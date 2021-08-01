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В Северной Осетии проведут проверку из-за видео туристки с костями в руках

В Северной Осетии проведут проверку из-за видео туристки с костями в руках - РИА Новости, 01.08.2021

В Северной Осетии проведут проверку из-за видео туристки с костями в руках

В Северной Осетии полицейские начали проверку из-за видео, на котором девушка взяла в руки останки усопшего в архитектурно-этнографическом комплексе "Город... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T20:23

2021-08-01T20:23

2021-08-01T21:25

туризм

происшествия

республика северная осетия - алания

новости - туризм

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ПЯТИГОРСК, 1 авг — РИА Новости. В Северной Осетии полицейские начали проверку из-за видео, на котором девушка взяла в руки останки усопшего в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" и вела себя неподобающе, заявили в МВД по региону.Туристка разместила ролик в личном аккаунте в соцсети. Как говорится в сообщении ведомства в Instagram, в ее действиях есть признаки преступления, предусмотренного статьей 244 УК России "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Сотрудники МВД устанавливают личность туристки.Некрополь "Город мертвых" у селения Даргавс в Пригородном районе — историко-архитектурный памятник, он состоит на государственной охране. Всего там находится 95 склепов, в каждом из них захоронены несколько поколений осетин-однофамильцев.

https://ria.ru/20200813/1575696584.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика северная осетия - алания, новости - туризм