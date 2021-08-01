https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743827143.html

Эксперт: COVID-19 через несколько лет может стать как обычный насморк

Эксперт: COVID-19 через несколько лет может стать как обычный насморк - РИА Новости, 01.08.2021

Эксперт: COVID-19 через несколько лет может стать как обычный насморк

COVID-19 через несколько лет может стать как обычный насморк, даже имея антитела, люди будут им заражаться в легкой форме, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T07:08

2021-08-01T07:08

2021-08-01T07:08

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЖЕНЕВА, 1 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. COVID-19 через несколько лет может стать как обычный насморк, даже имея антитела, люди будут им заражаться в легкой форме, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.Он напомнил, что в мире существует несколько видов коронавируса, которые пандемичны, но в отношении которых у людей вырабатывается иммунитет еще в детстве.Питте подчеркнул, что если бы в настоящее время в мире не были бы созданы вакцины, то для выработки коллективного иммунитета к COVID-19 понадобилось бы от 6 до 10 волн заражений.Эксперт добавил, что мир быстрее вернется к нормальной жизни, если будет привито больше населения. Поэтому важно достичь массовой вакцинации к 2022 году, "но для этого необходимо большое количество вакцин, и чтобы люди понимали необходимость вакцинации". По его словам, вакцины также должны защищать людей от так называемого эффекта "длинного ковида", который встречается у пациентов, переболевших вирусом. Поэтому, вероятно, понадобится прививать также и детей.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии