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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210801/moskva-1743850845.html
В Москве за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 882 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 487 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:48
2021-08-01T11:48
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 882 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 487 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2484 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 882 человека. На ИВЛ находятся 487 человек. В городе выздоровели ещё 3475 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 363 505", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 78 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:48 01.08.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 487 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 882 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 487 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 2484 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 882 человека. На ИВЛ находятся 487 человек. В городе выздоровели ещё 3475 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 363 505", - говорится в сообщении.
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Инфекционист рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом
Отмечается, что в столице скончались 78 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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