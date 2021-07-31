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Пользователи ВКонтакте рассказали, следят ли они за Олимпиадой
Пользователи ВКонтакте рассказали, следят ли они за Олимпиадой - РИА Новости, 31.07.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, следят ли они за Олимпиадой
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:00
2021-07-31T12:50
олимпийские игры
токио
вконтакте
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, следят ли они за Олимпийскими играми в Токио.Варианты ответов были: да, могу включить на фоне, только если больше нечего смотреть, мне неинтересно, смотрю за компанию. Также можно было оставить свой ответ в комментариях.В итоге большинство подписчиков ответили, что за Играми им следить неинтересно. Так проголосовали больше 60% опрошенных. На втором месте были те, кто смотрит Олимпиаду и болеет за российскую сборную.В комментариях многие пользователи отметили, что их расстраивает отсутствие национального флага и гимна.
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олимпийские игры, токио, вконтакте
12:00 31.07.2021 (обновлено: 12:50 31.07.2021)
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, следят ли они за Олимпиадой

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТокио накануне открытия Олимпийских игр
Токио накануне открытия Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.

На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, следят ли они за Олимпийскими играми в Токио.

Варианты ответов были: да, могу включить на фоне, только если больше нечего смотреть, мне неинтересно, смотрю за компанию. Также можно было оставить свой ответ в комментариях.

В итоге большинство подписчиков ответили, что за Играми им следить неинтересно. Так проголосовали больше 60% опрошенных. На втором месте были те, кто смотрит Олимпиаду и болеет за российскую сборную.

В комментариях многие пользователи отметили, что их расстраивает отсутствие национального флага и гимна.
 
Олимпийские игрыТокиоВКонтакте
 
 
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