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Военные вертолеты сбросили более 770 тонн воды для тушения пожаров в Якутии
Военные вертолеты сбросили более 770 тонн воды для тушения пожаров в Якутии - РИА Новости, 31.07.2021
Военные вертолеты сбросили более 770 тонн воды для тушения пожаров в Якутии
Вертолеты Минобороны России за все время выполнили сброс более 770 тонн воды для тушения природных пожаров в Якутии, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T10:06
2021-07-31T10:07
происшествия
ми-8
вооруженные силы украины
республика саха (якутия)
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вертолеты Минобороны России за все время выполнили сброс более 770 тонн воды для тушения природных пожаров в Якутии, сообщили в МО РФ."Экипажи армейской авиации Восточного военного округа продолжают работу по тушению пожаров в Республике Саха (Якутия). Всего за время выполнения задач по локализации пожаров экипажи вертолетов Ми-8 МТВ и Ми-8амтш ВВО выполнили сброс более 770 тонн воды на очаги лесных пожаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что пилоты также обеспечили перевозку около 500 человек и больше 55 тонн грузов для обеспечения группировки, задействованной в тушении. Уточняется, что авиация ВВО продолжает работу по тушению пожаров в Якутии.Вертолеты Ми-8, задействованные в тушении пожара в Якутии, оборудованы водосливными устройствами (ВСУ-5), предназначенными для забора воды из открытых водоемов в режиме висения, доставки ее в места возгорания и слива в режиме висения или поступательной скорости, емкость специального резервуара составляет 5 тонн, добавляется в сообщении.
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происшествия, ми-8, вооруженные силы украины, республика саха (якутия), россия
10:06 31.07.2021 (обновлено: 10:07 31.07.2021)
 
Военные вертолеты сбросили более 770 тонн воды для тушения пожаров в Якутии

Вертолеты Ми-8 МТВ и Ми-8амтш ВВО сбросили более 770 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии

© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / Перейти в фотобанкСотрудники "Авиалесоохраны" во время тушения лесного пожара в Якутии
Сотрудники Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара в Якутии - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вертолеты Минобороны России за все время выполнили сброс более 770 тонн воды для тушения природных пожаров в Якутии, сообщили в МО РФ.
"Экипажи армейской авиации Восточного военного округа продолжают работу по тушению пожаров в Республике Саха (Якутия). Всего за время выполнения задач по локализации пожаров экипажи вертолетов Ми-8 МТВ и Ми-8амтш ВВО выполнили сброс более 770 тонн воды на очаги лесных пожаров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пилоты также обеспечили перевозку около 500 человек и больше 55 тонн грузов для обеспечения группировки, задействованной в тушении. Уточняется, что авиация ВВО продолжает работу по тушению пожаров в Якутии.
Вертолеты Ми-8, задействованные в тушении пожара в Якутии, оборудованы водосливными устройствами (ВСУ-5), предназначенными для забора воды из открытых водоемов в режиме висения, доставки ее в места возгорания и слива в режиме висения или поступательной скорости, емкость специального резервуара составляет 5 тонн, добавляется в сообщении.
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