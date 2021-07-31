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В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии

В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии - РИА Новости, 31.07.2021

В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии

Более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Японии за сутки, это максимум за все время пандемии, сообщает японский телеканал NHK на основании РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T17:37

2021-07-31T17:37

2021-07-31T17:37

распространение коронавируса

в мире

токио

фукуока (город)

япония

исикава

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 31 июл – РИА Новости. Более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Японии за сутки, это максимум за все время пандемии, сообщает японский телеканал NHK на основании данных с мест и статистики минздрава.За последние сутки в стране зафиксировано 12 тысяч 341 случай заражения COVID-19. Из них на Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, приходится 4 058 случаев, 95 человек находятся в тяжелом состоянии. В Осаке обнаружено 1 040 случаев заболевания, более 1 000 случаев зафиксировано в префектурах Канагава и Сайтама.Всего с начала пандемии в Японии выявлено 927 тысяч случаев заболевания, скончались 15,2 тысячи человек.В стране наблюдается резкий рост заражений коронавирусом. О темпах роста числа заражений говорит тот факт, что показатель в 3 000 случаев заражения в Токио был впервые превышен 28 июля, а уже 31 июля он стал больше 4 000.Предыдущий максимум - 10,7 тысяч случаев - был установлен в стране в пятницу. В связи со взрывным ростом заболеваемости принято решение ввести режим ЧС в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака, а на Хоккайдо, в Исикаве, Киото, Хёго, Фукуоке ввести режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом сроком с 2 до 31 августа. В Токио и на Окинаве продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 августа.

токио

фукуока (город)

япония

исикава

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в мире, токио, фукуока (город), япония, исикава, коронавирус covid-19