https://ria.ru/20210731/vaktsina-1743767224.html

В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V"

В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 31.07.2021

В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V"

Первые партии вакцины "Спутник V" против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories, валидационные партии препарата... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T14:34

2021-07-31T14:34

2021-07-31T14:35

распространение коронавируса

в мире

узбекистан

российский фонд прямых инвестиций

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

россия

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Первые партии вакцины "Спутник V" против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories, валидационные партии препарата направлены в Центр имени Гамалеи для контроля качества, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций и один из ведущих фармацевтических производителей Узбекистана, Jurabek Laboratories, объявляют о производстве первых партий российской вакцины против коронавируса "Спутник V". РФПИ организовал процесс технологического трансфера для выпуска вакцины в Республике Узбекистан", - говорится в сообщении."Валидационные партии "Спутника V" направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. Положительные результаты контроля позволят приступить к выпуску коммерческих партий", - добавляет фонд. Препарат, произведенный в Узбекистане, будет использоваться для программы вакцинации населения против коронавируса в этой стране.Российская вакцина была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года. Фонд указывает, что на сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек."Локальное производство препарата, который подтвердил свою высокую эффективность и безопасность в ходе применения в различных регионах мира, позволит значимо ускорить вакцинацию населения Узбекистана и сформировать сильный и устойчивый иммунитет, в том числе против новых возникающих штаммов коронавируса", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении."Мы уверены, что локализация производства позволит увеличить объемы поставок столь востребованной на сегодняшний день вакцины "Спутник V", - добавила гендиректор Jurabek Laboratories Мунира Кариева.

https://ria.ru/20210731/vaktsiny-1743762362.html

узбекистан

россия

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в мире, узбекистан, российский фонд прямых инвестиций, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, вакцина "спутник v"