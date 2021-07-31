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Не только Аффлек и Лопес. Знаменитости, которые сошлись после расставания

Не только Аффлек и Лопес. Знаменитости, которые сошлись после расставания - РИА Новости, 31.07.2021

Не только Аффлек и Лопес. Знаменитости, которые сошлись после расставания

Весь мир обсуждает новость, что одна из самых красивых пар Голливуда — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек — спустя почти 20 лет расставания снова вместе. Однако пока... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T08:00

2021-07-31T08:00

2021-07-31T08:42

культура

голливуд

анастасия заворотнюк

кэти перри (хадсон)

игорь гордин

шоу-бизнес

сергей жигунов

уильям, герцог кембриджский

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Галина Соколова. Весь мир обсуждает новость, что одна из самых красивых пар Голливуда — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек — спустя почти 20 лет расставания снова вместе. Однако пока некоторые фанаты Bennifer любуются романтическими снимками, другие предполагают, что воссоединение — не более чем пиар. Тем не менее певица и актер доказали: войти в одну реку дважды можно! Кто еще из знаменитостей помирился с бывшими — в материале РИА Новости.Сергей Жигунов и Вера НовиковаСергей и Вера познакомились в 1984-м на съемках фильма "Шанс". Тогда 19-летний Жигунов влюбился в 23-летнюю Новикову. Начинающего актера не смутило, что Вера замужем и воспитывает дочь. Она же долгое время не обращала внимания на Сергея. Однако через два года Новикова не устояла перед обаянием кудрявого блондина, который срывал для нее цветы на ближайших клумбах. Она развелась и вышла замуж за Жигунова. Дочь Веры актер воспитывал как родную. Вскоре у пары родился общий ребенок. Девочку назвали Машей.Более 20 лет брак считали одним из самых крепких в отечественном кинематографе. Но все изменил 2004 год, когда Сергей Жигунов начал сниматься в комедийном сериале "Моя прекрасная няня" с Анастасией Заворотнюк.В 2007-м он развелся с Верой Новиковой и не скрывал романа с Анастасией. Пару лет они не сходили с первых полос таблоидов и красных дорожек, где демонстрировали романтические чувства почти как няня Вика и Максим Шаталин. Все шло к свадьбе, и праздник состоялся. Только Заворотнюк вышла замуж за другого — ее избранником стал фигурист Петр Чернышев. А Сергей Жигунов, осознав ошибки, вернулся к Вере Новиковой и снова на ней женился. Казалось, уже никто не помешает семейному счастью. Но примерно через десять лет у гардемарина снова роман — с Викторией Ворожбит, которую многие называют копией Анастасии Заворотнюк. В октябре 2020-го Сергей и Вера развелись. В редком интервью Новикова призналась: "Наверное, я не разлюбила Сережу. Но любовь перешла в какое-то другое качество. Я не хочу с ним жить. Буду любить на расстоянии".Сергей Жигунов о последних новостях из жизни рассказывает в соцсетях. Там он то хвастается, что Виктория взяла его фамилию, то как летает на подмосковную дачу на вертолете, то демонстрирует, как отпугивает комаров шляпой пасечника.Юлия Меньшова и Игорь ГординОтношения актерской пары начались в девяностые. Тогда еще малоизвестный актер МТЮЗа Игорь Гордин сразу обратил внимание на очаровательную Юлию — дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой.Игорь, хоть и не скрывал симпатии, сделать первый шаг боялся. Юлия в то время уже была преуспевающей телезвездой и актрисой. Девушка оказалась смелее и сама записала ему свой номер телефона. С тех пор инициативу проявлял Гордин.Роман развивался стремительно: через несколько месяцев они начали жить вместе, а вскоре поженились.В 1997-м у пары родился сын Андрей. Несмотря на радостное событие, супруги начали отдаляться. Гордин переживал, что Меньшова успешнее него, она же просто устала от бессонных ночей и работы. Тем не менее в 2003-м они стали родителями во второй раз: на свет появилась дочь Таисия. Однако после того, как девочке исполнился год, Игорь и Юлия расстались почти на четыре года по инициативе актрисы.В одном из интервью она признавалась, что видела в этом некую предопределенность, поскольку ранее практически то же самое пережили и ее родители (Меньшов и Алентова разошлись на четыре года вскоре после рождения Юлии). "В этом есть и мистика, и какая-то программа. Но я знаю, что это был очень полезный опыт", — вспоминала телеведущая.После расставания (супруги официально не разводились) Юлия Меньшова чувствовала себя свободной и счастливой. Два года она радовалась жизни, пока не поняла, что боится потерять супруга, если он вдруг полюбит другую. Сын и дочь тоже хотели видеть маму с папой вместе и говорили об этом. В 2008-м Меньшова и Гордин снова сошлись.По мнению супругов, пауза в отношениях пошла им на пользу. Оба стали более осознанно и бережно относиться к семье, которую строят уже более 20 лет.Кейт Миддлтон и принц УильямИсторию этой пары не раз сравнивали со сказкой о Золушке. Она — обычная девушка, он — наследник британского престола, настоящий принц.Кейт и Уильям встретились в 2001 году, когда учились в Сент-Эндрюсском университете. Оба жили в студенческом общежитии, не обращая особого внимания друг на друга, а целый год просто дружили.Все изменил благотворительный показ мод, в котором принимала участие Кейт. Уильяма восхитил чувственный образ симпатичной брюнетки в бикини и полупрозрачном платье. Дружба вскоре переросла в роман. На втором курсе Кейт и Уильям даже жили вместе.После окончания университета в 2005-м пару начали преследовать папарацци, а таблоиды мечтали добыть хоть какую-то информацию об их отношениях. В 2006 году Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились вместе на королевском празднике — свадьбе Лоры Лопес, дочери Камиллы Боулз (супруга принца Чарльза. — Прим. ред.).Тогда все были уверены: скоро и Кейт с Уильямом объявят о помолвке, раз вместе посещают семейные торжества. Однако весной 2007-го они серьезно поссорились и разошлись. Сообщали, что Уильям бросил подругу по телефону. После этого оба перестали вместе выходить в свет и не давали никаких комментариев.Расставание продлилось несколько месяцев. Уже летом Кейт и Уильям помирились и вместе отдохнули на Сейшелах. Но долгожданное предложение подруга принца получила только в 2010 году. Уильям вручил ей сапфировое кольцо, которое носила его мать, принцесса Диана, когда обручилась с принцем Чарльзом.Королевская свадьба состоялась 29 апреля 2011 года. Сейчас герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают троих детей. А о недолгом расставании в одном из интервью с иронией вспоминали, что были тогда "молодыми и глупыми". Кэти Перри и Орландо БлумНе все гладко было и у этой пары, хотя начиналось красиво — по-голливудски. Звезда "Пиратов Карибского моря" и поп-певица познакомились в январе 2016-го на вечеринке после церемонии "Золотого глобуса". Между ними сразу возникла "химия", и, как позже рассказывали инсайдеры, они весь вечер "флиртовали и шутили". Праздник пара покинула вместе, а после Блума и Перри стали часто замечать в компании друг друга. Впервые это произошло на музыкальном фестивале Coachella. Тогда они целовались, обнимались. А в мае официально подтвердили информацию, что встречаются, в Instagram. Через десять месяцев бурного романа представители актера и певицы объявили, что Орландо и Кэти решили прекратить отношения. Инициатором, как сообщали, выступила певица. Однако, как и в случае с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, Орландо Блум и Кэти Перри недолго выдержали друг без друга. Через несколько месяцев, в августе 2017-го, их увидели вместе на концерте Адель, а в марте 2018 года — на прогулке в Праге. Все это подогрело слухи о том, что Блум и Перри помирились.Официально о воссоединении бывших стало известно лишь в сентябре 2018-го — актер и певица появились на красной дорожке по случаю гала-концерта для Global Ocean, организованного князем Монако Альбером II. Оба выглядели счастливыми. В феврале следующего года Орландо и Кэти обручились. Актер подарил подруге роскошное кольцо с рубином и бриллиантами стоимостью пять миллионов долларов. Но свадьбу неоднократно откладывали. За это время певица успела стать мамой — в августе 2020-го. Девочку назвали Дэйзи Дав Блум. Лишь в марте этого года журналисты узнали, что Орландо Блум и Кэти Перри тайно узаконили отношения. Такой вывод представители СМИ сделали после того, как заметили исполнительницу с обручальным кольцом во время отдыха на Гавайях.

https://ria.ru/20210326/zhigunov-1602995413.html

https://ria.ru/20201219/romany-1589330784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

голливуд, анастасия заворотнюк, кэти перри (хадсон), игорь гордин, шоу-бизнес, сергей жигунов, уильям, герцог кембриджский, юлия меньшова, орландо блум , кейт миддлтон, стиль жизни, отношения, свадьба, развод