церемонии крещения новой ударной атомной подводной лодки ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795), свидетельствует видеозапись церемонии, которую транслировала компания General Dynamics.По сообщению ВМС США, бутылку было поручено разбить Саре Гринерт Макникол - дочери Дарлин Гринерт, которая является спонсором строительства лодки и женой экс-начальника штаба ВМС США Джонатана Гринерта.На видеозаписи видно, что девушка только с третьей попытки сумела разбить бутылку о борт судна. Последняя попытка завершилась удачей после того, как Саре дал подсказку стоявший поблизости мужчина.Шампанское разбивают о борт нового корабля "на удачу", бытует поверье, что неразбитая бутылка сулит беду.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, general dynamics , военно-морские силы сша