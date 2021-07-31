https://ria.ru/20210731/ubiystvo-1743759390.html

Отец убитой под Самарой школьницы рассказал подробности трагедии

Отец убитой под Самарой школьницы рассказал подробности трагедии - РИА Новости, 31.07.2021

Отец убитой под Самарой школьницы рассказал подробности трагедии

Отец 15-летней школьницы, убитой в поселке Петра Дубрава Самарской области, рассказал "Известиям" подробности произошедшего. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T13:04

2021-07-31T13:04

2021-07-31T14:00

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Отец 15-летней школьницы, убитой в поселке Петра Дубрава Самарской области, рассказал "Известиям" подробности произошедшего.По его словам, в десять часов вечера дочь пришла домой и предупредила, что отлучится на 30 минут. Когда к полуночи стало ясно, что девушка не вернулась, отец начал звонить ей, однако трубку никто не взял.Он отметил, что воспитывал ее сам, поскольку мама девочки умерла несколько лет назад из-за онкологического заболевания.Об убийстве несовершеннолетней девушки в Волжском районе Самарской области стало известно накануне. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли у забора одного из домов. Подозреваемым оказался сотрудник полиции. Мужчина частично признал вину, из органов его уволили.По информации источника РИА Новости, основная версия расследования подразумевает, что экс-полицейский сбил школьницу на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом.По другой версии, обвиняемый пошел на такой шаг, так как испугался, что она предаст огласке их связь. В областном управлении СК это опровергли.

https://ria.ru/20210730/sosedi-1743697049.html

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)