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Отец убитой под Самарой школьницы рассказал подробности трагедии
Отец убитой под Самарой школьницы рассказал подробности трагедии - РИА Новости, 31.07.2021
Отец убитой под Самарой школьницы рассказал подробности трагедии
Отец 15-летней школьницы, убитой в поселке Петра Дубрава Самарской области, рассказал "Известиям" подробности произошедшего. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T13:04
2021-07-31T14:00
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Отец 15-летней школьницы, убитой в поселке Петра Дубрава Самарской области, рассказал "Известиям" подробности произошедшего.По его словам, в десять часов вечера дочь пришла домой и предупредила, что отлучится на 30 минут. Когда к полуночи стало ясно, что девушка не вернулась, отец начал звонить ей, однако трубку никто не взял.Он отметил, что воспитывал ее сам, поскольку мама девочки умерла несколько лет назад из-за онкологического заболевания.Об убийстве несовершеннолетней девушки в Волжском районе Самарской области стало известно накануне. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли у забора одного из домов. Подозреваемым оказался сотрудник полиции. Мужчина частично признал вину, из органов его уволили.По информации источника РИА Новости, основная версия расследования подразумевает, что экс-полицейский сбил школьницу на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом.По другой версии, обвиняемый пошел на такой шаг, так как испугался, что она предаст огласке их связь. В областном управлении СК это опровергли.
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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
13:04 31.07.2021 (обновлено: 14:00 31.07.2021)
 
Отец убитой под Самарой школьницы рассказал подробности трагедии

Отец убитой в Самарской области 15-летней школьницы впервые прокомментировал произошедшее

© Фото : СУСК РФ по Самарской областиСотрудник Следственного комитета у дома подозреваемого в убийстве девушки в поселке Петра Дубрава
Сотрудник Следственного комитета у дома подозреваемого в убийстве девушки в поселке Петра Дубрава - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : СУСК РФ по Самарской области
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Отец 15-летней школьницы, убитой в поселке Петра Дубрава Самарской области, рассказал "Известиям" подробности произошедшего.
По его словам, в десять часов вечера дочь пришла домой и предупредила, что отлучится на 30 минут. Когда к полуночи стало ясно, что девушка не вернулась, отец начал звонить ей, однако трубку никто не взял.

"Волноваться я начал с часу до двух. Сердце колоть начало", — сказал мужчина, добавив, что тело дочери обнаружили примерно в два часа ночи.

Он отметил, что воспитывал ее сам, поскольку мама девочки умерла несколько лет назад из-за онкологического заболевания.
Об убийстве несовершеннолетней девушки в Волжском районе Самарской области стало известно накануне. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли у забора одного из домов. Подозреваемым оказался сотрудник полиции. Мужчина частично признал вину, из органов его уволили.
По информации источника РИА Новости, основная версия расследования подразумевает, что экс-полицейский сбил школьницу на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом.
По другой версии, обвиняемый пошел на такой шаг, так как испугался, что она предаст огласке их связь. В областном управлении СК это опровергли.
Следователи на месте убийства девушки в Самаре. Кадр видео
Вчера, 19:46
Соседи рассказали об убитой самарской школьнице
 
ПроисшествияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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