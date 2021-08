https://ria.ru/20210731/svr-1743807991.html

Нарышкин рассказал, когда лично столкнулся с предателем в разведке

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Директор СВР Сергей Нарышкин рассказал, что лично столкнулся с предателем в разведке на рубеже 1980-х — 1990-х годов.В эфире шоу "Соловьев Live" на YouTube он заявил, что предательство — "это трагическое событие, это ЧП в службе разведки, и от этого не застрахована никакая служба"."Мне, к сожалению, пришлось работать вместе с человеком, который впоследствии оказался предателем", — сказал директор СВР.По словам Нарышкина, на этапе отбора на работу в разведку предпосылок этого не увидели — как и не заметили изменения личности этого человека во время службы. Простить предательство невозможно, отметил Нарышкин.В 2020 году Нарышкин в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву назвал предателем Родины бывшего генерала КГБ СССР Олега Калугина, который сейчас живет в США. Нарышкин немного знал Калугина по работе в Ленинградском городском управлении КГБ СССР в 1980-х годах. По словам директора СВР, Калугин был эгоистичным и самовлюбленным человеком. Американцы впоследствии приняли его к себе "не за красивые глаза" — это факт, указал он.В июне 2002 года Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы Олега Калугина — генерала-майора, бывшего начальника управления внешней контрразведки Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка). Согласно материалам следствия, в книге The First Directorate: My 32 Years in Intelligence and Espionage Against the West Калугин разгласил сведения об организации и методах работы разведки СССР и ее особо ценных агентах в Канаде, Австралии и Франции. Приговор вынесли заочно, сам Калугин продолжает жить в США, где работает консультантом.

