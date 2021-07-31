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https://ria.ru/20210731/turtsiya-1743782520.html
В районе турецкого Бодрума возник новый лесной пожар
В районе турецкого Бодрума возник новый лесной пожар - РИА Новости, 31.07.2021
В районе турецкого Бодрума возник новый лесной пожар
Лесной пожар вновь бушует в районе турецкого Бодрума, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T16:41
2021-07-31T16:41
в мире
мерсин
турция
адана (провинция)
бодрум
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. Лесной пожар вновь бушует в районе турецкого Бодрума, сообщил РИА Новости очевидец."Сегодня в окрестностях Бодрума в районах Кумбахче и Гюмбет начались пожары. Огонь двигается в сторону города, но с ним пытаются справиться. От домов пламя пока далеко. Туристы продолжают отдых", - сказал собеседник агентства.Как заявил ранее в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших.Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
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мерсин
турция
адана (провинция)
бодрум
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в мире, мерсин, турция, адана (провинция), бодрум, лесные пожары в турции
16:41 31.07.2021
 
В районе турецкого Бодрума возник новый лесной пожар

В окрестностях Бодрума в районах Кумбахче и Гюмбет начались лесные пожары, огонь движется к городу

© AP Photo / IHAДым поднимается от лесного пожара в прибрежном городе Бодрум, Турция
Дым поднимается от лесного пожара в прибрежном городе Бодрум, Турция - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© AP Photo / IHA
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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. Лесной пожар вновь бушует в районе турецкого Бодрума, сообщил РИА Новости очевидец.
"Сегодня в окрестностях Бодрума в районах Кумбахче и Гюмбет начались пожары. Огонь двигается в сторону города, но с ним пытаются справиться. От домов пламя пока далеко. Туристы продолжают отдых", - сказал собеседник агентства.
Лесной пожар в Манавгате, провинция Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
Вчера, 16:38
Число пострадавших при лесных пожарах в Турции достигло 410 человек
Как заявил ранее в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших.
Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
 
В миреМерсинТурцияАдана (провинция)БодрумЛесные пожары в Турции
 
 
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