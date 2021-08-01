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На юге Ливана погибли несколько человек при стрельбе на похоронах
На юге Ливана погибли несколько человек при стрельбе на похоронах - РИА Новости, 01.08.2021
На юге Ливана погибли несколько человек при стрельбе на похоронах
Несколько человек были убиты, еще несколько получили ранения в результате обстрела похоронной процессии в районе Халде к югу от ливанской столицы Бейрута и... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T19:55
2021-08-01T19:55
2021-08-01T20:11
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ДОХА, 1 авг - РИА Новости. Несколько человек были убиты, еще несколько получили ранения в результате обстрела похоронной процессии в районе Халде к югу от ливанской столицы Бейрута и спровоцированных этим столкновений, говорится в заявлении армии Ливана в Twitter."Во время похорон в районе Халде вооруженные люди открыли огонь по похоронной процессии, что привело к столкновениям, в результате которых погибли и были ранены несколько граждан и один военнослужащий", - отмечается в сообщении.Армия Ливана уточнила, что развернула дополнительные подкрепления в этом районе, которые начали пешее патрулирование. Армейское командование предупредило, что будет стрелять по любому человеку с оружием, который окажется на дороге в районе Халде, и по любому, кто попытается открыть огонь из любого другого места.В свою очередь шиитская группировка "Хезболлах", которая контролирует южные пригороды Бейрута, сообщила в воскресенье в переданном телеканалом "Аль-Манар" заявлении, что три человека были убиты из засады во время похорон в Халде убитого день назад члена группировки. "Хезболлах" призвала армию и силы безопасности Ливана немедленно вмешаться в ситуацию, чтобы арестовать преступников и предать их суду.В городе Халде к югу от Бейрута уже некоторое время происходят межрелигиозные столкновения между его жителями из шиитской и суннитской общин.
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в мире, ливан, бейрут, хезболла
19:55 01.08.2021 (обновлено: 20:11 01.08.2021)
На юге Ливана погибли несколько человек при стрельбе на похоронах
На юге Ливана обстреляли похоронную процессию, есть погибшие
ДОХА, 1 авг - РИА Новости.
Несколько человек были убиты, еще несколько получили ранения в результате обстрела похоронной процессии в районе Халде к югу от ливанской столицы Бейрута
и спровоцированных этим столкновений, говорится в заявлении армии Ливана
в Twitter
.
"Во время похорон в районе Халде вооруженные люди открыли огонь по похоронной процессии, что привело к столкновениям, в результате которых погибли и были ранены несколько граждан и один военнослужащий", - отмечается в сообщении.
Армия Ливана уточнила, что развернула дополнительные подкрепления в этом районе, которые начали пешее патрулирование. Армейское командование предупредило, что будет стрелять по любому человеку с оружием, который окажется на дороге в районе Халде, и по любому, кто попытается открыть огонь из любого другого места.
В свою очередь шиитская группировка "Хезболлах
", которая контролирует южные пригороды Бейрута, сообщила в воскресенье в переданном телеканалом "Аль-Манар" заявлении, что три человека были убиты из засады во время похорон в Халде убитого день назад члена группировки. "Хезболлах" призвала армию и силы безопасности Ливана немедленно вмешаться в ситуацию, чтобы арестовать преступников и предать их суду.
В городе Халде к югу от Бейрута уже некоторое время происходят межрелигиозные столкновения между его жителями из шиитской и суннитской общин.