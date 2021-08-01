16:53 01.08.2021 (обновлено: 17:20 01.08.2021)
Главный инфекционист США считает, что ситуация с COVID-19 будет ухудшаться
Главный инфекционист США Фаучи считает, что ситуация с COVID-19 будет ухудшаться
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи не считает, что страну ждет новый локдаун в свете распространения штамма коронавируса "дельта", однако подчеркнул, что ситуация с заражениями "будет ухудшаться".
"Я не считаю, что мы застанем новые локдауны. Я полагаю, что у нас достаточно (вакцинированных – ред.) людей в стране – хотя и недостаточно, чтобы подавить эту вспышку – чтобы не оказаться в положении, в котором мы были прошлой зимой. Однако ситуация будет ухудшаться", - сказал Фаучи в интервью телеканалу ABC News.
Таким образом он фактически подтвердил выводы Белого дома, заявившего в пятницу, что американская администрация не станет вновь вводить жесткие ограничения, несмотря на распространение дельта-штамма коронавируса.
Накануне газета Washington Post со ссылкой на специалистов опубликовала прогноз, согласно которому суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США может вырасти в августе до 140-300 тысяч. Только за последнюю неделю среднесуточный показатель заболеваемости в стране увеличился на 60%, отмечают эксперты.
Наиболее серьезная ситуация наблюдается в американском штате Флорида, где, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в воскресенье был зарегистрирован антирекорд по суточному числу заразившихся – 21 683 человека.
США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 34,9 миллиона человек, скончались более 613 тысяч.
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