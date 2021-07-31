08:00 31.07.2021 (обновлено: 08:42 31.07.2021)
Не только Аффлек и Лопес. Знаменитости, которые сошлись после расставания
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Галина Соколова. Весь мир обсуждает новость, что одна из самых красивых пар Голливуда — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек — спустя почти 20 лет расставания снова вместе. Однако пока некоторые фанаты Bennifer любуются романтическими снимками, другие предполагают, что воссоединение — не более чем пиар. Тем не менее певица и актер доказали: войти в одну реку дважды можно! Кто еще из знаменитостей помирился с бывшими — в материале РИА Новости.
Сергей Жигунов и Вера Новикова
Сергей и Вера познакомились в 1984-м на съемках фильма "Шанс". Тогда 19-летний Жигунов влюбился в 23-летнюю Новикову. Начинающего актера не смутило, что Вера замужем и воспитывает дочь. Она же долгое время не обращала внимания на Сергея.
© Мосфильм (1984)
Сергей Жигунов в фильме "Шанс"
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Сергей Жигунов в фильме "Шанс"
© Мосфильм (1984)
© Мосфильм (1984)
Вера Новикова в фильме "Шанс"
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Вера Новикова в фильме "Шанс"
© Мосфильм (1984)
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Сергей Жигунов в фильме "Шанс"
© Мосфильм (1984)
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Вера Новикова в фильме "Шанс"
© Мосфильм (1984)
Однако через два года Новикова не устояла перед обаянием кудрявого блондина, который срывал для нее цветы на ближайших клумбах. Она развелась и вышла замуж за Жигунова. Дочь Веры актер воспитывал как родную. Вскоре у пары родился общий ребенок. Девочку назвали Машей.
Сергей Жигунов с супругой на премьере фильма "Кандагар"
Более 20 лет брак считали одним из самых крепких в отечественном кинематографе. Но все изменил 2004 год, когда Сергей Жигунов начал сниматься в комедийном сериале "Моя прекрасная няня" с Анастасией Заворотнюк.
В 2007-м он развелся с Верой Новиковой и не скрывал романа с Анастасией. Пару лет они не сходили с первых полос таблоидов и красных дорожек, где демонстрировали романтические чувства почти как няня Вика и Максим Шаталин.
© А-Медиа (2004)Кадр из телесериала "Моя прекрасная няня"
© А-Медиа (2004)
Кадр из телесериала "Моя прекрасная няня"
Все шло к свадьбе, и праздник состоялся. Только Заворотнюк вышла замуж за другого — ее избранником стал фигурист Петр Чернышев. А Сергей Жигунов, осознав ошибки, вернулся к Вере Новиковой и снова на ней женился.
Казалось, уже никто не помешает семейному счастью.
Но примерно через десять лет у гардемарина снова роман — с Викторией Ворожбит, которую многие называют копией Анастасии Заворотнюк.
В октябре 2020-го Сергей и Вера развелись.
В редком интервью Новикова призналась: "Наверное, я не разлюбила Сережу. Но любовь перешла в какое-то другое качество. Я не хочу с ним жить. Буду любить на расстоянии".
Сергей Жигунов о последних новостях из жизни рассказывает в соцсетях. Там он то хвастается, что Виктория взяла его фамилию, то как летает на подмосковную дачу на вертолете, то демонстрирует, как отпугивает комаров шляпой пасечника.
Юлия Меньшова и Игорь Гордин
Отношения актерской пары начались в девяностые. Тогда еще малоизвестный актер МТЮЗа Игорь Гордин сразу обратил внимание на очаровательную Юлию — дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой.
Игорь, хоть и не скрывал симпатии, сделать первый шаг боялся. Юлия в то время уже была преуспевающей телезвездой и актрисой. Девушка оказалась смелее и сама записала ему свой номер телефона. С тех пор инициативу проявлял Гордин.
Роман развивался стремительно: через несколько месяцев они начали жить вместе, а вскоре поженились.
В 1997-м у пары родился сын Андрей. Несмотря на радостное событие, супруги начали отдаляться. Гордин переживал, что Меньшова успешнее него, она же просто устала от бессонных ночей и работы. Тем не менее в 2003-м они стали родителями во второй раз: на свет появилась дочь Таисия. Однако после того, как девочке исполнился год, Игорь и Юлия расстались почти на четыре года по инициативе актрисы.
В одном из интервью она признавалась, что видела в этом некую предопределенность, поскольку ранее практически то же самое пережили и ее родители (Меньшов и Алентова разошлись на четыре года вскоре после рождения Юлии). "В этом есть и мистика, и какая-то программа. Но я знаю, что это был очень полезный опыт", — вспоминала телеведущая.
После расставания (супруги официально не разводились) Юлия Меньшова чувствовала себя свободной и счастливой. Два года она радовалась жизни, пока не поняла, что боится потерять супруга, если он вдруг полюбит другую. Сын и дочь тоже хотели видеть маму с папой вместе и говорили об этом. В 2008-м Меньшова и Гордин снова сошлись.
"Это произошло на отдыхе. Я заметила, что он заботится обо мне. Потом вдруг стал проявлять знаки внимания, и я на него посмотрела совершенно другим взглядом. Начался роман, который мы скрывали от детей, он длился полгода", — рассказывала Юлия Меньшова.
По мнению супругов, пауза в отношениях пошла им на пользу. Оба стали более осознанно и бережно относиться к семье, которую строят уже более 20 лет.
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Историю этой пары не раз сравнивали со сказкой о Золушке. Она — обычная девушка, он — наследник британского престола, настоящий принц.
Кейт и Уильям встретились в 2001 году, когда учились в Сент-Эндрюсском университете. Оба жили в студенческом общежитии, не обращая особого внимания друг на друга, а целый год просто дружили.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Уильям и Кэтрин, герцогиня Кембриджская, со своим новорожденным сыном
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский принц Уильям и Кэтрин, герцогиня Кембриджская, со своим новорожденным сыном
Все изменил благотворительный показ мод, в котором принимала участие Кейт. Уильяма восхитил чувственный образ симпатичной брюнетки в бикини и полупрозрачном платье. Дружба вскоре переросла в роман. На втором курсе Кейт и Уильям даже жили вместе.
После окончания университета в 2005-м пару начали преследовать папарацци, а таблоиды мечтали добыть хоть какую-то информацию об их отношениях. В 2006 году Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились вместе на королевском празднике — свадьбе Лоры Лопес, дочери Камиллы Боулз (супруга принца Чарльза. — Прим. ред.).
Тогда все были уверены: скоро и Кейт с Уильямом объявят о помолвке, раз вместе посещают семейные торжества. Однако весной 2007-го они серьезно поссорились и разошлись. Сообщали, что Уильям бросил подругу по телефону. После этого оба перестали вместе выходить в свет и не давали никаких комментариев.
© AP Photo / Matt DunhamКоролевская свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон
© AP Photo / Matt Dunham
Королевская свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Расставание продлилось несколько месяцев. Уже летом Кейт и Уильям помирились и вместе отдохнули на Сейшелах. Но долгожданное предложение подруга принца получила только в 2010 году. Уильям вручил ей сапфировое кольцо, которое носила его мать, принцесса Диана, когда обручилась с принцем Чарльзом.
Королевская свадьба состоялась 29 апреля 2011 года. Сейчас герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают троих детей. А о недолгом расставании в одном из интервью с иронией вспоминали, что были тогда "молодыми и глупыми".
Кэти Перри и Орландо Блум
Не все гладко было и у этой пары, хотя начиналось красиво — по-голливудски. Звезда "Пиратов Карибского моря" и поп-певица познакомились в январе 2016-го на вечеринке после церемонии "Золотого глобуса". Между ними сразу возникла "химия", и, как позже рассказывали инсайдеры, они весь вечер "флиртовали и шутили".
Праздник пара покинула вместе, а после Блума и Перри стали часто замечать в компании друг друга. Впервые это произошло на музыкальном фестивале Coachella. Тогда они целовались, обнимались. А в мае официально подтвердили информацию, что встречаются, в Instagram.
Через десять месяцев бурного романа представители актера и певицы объявили, что Орландо и Кэти решили прекратить отношения. Инициатором, как сообщали, выступила певица.
Однако, как и в случае с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, Орландо Блум и Кэти Перри недолго выдержали друг без друга. Через несколько месяцев, в августе 2017-го, их увидели вместе на концерте Адель, а в марте 2018 года — на прогулке в Праге. Все это подогрело слухи о том, что Блум и Перри помирились.
"Орландо и Кэти расстались, но они оставались на связи. Это не был ужасный разрыв. Они просто занимались карьерой, — рассказывал тогда источник. — В последние несколько месяцев они проводили много времени вместе, поскольку любят увлекательные поездки и путешествия".
Официально о воссоединении бывших стало известно лишь в сентябре 2018-го — актер и певица появились на красной дорожке по случаю гала-концерта для Global Ocean, организованного князем Монако Альбером II. Оба выглядели счастливыми.
В феврале следующего года Орландо и Кэти обручились. Актер подарил подруге роскошное кольцо с рубином и бриллиантами стоимостью пять миллионов долларов. Но свадьбу неоднократно откладывали. За это время певица успела стать мамой — в августе 2020-го. Девочку назвали Дэйзи Дав Блум.
Лишь в марте этого года журналисты узнали, что Орландо Блум и Кэти Перри тайно узаконили отношения. Такой вывод представители СМИ сделали после того, как заметили исполнительницу с обручальным кольцом во время отдыха на Гавайях.
19 декабря 2020, 08:00ШоубизДолго и счастливо? Актеры, которые полюбили друг друга на съемках