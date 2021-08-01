https://ria.ru/20210801/novosibirsk-1743870873.html

В Новосибирске мужчина ударил ножом пожилого пассажира в автобусе

В Новосибирске мужчина ударил ножом пожилого пассажира в автобусе - РИА Новости, 01.08.2021

В Новосибирске мужчина ударил ножом пожилого пассажира в автобусе

Полиция задержала ранее судимого жителя Новосибирска, ударившего ножом пожилого пассажира в автобусе, сообщает областной главк МВД. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T15:15

2021-08-01T15:15

2021-08-01T15:15

происшествия

новосибирск

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КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого жителя Новосибирска, ударившего ножом пожилого пассажира в автобусе, сообщает областной главк МВД.По данным ведомства, инцидент произошел в субботу вечером."В полицию поступила информация о том, что в Дзержинском районе г. Новосибирска в автобусе №95 в районе остановки общественного транспорта "Доватора" неизвестный гражданин из хулиганских побуждений нанес один удар ножом 71-летнему пассажиру. Потерпевший с колото-резаным ранением был доставлен в медицинское учреждение... По подозрению в совершении указанного преступления правоохранителями был задержан 39-летний житель Заельцовского района", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, он не успел скрыться и был задержан по горячим следам неподалеку от места происшествия. Орудие преступления было изъято. Полицейскими установлено, что подозреваемый ранее был судим за разбой и незаконное хранение и сбыт наркотических средств. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20210801/kontroler-1743844698.html

https://ria.ru/20210727/avtomobil-1743122082.html

новосибирск

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2021

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происшествия, новосибирск