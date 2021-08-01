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Нарышкин рассказал, кто мог готовить тезисы Байдена о "проблемах Путина"
Нарышкин рассказал, кто мог готовить тезисы Байдена о "проблемах Путина" - РИА Новости, 01.08.2021
Нарышкин рассказал, кто мог готовить тезисы Байдена о "проблемах Путина"
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин с иронией предположил, что тезисы про якобы "проблемы" президента России Владимира Путина американскому... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T14:47
2021-08-01T14:47
в мире
сша
женева (город)
сергей нарышкин
владимир путин
джо байден
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин с иронией предположил, что тезисы про якобы "проблемы" президента России Владимира Путина американскому лидеру Джо Байдену готовили не разведслужбы США, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Ранее Байден заявил, что у его российского коллеги "проблемы" и "это делает его опасней". Он напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть."Я еще раз уважительно скажу о наших коллегах-разведчиках, но при этом с определенной долей иронии предположу, что как раз эту часть тезисов американскому президенту готовила небезызвестная Джен Псаки, которая прославилась своими заявлениями, своими "глубокими" познаниями в различных сферах, таких, как география, транспортировка природного газа, выборные технологии", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
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в мире, сша, женева (город), сергей нарышкин, владимир путин, джо байден, россия
14:47 01.08.2021
 
Нарышкин рассказал, кто мог готовить тезисы Байдена о "проблемах Путина"

Директор СВР Нарышкин: тезисы Байдена о "проблемах Путина" могла готовить не разведка, а Псаки

© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на заседании круглого стола в рамках совместного проекта РФПИ и Российского исторического общества
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на заседании круглого стола в рамках совместного проекта РФПИ и Российского исторического общества - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин с иронией предположил, что тезисы про якобы "проблемы" президента России Владимира Путина американскому лидеру Джо Байдену готовили не разведслужбы США, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ранее Байден заявил, что у его российского коллеги "проблемы" и "это делает его опасней". Он напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.
"Я еще раз уважительно скажу о наших коллегах-разведчиках, но при этом с определенной долей иронии предположу, что как раз эту часть тезисов американскому президенту готовила небезызвестная Джен Псаки, которая прославилась своими заявлениями, своими "глубокими" познаниями в различных сферах, таких, как география, транспортировка природного газа, выборные технологии", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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