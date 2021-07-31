В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях
Глава Якутии Айсен Николаев приостановил действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник вакцинирует жительницу Якутска от Covid-19
ЯКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев приостановил действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях из-за ухудшения эпидситуации, сообщает оперативный штаб республики.
"Свободные от коронавируса" заведения появились в Якутии с 1 июля, их могут посещать люди, которые привились или имеют результаты ПЦР-теста, подтверждающего отсутствие COVID.
Отмечается, что ограничительные меры приняты по предложению главного санитарного врача республики в связи с ухудшением эпидситуации. По данным управления Роспотребнадзора Якутии, темп прироста с 2З по 29 июля составляет по сравнению с предыдущей неделей 2З%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, вместе с тем фиксируется значительное увеличение, на 25%, в возрастной группе 18-29 лет.
"Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ "О приостановлении до особого распоряжения действия указа главы Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2021 года № 1918 "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram.
Контроль за работой организаций общепита будет усилен. Кроме того, требуется соблюдение масочного режима в организациях торговли, в общественном транспорте, организациях, общественных зданиях.