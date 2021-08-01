https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743848555.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,16%, на втором месте - Орловская область, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T11:27

2021-08-01T11:27

2021-08-01T11:27

распространение коронавируса

общество

республика татарстан (татарстан)

орловская область

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,16%, на втором месте - Орловская область, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,16 %, 2. Орловская область - 0,2%, 3. Республика Татарстан - 0,21%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743848021.html

республика татарстан (татарстан)

орловская область

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), орловская область, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии