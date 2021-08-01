https://ria.ru/20210801/donbass-1743853793.html

В ЛНР в июле из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб военнослужащий

В ЛНР в июле из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб военнослужащий - РИА Новости, 01.08.2021

В ЛНР в июле из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб военнослужащий

Один человек погиб и двое были ранены в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в июле,... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T12:26

2021-08-01T12:26

2021-08-01T12:26

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украина

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Один человек погиб и двое были ранены в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в июле, заявили журналистам в воскресенье в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в СЦКК сообщили, что украинские силовики в июле 82 раза обстреляли территорию республики."Жертвами вооруженной агрессии вооруженных формирований Украины в июле стали три человека: один мирный житель ранен, один военнослужащий погиб и один защитник республики получил ранения", - сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК.Он уточнил, что обстрелам за прошедший месяц более всего подверглись подконтрольные ЛНР населенные пункты Желобок, Золотое-5, Донецкий, Молодежное, Калиново. По его словам, в результате обстрелов украинских силовиков за этот период было повреждено девять жилых домов.

https://ria.ru/20210731/donbass-1743776277.html

https://ria.ru/20210730/dnr-1743713611.html

украина

луганская народная республика

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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр