15:07 31.07.2021 (обновлено: 15:08 31.07.2021)
Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде
Представитель МИД Захарова: западные СМИ "беснуются" от участия российских спортсменов в Олимпиаде
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "настоящим беснованием" реакцию западных СМИ на участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио.
"Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в Токийской Олимпиаде. Их трясёт от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь ещё и от российской символики на майках журналистов!" - написала она в своем Telegram-канале.
"Мне кажется, они скоро начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет", - добавила представитель дипведомства.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом России до 16 декабря 2022 года. На Играх в Токио российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee).