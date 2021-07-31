https://ria.ru/20210731/turtsiya-1743782520.html

В районе турецкого Бодрума возник новый лесной пожар

В районе турецкого Бодрума возник новый лесной пожар - РИА Новости, 31.07.2021

В районе турецкого Бодрума возник новый лесной пожар

Лесной пожар вновь бушует в районе турецкого Бодрума, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T16:41

2021-07-31T16:41

2021-07-31T16:41

в мире

мерсин

турция

адана (провинция)

бодрум

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. Лесной пожар вновь бушует в районе турецкого Бодрума, сообщил РИА Новости очевидец."Сегодня в окрестностях Бодрума в районах Кумбахче и Гюмбет начались пожары. Огонь двигается в сторону города, но с ним пытаются справиться. От домов пламя пока далеко. Туристы продолжают отдых", - сказал собеседник агентства.Как заявил ранее в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших.Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210731/pozhary-1743782422.html

мерсин

турция

адана (провинция)

бодрум

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в мире, мерсин, турция, адана (провинция), бодрум, лесные пожары в турции