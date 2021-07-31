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Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде
Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде - РИА Новости, 31.07.2021
Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "настоящим беснованием" реакцию западных СМИ на участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:07
2021-07-31T15:08
олимпийские игры
токио
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
русада
всемирное антидопинговое агентство (wada)
спортивный арбитражный суд (cas)
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "настоящим беснованием" реакцию западных СМИ на участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио."Мне кажется, они скоро начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет", - добавила представитель дипведомства.Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом России до 16 декабря 2022 года. На Играх в Токио российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee).
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олимпийские игры, токио, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, русада, всемирное антидопинговое агентство (wada), спортивный арбитражный суд (cas), россия
15:07 31.07.2021 (обновлено: 15:08 31.07.2021)
 
Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде

Представитель МИД Захарова: западные СМИ "беснуются" от участия российских спортсменов в Олимпиаде

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "настоящим беснованием" реакцию западных СМИ на участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио.
"Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в Токийской Олимпиаде. Их трясёт от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь ещё и от российской символики на майках журналистов!" - написала она в своем Telegram-канале.
"Мне кажется, они скоро начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет", - добавила представитель дипведомства.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом России до 16 декабря 2022 года. На Играх в Токио российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee).
Олимпиада-2020. Фехтование. Женщины. Рапира. Командное первенство - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
08:00
Америка проиграла России главное состязание
 
Олимпийские игрыТокиоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРУСАДАВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Спортивный арбитражный суд (CAS)Россия
 
 
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