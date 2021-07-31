https://ria.ru/20210731/yakutiya-1743772788.html

В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях

В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях - РИА Новости, 31.07.2021

В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях

Глава Якутии Айсен Николаев приостановил действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях из-за ухудшения эпидситуации, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T15:22

2021-07-31T15:22

2021-07-31T15:22

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

айсен николаев

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коронавирус в россии

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ЯКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев приостановил действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях из-за ухудшения эпидситуации, сообщает оперативный штаб республики."Свободные от коронавируса" заведения появились в Якутии с 1 июля, их могут посещать люди, которые привились или имеют результаты ПЦР-теста, подтверждающего отсутствие COVID.Отмечается, что ограничительные меры приняты по предложению главного санитарного врача республики в связи с ухудшением эпидситуации. По данным управления Роспотребнадзора Якутии, темп прироста с 2З по 29 июля составляет по сравнению с предыдущей неделей 2З%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, вместе с тем фиксируется значительное увеличение, на 25%, в возрастной группе 18-29 лет.Контроль за работой организаций общепита будет усилен. Кроме того, требуется соблюдение масочного режима в организациях торговли, в общественном транспорте, организациях, общественных зданиях.

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741577790.html

https://ria.ru/20210609/oproverzhenie-1736309065.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, айсен николаев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии