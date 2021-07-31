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Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со второго августа

Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со второго августа - РИА Новости, 31.07.2021

Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со второго августа

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении президентской выплаты на школьников со второго августа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T13:04

2021-07-31T13:04

2021-07-31T13:04

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении президентской выплаты на школьников со второго августа, сообщает пресс-служба кабмина.Накануне Мишустин сообщил, что технически все готово к тому, чтобы начать перечислять выплаты в 10 тысяч рублей для школьников со 2 августа."Уже 2 августа родители школьников начнут получать предусмотренную указом президента единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.Отмечается, что портал Госуслуг в начале июля разослал уведомления 12,5 миллиона родителей, имеющим право на получение выплаты. Уточняется, что пользователи, которые не отправляли ранее заявления через портал и не получили уведомление о выплате, могут самостоятельно заполнить заявление на портале Госуслуг.

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/shkolniki-1743293103.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/shkolniki-1730995713.html

россия

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общество, михаил мишустин, россия