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В Калужской области поезд Ейск — Москва столкнулся с грузовиком
В Калужской области поезд Ейск — Москва столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 31.07.2021
В Калужской области поезд Ейск — Москва столкнулся с грузовиком
В Калужской области поезд Ейск — Москва столкнулся с грузовиком, водитель погиб, двое пострадали. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T14:51
2021-07-31T15:13
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — РИА Новости. В Калужской области поезд Ейск — Москва столкнулся с грузовиком, водитель погиб, двое пострадали.Авария произошла в Ферзиковском районе. По данным областного ГУ МЧС, информация о ДТП поступила в 13:10 мск. Как заявили в МЖД, водитель цементовоза выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.В результате три колесные пары локомотива сошли с рельсов, на место направили два восстановительных поезда со станций Узловая и Бекасово. Пассажиров эвакуируют. "Их доставляют на вокзалы. Всем желающим помогут добраться до пункта назначения", — отметили в региональном правительстве.На месте продолжается работа по ликвидации последствий аварии.Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, в поезде находились более 400 пассажиров, в том числе 125 детей."Двум пассажирам помощь оказана амбулаторно. К месту направлены два аварийно-восстановительных поезда и резервный локомотив", — сказал собеседник агентства.Как сообщила Московская железная дорога, поезд Ейск — Москва задержится на четыре часа, также с задержкой проследуют два пригородных поезда.
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калужская область
14:51 31.07.2021 (обновлено: 15:13 31.07.2021)
 
В Калужской области поезд Ейск — Москва столкнулся с грузовиком

В Калужской области поезд Ейск — Москва столкнулся с грузовиком, водитель погиб

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — РИА Новости. В Калужской области поезд Ейск — Москва столкнулся с грузовиком, водитель погиб, двое пострадали.
Авария произошла в Ферзиковском районе. По данным областного ГУ МЧС, информация о ДТП поступила в 13:10 мск. Как заявили в МЖД, водитель цементовоза выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.
В результате три колесные пары локомотива сошли с рельсов, на место направили два восстановительных поезда со станций Узловая и Бекасово. Пассажиров эвакуируют.
"Их доставляют на вокзалы. Всем желающим помогут добраться до пункта назначения", — отметили в региональном правительстве.
На месте продолжается работа по ликвидации последствий аварии.
Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, в поезде находились более 400 пассажиров, в том числе 125 детей.
"Двум пассажирам помощь оказана амбулаторно. К месту направлены два аварийно-восстановительных поезда и резервный локомотив", — сказал собеседник агентства.
Как сообщила Московская железная дорога, поезд Ейск — Москва задержится на четыре часа, также с задержкой проследуют два пригородных поезда.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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