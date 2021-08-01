Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210801/novosibirsk-1743870873.html
В Новосибирске мужчина ударил ножом пожилого пассажира в автобусе
В Новосибирске мужчина ударил ножом пожилого пассажира в автобусе - РИА Новости, 01.08.2021
В Новосибирске мужчина ударил ножом пожилого пассажира в автобусе
Полиция задержала ранее судимого жителя Новосибирска, ударившего ножом пожилого пассажира в автобусе, сообщает областной главк МВД. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T15:15
2021-08-01T15:15
происшествия
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого жителя Новосибирска, ударившего ножом пожилого пассажира в автобусе, сообщает областной главк МВД.По данным ведомства, инцидент произошел в субботу вечером."В полицию поступила информация о том, что в Дзержинском районе г. Новосибирска в автобусе №95 в районе остановки общественного транспорта "Доватора" неизвестный гражданин из хулиганских побуждений нанес один удар ножом 71-летнему пассажиру. Потерпевший с колото-резаным ранением был доставлен в медицинское учреждение... По подозрению в совершении указанного преступления правоохранителями был задержан 39-летний житель Заельцовского района", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, он не успел скрыться и был задержан по горячим следам неподалеку от места происшествия. Орудие преступления было изъято. Полицейскими установлено, что подозреваемый ранее был судим за разбой и незаконное хранение и сбыт наркотических средств. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20210801/kontroler-1743844698.html
https://ria.ru/20210727/avtomobil-1743122082.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, новосибирск
15:15 01.08.2021
 
В Новосибирске мужчина ударил ножом пожилого пассажира в автобусе

В Новосибирске мужчина ударил ножом 71-летнего пассажира в автобусе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого жителя Новосибирска, ударившего ножом пожилого пассажира в автобусе, сообщает областной главк МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел в субботу вечером.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 10:50
В Подмосковье контролер ранил безбилетника
"В полицию поступила информация о том, что в Дзержинском районе г. Новосибирска в автобусе №95 в районе остановки общественного транспорта "Доватора" неизвестный гражданин из хулиганских побуждений нанес один удар ножом 71-летнему пассажиру. Потерпевший с колото-резаным ранением был доставлен в медицинское учреждение... По подозрению в совершении указанного преступления правоохранителями был задержан 39-летний житель Заельцовского района", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, он не успел скрыться и был задержан по горячим следам неподалеку от места происшествия. Орудие преступления было изъято. Полицейскими установлено, что подозреваемый ранее был судим за разбой и незаконное хранение и сбыт наркотических средств. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 16:07
На Ставрополье неизвестные расстреляли автомобиль, ранив водителя
 
ПроисшествияНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02СК опроверг слухи, что "орского маньяка" видели в Москве и области
07:00На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка
06:46В Раде посетовали на зависимость Украины от российской электроэнергии
06:41В НАМИ рассказали, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация
06:35В Якутии родители и подросток погибли в ДТП
06:05В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году
05:36На Украине рассказали о требовании к США из-за "Северного потока — 2"
05:36Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа
04:59Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка
04:47В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолета
04:15Академик РАН объяснил невосприимчивость части людей к COVID-19
04:10Врач рассказала, насколько опасна ржавая вода из-под крана
03:38Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
03:30Риелторы назвали подмосковные города с самыми дешевыми новостройками
03:22Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
03:17Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома
03:14Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механике
03:12Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре
03:08В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"
02:55Российский силач хочет установить рекорд, сдвинув с места тепловоз
Лента новостейМолния