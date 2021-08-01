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Туризм
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В Северной Осетии проведут проверку из-за видео туристки с костями в руках
В Северной Осетии проведут проверку из-за видео туристки с костями в руках - РИА Новости, 01.08.2021
В Северной Осетии проведут проверку из-за видео туристки с костями в руках
В Северной Осетии полицейские начали проверку из-за видео, на котором девушка взяла в руки останки усопшего в архитектурно-этнографическом комплексе "Город... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T20:23
2021-08-01T21:25
туризм
происшествия
республика северная осетия - алания
новости - туризм
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ПЯТИГОРСК, 1 авг — РИА Новости. В Северной Осетии полицейские начали проверку из-за видео, на котором девушка взяла в руки останки усопшего в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" и вела себя неподобающе, заявили в МВД по региону.Туристка разместила ролик в личном аккаунте в соцсети. Как говорится в сообщении ведомства в Instagram, в ее действиях есть признаки преступления, предусмотренного статьей 244 УК России "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Сотрудники МВД устанавливают личность туристки.Некрополь "Город мертвых" у селения Даргавс в Пригородном районе — историко-архитектурный памятник, он состоит на государственной охране. Всего там находится 95 склепов, в каждом из них захоронены несколько поколений осетин-однофамильцев.
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происшествия, республика северная осетия - алания, новости - туризм
20:23 01.08.2021 (обновлено: 21:25 01.08.2021)
 
В Северной Осетии проведут проверку из-за видео туристки с костями в руках

МВД по Северной Осетии заподозрило туристку в осквернении некрополя "Город мертвых"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 1 авг — РИА Новости. В Северной Осетии полицейские начали проверку из-за видео, на котором девушка взяла в руки останки усопшего в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" и вела себя неподобающе, заявили в МВД по региону.
Туристка разместила ролик в личном аккаунте в соцсети. Как говорится в сообщении ведомства в Instagram, в ее действиях есть признаки преступления, предусмотренного статьей 244 УК России "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Сотрудники МВД устанавливают личность туристки.
Некрополь "Город мертвых" у селения Даргавс в Пригородном районе — историко-архитектурный памятник, он состоит на государственной охране. Всего там находится 95 склепов, в каждом из них захоронены несколько поколений осетин-однофамильцев.
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