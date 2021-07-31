https://ria.ru/20210731/zakharova-1743771149.html

Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде

Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде - РИА Новости, 31.07.2021

Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "настоящим беснованием" реакцию западных СМИ на участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T15:07

2021-07-31T15:07

2021-07-31T15:08

олимпийские игры

токио

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

русада

всемирное антидопинговое агентство (wada)

спортивный арбитражный суд (cas)

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "настоящим беснованием" реакцию западных СМИ на участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио."Мне кажется, они скоро начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет", - добавила представитель дипведомства.Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом России до 16 декабря 2022 года. На Играх в Токио российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee).

https://ria.ru/20210731/amerika-1743682882.html

токио

россия

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олимпийские игры, токио, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, русада, всемирное антидопинговое агентство (wada), спортивный арбитражный суд (cas), россия