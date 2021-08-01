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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,16%, на втором месте - Орловская область, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:27
2021-08-01T11:27
2021-08-01T11:27
распространение коронавируса
общество
республика татарстан (татарстан)
орловская область
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,16%, на втором месте - Орловская область, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,16 %, 2. Орловская область - 0,2%, 3. Республика Татарстан - 0,21%", - говорится в сообщении.
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общество, республика татарстан (татарстан), орловская область, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Москва возглавила список регионов с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19