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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210731/vaktsina-1743767224.html
В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V"
В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 31.07.2021
В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V"
Первые партии вакцины "Спутник V" против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories, валидационные партии препарата... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T14:34
2021-07-31T14:35
распространение коронавируса
в мире
узбекистан
российский фонд прямых инвестиций
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
россия
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Первые партии вакцины "Спутник V" против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories, валидационные партии препарата направлены в Центр имени Гамалеи для контроля качества, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций и один из ведущих фармацевтических производителей Узбекистана, Jurabek Laboratories, объявляют о производстве первых партий российской вакцины против коронавируса "Спутник V". РФПИ организовал процесс технологического трансфера для выпуска вакцины в Республике Узбекистан", - говорится в сообщении."Валидационные партии "Спутника V" направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. Положительные результаты контроля позволят приступить к выпуску коммерческих партий", - добавляет фонд. Препарат, произведенный в Узбекистане, будет использоваться для программы вакцинации населения против коронавируса в этой стране.Российская вакцина была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года. Фонд указывает, что на сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек."Локальное производство препарата, который подтвердил свою высокую эффективность и безопасность в ходе применения в различных регионах мира, позволит значимо ускорить вакцинацию населения Узбекистана и сформировать сильный и устойчивый иммунитет, в том числе против новых возникающих штаммов коронавируса", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении."Мы уверены, что локализация производства позволит увеличить объемы поставок столь востребованной на сегодняшний день вакцины "Спутник V", - добавила гендиректор Jurabek Laboratories Мунира Кариева.
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в мире, узбекистан, российский фонд прямых инвестиций, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, вакцина "спутник v"
14:34 31.07.2021 (обновлено: 14:35 31.07.2021)
 
В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V"

РФПИ: в Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Первые партии вакцины "Спутник V" против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories, валидационные партии препарата направлены в Центр имени Гамалеи для контроля качества, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"Российский фонд прямых инвестиций и один из ведущих фармацевтических производителей Узбекистана, Jurabek Laboratories, объявляют о производстве первых партий российской вакцины против коронавируса "Спутник V". РФПИ организовал процесс технологического трансфера для выпуска вакцины в Республике Узбекистан", - говорится в сообщении.
"Валидационные партии "Спутника V" направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. Положительные результаты контроля позволят приступить к выпуску коммерческих партий", - добавляет фонд. Препарат, произведенный в Узбекистане, будет использоваться для программы вакцинации населения против коронавируса в этой стране.
Российская вакцина была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года. Фонд указывает, что на сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек.
"Локальное производство препарата, который подтвердил свою высокую эффективность и безопасность в ходе применения в различных регионах мира, позволит значимо ускорить вакцинацию населения Узбекистана и сформировать сильный и устойчивый иммунитет, в том числе против новых возникающих штаммов коронавируса", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.
"Мы уверены, что локализация производства позволит увеличить объемы поставок столь востребованной на сегодняшний день вакцины "Спутник V", - добавила гендиректор Jurabek Laboratories Мунира Кариева.
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Распространение коронавирусаВ миреУзбекистанРоссийский фонд прямых инвестицийНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)РоссияВакцина "Спутник V"
 
 
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