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Нарышкин рассказал, когда лично столкнулся с предателем в разведке
Нарышкин рассказал, когда лично столкнулся с предателем в разведке - РИА Новости, 31.07.2021
Нарышкин рассказал, когда лично столкнулся с предателем в разведке
Директор СВР Сергей Нарышкин рассказал, что лично столкнулся с предателем в разведке на рубеже 1980-х — 1990-х годов. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T22:11
2021-07-31T22:11
2021-07-31T23:40
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Директор СВР Сергей Нарышкин рассказал, что лично столкнулся с предателем в разведке на рубеже 1980-х — 1990-х годов.В эфире шоу "Соловьев Live" на YouTube он заявил, что предательство — "это трагическое событие, это ЧП в службе разведки, и от этого не застрахована никакая служба"."Мне, к сожалению, пришлось работать вместе с человеком, который впоследствии оказался предателем", — сказал директор СВР.По словам Нарышкина, на этапе отбора на работу в разведку предпосылок этого не увидели — как и не заметили изменения личности этого человека во время службы. Простить предательство невозможно, отметил Нарышкин.В 2020 году Нарышкин в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву назвал предателем Родины бывшего генерала КГБ СССР Олега Калугина, который сейчас живет в США. Нарышкин немного знал Калугина по работе в Ленинградском городском управлении КГБ СССР в 1980-х годах. По словам директора СВР, Калугин был эгоистичным и самовлюбленным человеком. Американцы впоследствии приняли его к себе "не за красивые глаза" — это факт, указал он.В июне 2002 года Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы Олега Калугина — генерала-майора, бывшего начальника управления внешней контрразведки Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка). Согласно материалам следствия, в книге The First Directorate: My 32 Years in Intelligence and Espionage Against the West Калугин разгласил сведения об организации и методах работы разведки СССР и ее особо ценных агентах в Канаде, Австралии и Франции. Приговор вынесли заочно, сам Калугин продолжает жить в США, где работает консультантом.
https://ria.ru/20210731/naryshkin-1743807671.html
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общество, сша, канада, франция, сергей нарышкин
22:11 31.07.2021 (обновлено: 23:40 31.07.2021)
Нарышкин рассказал, когда лично столкнулся с предателем в разведке
Глава СВР Нарышкин: лично столкнулся с предателем в разведке на рубеже 1980-х — 1990-х годов
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Директор СВР Сергей Нарышкин
рассказал, что лично столкнулся с предателем в разведке на рубеже 1980-х — 1990-х годов.
В эфире шоу "Соловьев Live" на YouTube он заявил, что предательство — "это трагическое событие, это ЧП в службе разведки, и от этого не застрахована никакая служба".
"Мне, к сожалению, пришлось работать вместе с человеком, который впоследствии оказался предателем", — сказал директор СВР.
По словам Нарышкина, на этапе отбора на работу в разведку предпосылок этого не увидели — как и не заметили изменения личности этого человека во время службы. Простить предательство невозможно, отметил Нарышкин.
"Я думаю, вот тот человек, с которым я работал, который перешел на сторону врага, ему сейчас очень плохо", — добавил он.
В 2020 году Нарышкин в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву назвал предателем Родины бывшего генерала КГБ СССР
Олега Калугина, который сейчас живет в США
. Нарышкин немного знал Калугина по работе в Ленинградском городском управлении КГБ СССР в 1980-х годах. По словам директора СВР, Калугин был эгоистичным и самовлюбленным человеком. Американцы впоследствии приняли его к себе "не за красивые глаза" — это факт, указал он.
В июне 2002 года Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы Олега Калугина — генерала-майора, бывшего начальника управления внешней контрразведки Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка). Согласно материалам следствия, в книге The First Directorate: My 32 Years in Intelligence and Espionage Against the West Калугин разгласил сведения об организации и методах работы разведки СССР и ее особо ценных агентах в Канаде, Австралии и Франции. Приговор вынесли заочно, сам Калугин продолжает жить в США, где работает консультантом.