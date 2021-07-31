https://ria.ru/20210731/stolknovenie-1743769095.html

В Калужской области поезд Ейск — Москва столкнулся с грузовиком

В Калужской области поезд Ейск — Москва столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 31.07.2021

В Калужской области поезд Ейск — Москва столкнулся с грузовиком

В Калужской области поезд Ейск — Москва столкнулся с грузовиком, водитель погиб, двое пострадали. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T14:51

2021-07-31T14:51

2021-07-31T15:13

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — РИА Новости. В Калужской области поезд Ейск — Москва столкнулся с грузовиком, водитель погиб, двое пострадали.Авария произошла в Ферзиковском районе. По данным областного ГУ МЧС, информация о ДТП поступила в 13:10 мск. Как заявили в МЖД, водитель цементовоза выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.В результате три колесные пары локомотива сошли с рельсов, на место направили два восстановительных поезда со станций Узловая и Бекасово. Пассажиров эвакуируют. "Их доставляют на вокзалы. Всем желающим помогут добраться до пункта назначения", — отметили в региональном правительстве.На месте продолжается работа по ликвидации последствий аварии.Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, в поезде находились более 400 пассажиров, в том числе 125 детей."Двум пассажирам помощь оказана амбулаторно. К месту направлены два аварийно-восстановительных поезда и резервный локомотив", — сказал собеседник агентства.Как сообщила Московская железная дорога, поезд Ейск — Москва задержится на четыре часа, также с задержкой проследуют два пригородных поезда.

https://ria.ru/20210728/poezd-1743259307.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область