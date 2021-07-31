Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210731/yakutiya-1743772788.html
В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях
В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях - РИА Новости, 31.07.2021
В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях
Глава Якутии Айсен Николаев приостановил действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях из-за ухудшения эпидситуации, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:22
2021-07-31T15:22
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
айсен николаев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733964519_0:0:2992:1682_1920x0_80_0_0_c6aa41f73ea50e285facf91aadde781c.jpg
ЯКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев приостановил действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях из-за ухудшения эпидситуации, сообщает оперативный штаб республики."Свободные от коронавируса" заведения появились в Якутии с 1 июля, их могут посещать люди, которые привились или имеют результаты ПЦР-теста, подтверждающего отсутствие COVID.Отмечается, что ограничительные меры приняты по предложению главного санитарного врача республики в связи с ухудшением эпидситуации. По данным управления Роспотребнадзора Якутии, темп прироста с 2З по 29 июля составляет по сравнению с предыдущей неделей 2З%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, вместе с тем фиксируется значительное увеличение, на 25%, в возрастной группе 18-29 лет.Контроль за работой организаций общепита будет усилен. Кроме того, требуется соблюдение масочного режима в организациях торговли, в общественном транспорте, организациях, общественных зданиях.
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741577790.html
https://ria.ru/20210609/oproverzhenie-1736309065.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733964519_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_66e61cfe206ce0b46f399ae8ba360e62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, айсен николаев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:22 31.07.2021
 
В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях

Глава Якутии Айсен Николаев приостановил действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник вакцинирует жительницу Якутска от Covid-19
Медицинский сотрудник вакцинирует жительницу Якутска от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев приостановил действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях из-за ухудшения эпидситуации, сообщает оперативный штаб республики.
"Свободные от коронавируса" заведения появились в Якутии с 1 июля, их могут посещать люди, которые привились или имеют результаты ПЦР-теста, подтверждающего отсутствие COVID.
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 16:51Распространение коронавируса
В Якутии продлили ограничения по коронавирусу
Отмечается, что ограничительные меры приняты по предложению главного санитарного врача республики в связи с ухудшением эпидситуации. По данным управления Роспотребнадзора Якутии, темп прироста с 2З по 29 июля составляет по сравнению с предыдущей неделей 2З%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, вместе с тем фиксируется значительное увеличение, на 25%, в возрастной группе 18-29 лет.
"Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ "О приостановлении до особого распоряжения действия указа главы Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2021 года № 1918 "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram.
Контроль за работой организаций общепита будет усилен. Кроме того, требуется соблюдение масочного режима в организациях торговли, в общественном транспорте, организациях, общественных зданиях.
Медицинский сотрудник вакцинирует жителя Якутска от Covid-19 в мобильном пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 15:09Распространение коронавируса
В Якутии опровергли новость о появлении "местного" штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАйсен НиколаевКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37Нарышкин сравнил работу СВР и ЦРУ
15:26Губернатор Оренбуржья проведет прямую линию с жителями региона
15:25Аэропорт Анапы переполнился улетающими туристами
15:25Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины
15:19В Минтруде рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей
15:15В Новосибирске мужчина ударил ножом пожилого пассажира в автобусе
15:13Павлюченкова и Рублев выиграли олимпийский теннисный турнир в миксте
15:13В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям
15:05На акциях против санитарных пропусков во Франции задержали 76 человек
15:00Мужская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала серебро на ОИ
14:59Засурский был человеком блестящего интеллекта, заявил Мишустин
14:53Нарышкин прокомментировал обвинения России в кибератаках на США
14:51Синоптик пообещал москвичам "хлябистый" август
14:49Нарышкин заявил, что СВР знает часть правды об "отравлении" Навального
14:47Нарышкин рассказал, кто мог готовить тезисы Байдена о "проблемах Путина"
14:45Нарышкин прокомментировал обвинения России во вмешательстве в выборы в США
14:33Турция вручила Греции ноту протеста из-за убийства своего гражданина
14:29В Совфеде оценили слова Лашета о "Северном потоке — 2"
14:25Маск будет строить спутниковую станцию связи Британии, сообщили СМИ
14:25Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах в России
Лента новостейМолния