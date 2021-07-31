https://ria.ru/20210731/vkontakte-1743599197.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, следят ли они за Олимпиадой
Пользователи ВКонтакте рассказали, следят ли они за Олимпиадой - РИА Новости, 31.07.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, следят ли они за Олимпиадой
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:00
2021-07-31T12:00
2021-07-31T12:50
олимпийские игры
токио
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742460400_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_214915398fd35d55d244323572245cc8.jpg
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, следят ли они за Олимпийскими играми в Токио.Варианты ответов были: да, могу включить на фоне, только если больше нечего смотреть, мне неинтересно, смотрю за компанию. Также можно было оставить свой ответ в комментариях.В итоге большинство подписчиков ответили, что за Играми им следить неинтересно. Так проголосовали больше 60% опрошенных. На втором месте были те, кто смотрит Олимпиаду и болеет за российскую сборную.В комментариях многие пользователи отметили, что их расстраивает отсутствие национального флага и гимна.
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742460400_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_2f6473fa543ad5071e75ba065c6a0a23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олимпийские игры, токио, вконтакте