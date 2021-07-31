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Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со второго августа
Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со второго августа - РИА Новости, 31.07.2021
Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со второго августа
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении президентской выплаты на школьников со второго августа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T13:04
2021-07-31T13:04
2021-07-31T13:04
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении президентской выплаты на школьников со второго августа, сообщает пресс-служба кабмина.Накануне Мишустин сообщил, что технически все готово к тому, чтобы начать перечислять выплаты в 10 тысяч рублей для школьников со 2 августа."Уже 2 августа родители школьников начнут получать предусмотренную указом президента единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.Отмечается, что портал Госуслуг в начале июля разослал уведомления 12,5 миллиона родителей, имеющим право на получение выплаты. Уточняется, что пользователи, которые не отправляли ранее заявления через портал и не получили уведомление о выплате, могут самостоятельно заполнить заявление на портале Госуслуг.
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/shkolniki-1743293103.html
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общество, михаил мишустин, россия
Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со второго августа
Премьер Мишустин подписал постановление о выделении выплаты десять тысяч рублей на школьников
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
подписал постановление о выделении президентской выплаты на школьников со второго августа, сообщает пресс-служба кабмина.
Накануне Мишустин сообщил, что технически все готово к тому, чтобы начать перечислять выплаты в 10 тысяч рублей для школьников со 2 августа.
"Уже 2 августа родители школьников начнут получать предусмотренную указом президента единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что портал Госуслуг в начале июля разослал уведомления 12,5 миллиона родителей, имеющим право на получение выплаты. Уточняется, что пользователи, которые не отправляли ранее заявления через портал и не получили уведомление о выплате, могут самостоятельно заполнить заявление на портале Госуслуг.