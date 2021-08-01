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В ЛНР в июле из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб военнослужащий
В ЛНР в июле из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб военнослужащий - РИА Новости, 01.08.2021
В ЛНР в июле из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб военнослужащий
Один человек погиб и двое были ранены в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в июле,... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T12:26
2021-08-01T12:26
в мире
украина
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Один человек погиб и двое были ранены в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в июле, заявили журналистам в воскресенье в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в СЦКК сообщили, что украинские силовики в июле 82 раза обстреляли территорию республики."Жертвами вооруженной агрессии вооруженных формирований Украины в июле стали три человека: один мирный житель ранен, один военнослужащий погиб и один защитник республики получил ранения", - сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК.Он уточнил, что обстрелам за прошедший месяц более всего подверглись подконтрольные ЛНР населенные пункты Желобок, Золотое-5, Донецкий, Молодежное, Калиново. По его словам, в результате обстрелов украинских силовиков за этот период было повреждено девять жилых домов.
https://ria.ru/20210731/donbass-1743776277.html
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
12:26 01.08.2021
 
В ЛНР в июле из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб военнослужащий

СЦКК: в ЛНР в июле из-за обстрелов со стороны ВСУ один человек погиб и двое были ранены

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Один человек погиб и двое были ранены в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в июле, заявили журналистам в воскресенье в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в СЦКК сообщили, что украинские силовики в июле 82 раза обстреляли территорию республики.
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31 июля, 15:51
ЛНР обвинила силовиков в попытках заминировать дорогу в Донбассе
"Жертвами вооруженной агрессии вооруженных формирований Украины в июле стали три человека: один мирный житель ранен, один военнослужащий погиб и один защитник республики получил ранения", - сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
Он уточнил, что обстрелам за прошедший месяц более всего подверглись подконтрольные ЛНР населенные пункты Желобок, Золотое-5, Донецкий, Молодежное, Калиново. По его словам, в результате обстрелов украинских силовиков за этот период было повреждено девять жилых домов.
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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