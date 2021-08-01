https://ria.ru/20210801/izmeneniya-1743818920.html

Выплаты на школьников, ОСАГО: что изменится в жизни россиян в августе

Выплаты на школьников, ОСАГО: что изменится в жизни россиян в августе - РИА Новости, 01.08.2021

Выплаты на школьников, ОСАГО: что изменится в жизни россиян в августе

В России с 1 августа вступил в силу ряд нововведений: начнутся единовременные выплаты на школьников, техосмотр станет необязательным для оформления ОСАГО, а... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T02:40

2021-08-01T02:40

2021-08-01T02:40

общество

владимир путин

осаго

дальневосточный гектар

россия

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В России с 1 августа вступил в силу ряд нововведений: начнутся единовременные выплаты на школьников, техосмотр станет необязательным для оформления ОСАГО, а граждане смогут получать налоговый вычет на занятия спортом. Что изменится в жизни россиян - читайте в подборке РИА Новости.Выплаты на школьниковРоссияне начнут получать единовременную выплату в десять тысяч рублей на школьников уже со 2 августа, раньше, чем было запланировано. Согласно постановлению правительства старт выплат был намечен на 16 августа. Как пояснил президент Владимир Путин, так у родителей будет возможность не спеша подготовиться к учебному году,Обратиться за пособием можно через портал госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда до конца октября. Большинству граждан не надо самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет. Выплата предоставляется российским семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября этого года, либо с детьми, которым на момент выхода указа не исполнилось 18. Также средства могут получить усыновители, опекуны, попечители и граждане 18-23 лет с инвалидностью, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.Оформление ОСАГОС 22 августа вступят в силу поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО. С этой даты для получения полиса ОСАГО проходить техосмотр будет необязательно. Сейчас, согласно закону "О безопасности дорожного движения", обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра.Однако нововведения не освобождают автовладельцев от обязанности пройти техосмотр, а с 22 марта следующего года за его отсутствие станет грозить штраф в размере двух тысяч рублей.Ужесточение правил выдачи ипотекиБанк России с 1 августа ужесточил регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15-20% от стоимости жилья.Надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с 1 августа ипотеке повышены до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Такой шаг необходим в связи с ростом доли ссуд с небольшим первым взносом в выдачах на первичном рынке с 24% во втором квартале прошлого года до 45% в первом квартале текущего года, а на вторичном рынке - с 30% до 33%.Повышение надбавок должно снизить стимулы банков наращивать кредитование за счет выдачи россиянам ипотеки с низким первоначальным взносом, а также позволит банкам быстрее восстановить буфер по ипотечным кредитам, что обеспечит их устойчивость к потенциальным стрессовым сценариям."Спортивный" вычетПервого августа вступает в силу закон о введении вычета по НДФЛ при тратах россиян на спорт и фитнес, при этом налогоплательщики смогут возместить свои расходы, понесенные только с 2022 года.Вычет будет предоставляться в размере фактических расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, причем оказанные не только самому налогоплательщику, но и его детям и подопечным в возрасте до 18 лет."Спортивный вычет" в совокупности с другими социальными вычетами (на обучение, на лечение) не может превышать 120 тысяч рублей за год, то есть максимальная сумма, которую граждане смогут вернуть, составит 15,6 тысячи рублей в год.Чтобы воспользоваться вычетом, услуги должны быть оказаны организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной. Кроме того, они должны быть включены в соответствующий перечень, который ежегодно будет формировать Минспорт."Арктический гектар"Жители арктической территории России могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес.В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на Арктическую зону страны. Бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии.Первые полгода работы программы землю смогут взять только местные жители, а с 1 февраля 2022 года – все граждане, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Для выбора участков в режиме онлайн через портал гектарварктике.рф доступны 1,1 миллиона гектаров. Получить землю можно по упрощенной процедуре за месяц вместо полугода. Отмечается, что наиболее широк выбор земли в Мурманской области (767 тысяч гектаров), а также в Карелии (339 тысяч гектаров).Также с 1 августа люди, получившие и освоившие первый "дальневосточный гектар", могут взять второй бесплатно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/mnogodetnye-1743050804.html

https://ria.ru/20210719/kinoteatry-1741793698.html

https://ria.ru/20210701/skorost-1739375730.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/bezrabotitsa-1743747798.html

https://ria.ru/20210730/trudovaya-1743564589.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, осаго, дальневосточный гектар, россия