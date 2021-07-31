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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210731/yaponiya-1743788357.html
В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии - РИА Новости, 31.07.2021
В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
Более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Японии за сутки, это максимум за все время пандемии, сообщает японский телеканал NHK на основании РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T17:37
2021-07-31T17:37
распространение коронавируса
в мире
токио
фукуока (город)
япония
исикава
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 31 июл – РИА Новости. Более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Японии за сутки, это максимум за все время пандемии, сообщает японский телеканал NHK на основании данных с мест и статистики минздрава.За последние сутки в стране зафиксировано 12 тысяч 341 случай заражения COVID-19. Из них на Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, приходится 4 058 случаев, 95 человек находятся в тяжелом состоянии. В Осаке обнаружено 1 040 случаев заболевания, более 1 000 случаев зафиксировано в префектурах Канагава и Сайтама.Всего с начала пандемии в Японии выявлено 927 тысяч случаев заболевания, скончались 15,2 тысячи человек.В стране наблюдается резкий рост заражений коронавирусом. О темпах роста числа заражений говорит тот факт, что показатель в 3 000 случаев заражения в Токио был впервые превышен 28 июля, а уже 31 июля он стал больше 4 000.Предыдущий максимум - 10,7 тысяч случаев - был установлен в стране в пятницу. В связи со взрывным ростом заболеваемости принято решение ввести режим ЧС в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака, а на Хоккайдо, в Исикаве, Киото, Хёго, Фукуоке ввести режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом сроком с 2 до 31 августа. В Токио и на Окинаве продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 августа.
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в мире, токио, фукуока (город), япония, исикава, коронавирус covid-19
17:37 31.07.2021
 
В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии

NHK: в Японии впервые с начала пандемии зафиксировали 12 341 случай заражения коронавирусом за сутки

© REUTERS / Kim Kyung-HoonЛюди переходят дорогу в Токио
Люди переходят дорогу в Токио - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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ТОКИО, 31 июл – РИА Новости. Более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Японии за сутки, это максимум за все время пандемии, сообщает японский телеканал NHK на основании данных с мест и статистики минздрава.
За последние сутки в стране зафиксировано 12 тысяч 341 случай заражения COVID-19. Из них на Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, приходится 4 058 случаев, 95 человек находятся в тяжелом состоянии. В Осаке обнаружено 1 040 случаев заболевания, более 1 000 случаев зафиксировано в префектурах Канагава и Сайтама.
Всего с начала пандемии в Японии выявлено 927 тысяч случаев заболевания, скончались 15,2 тысячи человек.
В стране наблюдается резкий рост заражений коронавирусом. О темпах роста числа заражений говорит тот факт, что показатель в 3 000 случаев заражения в Токио был впервые превышен 28 июля, а уже 31 июля он стал больше 4 000.
Предыдущий максимум - 10,7 тысяч случаев - был установлен в стране в пятницу. В связи со взрывным ростом заболеваемости принято решение ввести режим ЧС в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака, а на Хоккайдо, в Исикаве, Киото, Хёго, Фукуоке ввести режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом сроком с 2 до 31 августа. В Токио и на Окинаве продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 августа.
 
Распространение коронавирусаВ миреТокиоФукуока (город)ЯпонияИсикаваКоронавирус COVID-19
 
 
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