https://ria.ru/20210731/vkontakte-1743599197.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, следят ли они за Олимпиадой

Пользователи ВКонтакте рассказали, следят ли они за Олимпиадой - РИА Новости, 31.07.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, следят ли они за Олимпиадой

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T12:00

2021-07-31T12:00

2021-07-31T12:50

олимпийские игры

токио

вконтакте

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, следят ли они за Олимпийскими играми в Токио.Варианты ответов были: да, могу включить на фоне, только если больше нечего смотреть, мне неинтересно, смотрю за компанию. Также можно было оставить свой ответ в комментариях.В итоге большинство подписчиков ответили, что за Играми им следить неинтересно. Так проголосовали больше 60% опрошенных. На втором месте были те, кто смотрит Олимпиаду и болеет за российскую сборную.В комментариях многие пользователи отметили, что их расстраивает отсутствие национального флага и гимна.

токио

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олимпийские игры, токио, вконтакте