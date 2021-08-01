https://ria.ru/20210801/elektrosamokat-1743847771.html

В Оренбурге мужчина на электросамокате столкнулся с трактором

В Оренбурге мужчина на электросамокате столкнулся с трактором - РИА Новости, 01.08.2021

В Оренбурге мужчина на электросамокате столкнулся с трактором

Травму головы получил мужчина, управлявший электросамокатом, предварительно, в результате столкновения с трактором в Оренбурге, он госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T11:21

2021-08-01T11:21

2021-08-01T11:22

происшествия

оренбург

оренбургская область

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УФА, 1 авг - РИА Новости. Травму головы получил мужчина, управлявший электросамокатом, предварительно, в результате столкновения с трактором в Оренбурге, он госпитализирован, сообщает пресс-служба управления МВД по Оренбургской области.По данным ведомства, аварии произошла на проспекте Победы в Оренбурге."Предварительно установлено, произошло столкновение трактора и электросамоката. В результате ДТП мужчина, управлявший электросамокатом, с травмой головы был доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении областной полиции.Правоохранительные органы области проводят проверку, по ее окончании намерены принять процессуальное решение.

https://ria.ru/20210726/elektrosamokat-1743014970.html

оренбург

оренбургская область

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2021

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происшествия, оренбург, оренбургская область