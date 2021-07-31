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Военные вертолеты сбросили более 770 тонн воды для тушения пожаров в Якутии

Военные вертолеты сбросили более 770 тонн воды для тушения пожаров в Якутии - РИА Новости, 31.07.2021

Военные вертолеты сбросили более 770 тонн воды для тушения пожаров в Якутии

Вертолеты Минобороны России за все время выполнили сброс более 770 тонн воды для тушения природных пожаров в Якутии, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T10:06

2021-07-31T10:06

2021-07-31T10:07

происшествия

ми-8

вооруженные силы украины

республика саха (якутия)

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вертолеты Минобороны России за все время выполнили сброс более 770 тонн воды для тушения природных пожаров в Якутии, сообщили в МО РФ."Экипажи армейской авиации Восточного военного округа продолжают работу по тушению пожаров в Республике Саха (Якутия). Всего за время выполнения задач по локализации пожаров экипажи вертолетов Ми-8 МТВ и Ми-8амтш ВВО выполнили сброс более 770 тонн воды на очаги лесных пожаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что пилоты также обеспечили перевозку около 500 человек и больше 55 тонн грузов для обеспечения группировки, задействованной в тушении. Уточняется, что авиация ВВО продолжает работу по тушению пожаров в Якутии.Вертолеты Ми-8, задействованные в тушении пожара в Якутии, оборудованы водосливными устройствами (ВСУ-5), предназначенными для забора воды из открытых водоемов в режиме висения, доставки ее в места возгорания и слива в режиме висения или поступательной скорости, емкость специального резервуара составляет 5 тонн, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210731/pozhar-1743726388.html

республика саха (якутия)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ми-8, вооруженные силы украины, республика саха (якутия), россия