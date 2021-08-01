https://ria.ru/20210801/konditsioner-1743817978.html

Россиян призвали не прятаться от зноя в машинах с кондиционером

Россиян призвали не прятаться от зноя в машинах с кондиционером - РИА Новости, 01.08.2021

Россиян призвали не прятаться от зноя в машинах с кондиционером

Долгое время находиться в припаркованной машине с работающим кондиционером вредно для автомобиля и может быть смертельно опасно для человека. Об этом в интервью РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T04:10

2021-08-01T04:10

2021-08-01T04:10

общество

россия

лев зиманов

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Долгое время находиться в припаркованной машине с работающим кондиционером вредно для автомобиля и может быть смертельно опасно для человека. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов.Если у человека дома нет кондиционера, а в машине есть, то возникает соблазн на некоторое время укрыться от жары в автомобиле. Некоторые даже умудряются спать в припаркованной машине с работающим двигателем и включенным кондиционером. Однако спасаться от зноя подобным образом очень рискованно, объяснил специалист."Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем – ни в жару, ни в холод, потому что это одна из возможных причин летального исхода. Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон. Автомобиль – средство передвижения, а для того, чтобы поесть и поспать, есть специальные заведения. Спать в автомобиле – не лучший вариант", – отметил Лев Зиманов.Кроме того, гонять по несколько часов двигатель на холостом ходу крайне вредно для автомобиля, продолжил он. В таком режиме до самых важных частей мотора масло может доходить лишь в ограниченном объеме, в результате двигатель испытывает "масляное голодание", что сказывается на его ресурсе."Во время работы кондиционера также может быть не очень хороший теплоотвод, двигатель может перегреваться в отдельных местах, если речь идет о бензиновых двигателях. Еще на холостом ходу часто бывает так, что для работы кондиционера не хватает электричества, вырабатываемого генератором", – добавил Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.Подобный неестественный для транспортного средства режим работы – верный способ "убить" автомобиль, предупредил эксперт.

https://ria.ru/20210727/konditsionery-1743090122.html

https://ria.ru/20210723/konditsioner-1742499384.html

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общество, россия, лев зиманов