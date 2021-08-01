https://ria.ru/20210801/moskva-1743850845.html

В Москве за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 882 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 487 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T11:48

2021-08-01T11:48

2021-08-01T11:48

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 882 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 487 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2484 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 882 человека. На ИВЛ находятся 487 человек. В городе выздоровели ещё 3475 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 363 505", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 78 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743826698.html

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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии