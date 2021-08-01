https://ria.ru/20210801/elektrosamokat-1743847771.html
В Оренбурге мужчина на электросамокате столкнулся с трактором
В Оренбурге мужчина на электросамокате столкнулся с трактором - РИА Новости, 01.08.2021
В Оренбурге мужчина на электросамокате столкнулся с трактором
Травму головы получил мужчина, управлявший электросамокатом, предварительно, в результате столкновения с трактором в Оренбурге, он госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:21
2021-08-01T11:21
2021-08-01T11:22
происшествия
оренбург
оренбургская область
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УФА, 1 авг - РИА Новости. Травму головы получил мужчина, управлявший электросамокатом, предварительно, в результате столкновения с трактором в Оренбурге, он госпитализирован, сообщает пресс-служба управления МВД по Оренбургской области.По данным ведомства, аварии произошла на проспекте Победы в Оренбурге."Предварительно установлено, произошло столкновение трактора и электросамоката. В результате ДТП мужчина, управлявший электросамокатом, с травмой головы был доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении областной полиции.Правоохранительные органы области проводят проверку, по ее окончании намерены принять процессуальное решение.
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происшествия, оренбург, оренбургская область
11:21 01.08.2021 (обновлено: 11:22 01.08.2021)
В Оренбурге мужчина на электросамокате столкнулся с трактором
В Оренбурге мужчина на электросамокате пострадал при столкновении с трактором